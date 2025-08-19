人々の健やかな暮らしを守るために、感染症研究や対策の担い手を称える「Roche Infectious Disease Award 2025」の募集を開始

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長 兼 CEO：小笠原 信、以下ロシュ）は、感染症分野における優れた研究や活動を顕彰する「Roche Infectious Disease Award 2025（ロシュ感染症アワード）」の公募を8月19日から2026年1月19日までの期間で実施いたします。

本アワードは、感染症研究や対策に尽力する方々を称えることを目的に2022年に設立されました。昨年は国内の大学、病院や研究所などから寄せられた45件の優れた応募の中から、15件の功績を表彰しました。

近年のパンデミックを経て感染症研究の重要性が一層高まる中、本年も「Excellence in Science部門」と「Excellence in Practice部門」の2部門を設け、国内の医療従事者や専門家による卓越した功績を称え、その活動を支援します。



ロシュは、革新的な検査を通じて、病気の予防、より正確な診断、そして個別化医療の推進に貢献しています。感染症分野においても様々な検査を提供し、持続可能な医療システムの構築に寄与し、人々の健やかな暮らしを守ることを目指しています。

Roche Infectious Disease Award 専用サイト：https://go.roche.com:/rocheaward

■ 募集要項

1） 募集対象

国内施設に所属し、臨床検査の有用性、運用、効率化などに関連する研究や業務を行っている方（医師を含む医療従事者など）または組織（保険組合、医師会、企業、自治体など）。

2） 応募の留意点

・所属施設などの推薦または承認を受けていること。

・弊社が関係する共同研究、弊社が実施している臨床研究、研究助成は応募対象外です。

・応募は成果物に対して1案件となり、同一成果物の複数名からの応募は認められません。



3） 募集内容

以下の内容を満たす論文や発表資料などの成果物を募集します。

（成果物の報告年：2024～2025年）

Excellence in Science部門

基礎研究、疫学研究、臨床研究、医療経済研究 等



＜対象＞

1. 呼吸器感染症（結核、非結核性抗酸菌症、COVID-19）

2. ウイルス性肝炎

3. 敗血症

4. 性感染症（クラミジア、淋菌、マイコプラズマ・ジェニタリウム、梅毒）



Excellence in Practice部門

感染症診療への取組み、感染対策などのベストプラクティス報告 等



＜対象＞

1. 患者の拾い上げ工夫（ウイルス性肝炎、性感染症、呼吸器感染症） *

2. PCR機器の有効活用による感染症医療への貢献 * *

3. 薬剤耐性（AMR）対策活動

（抗菌薬適正使用支援 ⁄ 院内感染対策など）



*対象感染症は上記Excellence in Science部門と同じ

**体外診断用医薬品は除く



4） 募集期間

2025年8月19日（火）～2026年1月19日（月）

■ 審査について

1） 審査の観点

成果物の内容について、応募申込書を基に以下のキーワードの観点を含み、社会的なインパクト（影響力）や医療への貢献度など（ポテンシャル含む）を選考します。

１.臨床診断 ２.臨床検査 ３.イノベーション ４.サイエンス

2） 審査員 ※五十音順

石井 良和 先生（広島大学 IDEC国際連携機構 PHIS 環境遺伝生態学分野 特任教授）

岡 慎一 先生（国立健康危機管理研究機構 エイズ治療・研究開発センター 名誉センター長）

土井 研人 先生（東京大学医学部附属病院 救急・集中治療科 教授）

四柳 宏 先生（国立健康危機管理研究機構 理事(研究連携推進担当)）

3） アワードの内容と賞金

Excellence in Science部門

最優秀賞 1名 100万円

優秀賞 3～5名 50万円

入選 4～6名 30万円

Excellence in Practice部門

最優秀賞 1名 30万円

優秀賞 2～3名 20万円

入選 4～6名 10万円

※「該当者なし」となる場合もあります。

※一般社団法人日本医療機器産業連合会の「透明性ガイドライン」に定められた「医療機関等」が受賞された場合は、同ガイドラインに基づき「奨学寄付金」もしくは「一般寄付金」として公開します。

4） 審査結果の通知

2026年 3月中旬を予定

※採否に関する個別のお問い合わせにはお答えできません。

■ 応募方法

専用サイトの『応募方法』をご一読いただき、フォームよりご応募ください。

■ Roche Infectious Disease Award 2025に関するお問い合わせ

e-mail：tokyo.award@roche.com

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社について

ロシュは、1896年にスイスのバーゼルで創業した、150以上の国や地域に拠点を持つ世界最大級のヘルスケアカンパニーです。医薬品と診断薬を併せ持ち、医療従事者や患者さんの最適な治療選択や意思決定をサポートしています。ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社は、ロシュ診断薬事業部門の日本法人です。検査を通じて自分自身の今を知ることで、人生において自分らしい決断ができる、という信念のもと、革新的な診断ソリューションの提供を通して、予防・診断・治療・予後のすべてのステージで人々に寄り添い続けています。2025年8月現在で全国8都市にオフィスを有し、体外診断用医薬品・医療機器事業、研究用試薬・機器事業などを幅広い疾患領域で展開しています。詳細はホームページ http://www.roche-diagnostics.jp をご覧ください。

