【2025年度版】セミナー「入退社の業務を簡略化！ 社員情報管理システムで実現可能なDXとは？」を8/27(水)にオンラインで無料開催 コピー

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田 健)は、2024年8月27日（水）に無料セミナー「入退社の業務を簡略化！ 社員情報管理システムで実現可能なDXとは？」を開催します。
入退社の業務を簡略化！ 社員情報管理システムで実現可能なDXとは？
■概要
近年、デジタルトランスフォーメーションが企業の効率化や競争力強化の鍵となっています。従業員の方の情報管理においても、紙やエクセルでの管理が煩雑になっている事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか？
本セミナーでは、煩雑になっている従業員情報の管理を、システムで簡略化する手法についてご案内いたします。システムを用いた情報収集の簡略化や、労務管理・社内資料管理の効率化にご興味がございましたら、ぜひご参加ください。
自社に合ったシステムを見つけていただくために、ジョブカン / HRMOS / 奉行クラウド の製品を、各メーカーご担当者の方よりご紹介いただきます。
詳細を見る :
https://webinar.ht-itc.jp/250827
■講演内容
- 人事労務業務のシステム化の現状
- システム導入後の業務フローイメージ
- 従業員情報管理システムでできること
- システムの概要紹介
- 製品画面を用いたデモンストレーション
（講演時間は約60分）
■開催概要
■開催日（期間）：2025年8月27日(水) 13:00～14:00
■開催方法：オンラインセミナー（Zoom）
■費用：無料
■定員：500名様
■主催：辻・本郷 ITコンサルティング株式会社
■備考：
1)オンライン（Zoom）のリアルタイム配信となります（講演時間は約60分です）。アーカイブ配信はございません。
2)ご視聴にはzoomを使用いたします。開催日前日・当日にお送りいたします視聴URLよりご参加ください。
※インターネット環境とPC版のWebブラウザ（Google Chrome・Firefox・Edgeなど）があれば、どこからでも受講いただけます。また、iOS・Android搭載スマートフォンからもご視聴頂けます。
3)キャンセルの際はご連絡不要です。
同業者の方のご参加や、資料配布はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
こちらよりお申込みください :
https://webinar.ht-itc.jp/250827
申込期限：2025年8月26日（火）17時00分まで
■特典
視聴後アンケートへご回答で各社投影資料プレゼント
■講師情報
辻・本郷 ITコンサルティング株式会社
田中 秀磨
(コンサルティング事業部 チーフコンサルタント)
株式会社DONUTS ジョブカン労務HR
足利 和保 様
（ジョブカン事業部 勤怠・労務・給与グループ セールス）
株式会社ビズリーチ HRMOS
鈴木 亮平 様
（HRMOS事業部 HRMOSタレントマネジメント部
ビジネス開発部1グループ マネージャー）
株式会社オービックビジネスコンサルタント
中野 佑哉 様
（SI・コンサルティングパートナー推進室 プロフェッショナルパートナー1チーム）
■会社概要
■辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 概要
代表者 ：代表取締役社長 黒仁田 健
所在地 ：東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル5F
事業内容：各種業務コンサルティング、ソフトウェア販売導入支援等のテクノロジーコンサルティング及び経理労務代行等のオペレーションコンサルティング 等
URL ：https://ht-itc.jp
■このリリースに関するお問い合わせ先
辻・本郷 ITコンサルティング株式会社
テクノロジー第1事業部
Email：consulting-marketing@ht-itc.jp