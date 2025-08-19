三菱電機、日揮グローバル登壇決定！エクセルソフトは、企業向け Docker ユーザー会「AI もセキュリティも。Docker で変わる開発のこれから。」を10月 2日 (木) に日本橋ホールで開催
エクセルソフト株式会社 (東京都港区) は、企業向け Docker ユーザー会「AI もセキュリティも。Docker で変わる開発のこれから。」を10月 2日 (木) に日本橋ホール (東京都中央区) で開催します。本イベントでは、三菱電機様や日揮グローバル様による Docker 活用法のご紹介もございます。
イベント名
Docker ユーザー会 2025「AI もセキュリティも。Docker で変わる開発のこれから。」
イベント概要
Docker は、単なる開発環境の効率化ツールから、AI、セキュリティ、クラウド統合までを担う "開発基盤" へと進化を遂げつつあります。本イベントでは、その進化の軌跡と、今まさに注目されている最新の活用法に焦点を当てます。
生成 AI の時代に求められるアプリ開発スタックの構築、そして脆弱性リスクを最小化するセキュリティ強化 ―― Docker を軸とした開発、運用の "次の一手" を、多角的な視点からご紹介します。
これからの開発において、Docker をどう活かすか。そのヒントを得たい開発者、インフラ/セキュリティ担当者のためのイベントです。
【日時】2025年 10月 2日 (木) 16:00 ～ 19:00 (懇親会あり)
【参加費】無料
【場所】日本橋ホール (東京都中央区日本橋 2 丁目 5 - 1 日本橋高島屋三井ビルディング 9F)
【定員】75 名
【主催】エクセルソフト株式会社 (Docker Preferred Reseller)
【対象者】
- Docker Desktop を利用している企業ユーザー
- Docker Desktop の導入を検討している企業の方
- Docker にご興味のある企業の方
- IT セキュリティ担当者、責任者
- AI アプリを開発、運用されているエンジニアやマネージャー
【アジェンダ】
イベント ページ(https://www.xlsoft.com/jp/products/docker/events/docker_user_group_2025.html)をご覧ください (各セッションの発表内容、登壇者や発表順番が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください)。
イベントの詳細や参加お申込みはこちら :
https://www.xlsoft.com/jp/products/docker/events/docker_user_group_2025.html
登壇者
- 中井 敦子 氏 (三菱電機株式会社)
- 玉手 聡一郎 氏 (日揮グローバル株式会社)
- Eugene Choe 氏 (Docker 社)
- 田淵 義人 (エクセルソフト株式会社)
エクセルソフト株式会社について
エクセルソフト株式会社（東京都港区 代表取締役 神田聡 TEL 03-5440-7875）は、グローバル ソフトウェア ディストリビューターとして、ソフトウェア開発ツールを中心に世界中の優れたソフトウェアを日本、アジアを含むグローバルに販売しています。
コンパイラー、テスト自動化、Office ファイル互換 API ライブラリー、PDF 帳票、API プラットフォーム、デバイス ドライバー開発、アプリケーション開発コンポーネント、e ラーニング コンテンツ作成、プロジェクト管理プラットフォーム、AI／機械学習プラットフォーム、ヘルプ作成、セキュリティ ソフトウェア、ネットワーク監視、DevOps、クラウド サービスなど、IT 環境を支える時代のニーズに応じたソフトウェア製品とサービスを提供しています。ソフトウェアの日本語および他言語へのローカライズ業務も承っています。
