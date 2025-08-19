ＬＩＮＥでＥＣショップ開設　コミュニケーションＥＣアプリ「Ａｔｏｕｃｈ」で９４件の注文獲得　アジ・サバ刺身の業務用加工品国内トップシェア 株式会社ジャパンシーフーズ様の事例公開

IRISデータラボ株式会社

ＩＲＩＳデータラボ株式会社（東京都港区南青山、代表取締役：安達教顕）は、アジ・サバのお刺身の業務用加工品の先駆けであり、国内トップシェアを誇る株式会社ジャパンシーフーズ様が『Ａｔｏｕｃｈ』を導入されたことをお知らせいたします。あわせて、同社への導入事例インタビューも公開いたしました。

株式会社ジャパンシーフーズについて

全国の量販店にアジ・サバのお刺身の業務用加工品を卸しており、生食のお刺身部門では日本一のシェアを誇ります。運営するＥＣショップの「鯵本舗」は、加工の際に出てしまう皮などの未利用資源を有効活用して生まれた「海鮮贅沢茶漬け」の販売から始まり、近年ではお刺身を急速凍結した「うまかあじたたき」や「うまか胡麻さば」の人気も高まっています。

導入前の課題と背景

自社ＥＣサイトでは、サイトを少し修正するだけでも外注になり、時間もコストもかかっていました。「今すぐこの施策を打ちたい」と思ってもすぐに動けないのがもどかしさを感じており、手軽にネットショップを開設できるサービスの中でもＬＩＮＥでショップを開設できるＡｔｏｕｃｈのお客様と近い距離感でやり取りができる点に魅力を感じ、導入導入を決定しました。

導入の流れと成果

約1か月半でショップをスムーズにオープン。イベント出店を通じて９４件の注文が入ったことに加え、SNSでの拡散や顧客獲得といった効果もあったといいます。Ａｔｏｕｃｈはノーコードで使えるので、すぐに思いついた施策を展開できるようになり、サイト改修に時間も費用もかかっていた頃とは比べ物にならないとのことです。

今後の展望

今後は、量販店に並ぶ全商品のパッケージに「鯵本舗」ＬＩＮＥ公式アカウントのＱＲコードを印刷することが決定。バラバラだった問合せ窓口をＡｔｏｕｃｈに統一し全体の総合窓口に育てていく方針です。

『Ａｔｏｕｃｈ』導入の理由や感じたメリット、今後の取り組みなど詳細は以下よりご覧ください。

「Ａｔｏｕｃｈ」サービス概要

導入事例インタビューはこちら :https://atouch.jp/casestudy/014

「Ａｔｏｕｃｈ」サービスはＬＩＮＥのトーク画面で商品を選んでそのまま決済まで完了！そんな便利機能を備えたシステムです。

買い物客にストレスフリーな購買体験を提供することで、事業者さまの売上機会の逸失を防ぎ、売上向上をサポートします。

ＩＲＩＳデータラボ株式会社について

今すぐAtouchを体験する！ :https://atouch.jp/lp4/?utm_source=prtimes&utm_medium=Other&utm_campaign=143

ＩＲＩＳデータラボ株式会社は、２０２０年より政府や自治体向けにＬＩＮＥヤフー株式会社と協力し、コロナ対策のＬＩＮＥ公式アカウントを多数サポートしてきました。

その経験を活かし、２０２２年１０月にＬＩＮＥ公式アカウントＡＰＩツール「Ａｔｏｕｃｈ（アタッチ）」をリリース。トーク画面上で商品案内から決済まで完結できる“接客型ＥＣ”として、業種・業態・地域を問わず幅広い事業者に選ばれています。

２０２５年には日本郵政キャピタル株式会社をリード投資家とする資金調達を実施。これを機に、都市部の専門店から地方の農家まで、あらゆる規模の事業者の販売支援を加速し、「誰もが迷わず始められるＥＣ」のインフラ化を目指しています。また同年、行政ＤＸ推進における実績が評価され、ＬＩＮＥヤフーの「Ｇｏｖｔｅｃｈ Ｐａｒｔｎｅｒ（行政支援パートナー）」に登録されました。

現在、導入企業は８００社を突破。リアルとデジタルをつなぐコミュニケーションＥＣの仕組みで、全国の販売現場の成果創出に貢献しています。

会社概要

会社名：ＩＲＩＳデータラボ株式会社

ＵＲＬ：https://iris-corp.co.jp/

設立：２０１９年３月５日

住所：１０７-００６２ 東京都港区南青山２ー７ー３０ ムラハンビル１階

代表取締役：安達教顕