ブーメランデスク用デスクパネル 発売＆先着1,000枚限定 割引キャンペーン開始

株式会社バルテック

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」を展開する株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）は、人気の「ブーメランデスク」に対応した専用デスクパネルの販売を開始いたします。

「集中とコミュニケーションを両立」させるフリーアドレス空間に最適なデザイン、視覚的な区切りによってプライベート感と開放感を両立し、社員一人ひとりの快適なパーソナルスペースをサポートします。

ブーメランデスク詳細ページ :https://www.odesign.jp/office_furniture/boomerang_s202507

キャンペーン概要：先着1,000枚限定 割引実施！

発売を記念し、以下の通り割引キャンペーンを実施いたします。

価格

ブーメランデスクとのセット価格

背景・狙い

※ブーメランデスクのレイアウトによりパネルの必要枚数が異なります。詳しくはお問い合わせください。

近年、オフィスはフリーアドレス化が進み、柔軟かつ快適なワークスペースが求められています。"集中ができる一方で、開放感も損なわない" そんな空間演出に最適なのが、このパネル付きのブーメランデスクです。フリーアドレスの導入事例でも高い評価をいただいており、多数のご要望に応えまして、ついにパネル商品化に至りました。

利用シーン・メリット

集中力アップ

視覚的な区切りにより周囲の視線や動きが気になりにくく、作業に集中しやすい環境を実現します。

柔軟なレイアウト対応

モジュール式で、レイアウト変更にも柔軟に対応。フリーアドレスにも最適です。

高品質＆速納品

「ブーメランデスク」は高品質ながら低価格・短納期が特長で、本製品も同様の品質を追求しています。

今後の展望

本キャンペーンを通じて、多くの企業様に快適な新しいワークスタイルを体験いただき、お客様のオフィス空間に採用いただけるよう展開してまいります。

フリーアドレスに最適なクラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」

オフィスのフリーアドレス化が進む中、「どの席にいても同じ番号で発着信できる」電話環境は欠かせません。クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」は、固定電話機に縛られず、PCやスマートフォンから代表番号での発着信・内線通話が可能。社員が日によって座る場所を変えても、電話の取り次ぎや顧客対応がスムーズに行えます。



さらに外出先からでも会社番号で発着信できるため、営業やテレワークにも対応可能です。通話内容の録音やIVR（自動音声応答）、着信転送など豊富な機能を標準搭載し、社内外のコミュニケーション効率を大幅に向上。



電話設備のクラウド化により、回線工事や配線の制約から解放され、オフィス移転やレイアウト変更も容易になります。柔軟な働き方と快適なワークスペースを支える、「MOT/TEL（モッテル）」は、フリーアドレスオフィスの強い味方です。





クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」について詳しくは

https://www.mot-net.com/mottel(https://www.mot-net.com/mottel)





■会社概要

株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立：1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/