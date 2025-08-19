スマート・アイが運営する家具通販サイト『わくわくランド』にEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、株式会社スマート・アイ(本社：福岡県大川市、以下スマート・アイ)が運営する家具通販サイト『わくわくランド』にてEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入されたことをお知らせいたします。




スマート・アイが運営する家具通販サイト『わくわくランド』

詳細を見る :
https://www.kagu-wakuwaku.com


スマート・アイは、子どもから大人まで幅広く使用できる家具の企画開発及びオンライン販売を行う企業です。「日本一の家具の街『福岡県大川市』から、インテリアの楽しさを全国に。」という考えのもと、“いつもの生活にデザインをプラスした暮らし”を提案しています。



スマート・アイが運営する家具通販サイト『わくわくランド』は、ランドセルラック・3段ベッド・学習デスクなど子ども部屋に最適な家具を豊富に取り揃えているほか、テーブル・ソファ・生活雑貨などリビング・ダイニング向けの家具も多数販売しています。



このたび、『わくわくランド』にZETAが提供するEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入され、快適な顧客体験の提供やサイトの利便性向上をサポートしています。



カテゴリ検索項目の充実化によりCX向上





「ソファ」や「2段ベッド」といったカテゴリが細分化され、検索時の絞り込み項目として表示されるようになりました。この機能により、ユーザーが求める商品の特徴(サイズ/素材/使用シーンなど)から直感的に絞り込むことが可能となるため、快適な購買体験の提供に寄与しています。



＜例＞


「ソファ」の絞り込み項目 ：「1人掛けソファ」「デザイナーズソファ」


「2段ベッド」の絞り込み項目　：「親子ベッド」「高級材ベッド」「モダンデザインベッド」



検索窓でのサジェスト表示により利便性向上





検索窓にて入力中のテキストに基づく予測キーワードがサジェストとして表示されるようになりました。この機能により、すべてのテキストを入力する前に目的のキーワードを選択することが可能となるため、ユーザーの手間を省き利便性向上に貢献しています。



ZETAはAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。


