H&M ATELIER から、ストリートからスマートまで幅広いスタイルを表現する初の「PRE-FALL」コレクションを発表

H&M Atelier Pre-Fall:　左:ウールブレンドシングルブレストジャケット\19,999　ウールブレンドプルオーバーベスト\6,999　ウールブレンドスーツパンツ\12,999　右:ストライプコットンシャツ\7,999　ルーズツイストデニム\9,999　　

H&M Atelierの洗練されたストリートスマートなスタイルを“仕事復帰”という視点から展開し、ユニフォームのような汎用性と現代的な感覚を融合させたPre-Fallコレクションを発表。メンズウェアの必須アイテムをさらに深め、進化させたアイテム全１３種類を2025年８月２１日(木)より、H&M公式オンラインストア(hm.com)にて限定発売。



キャンペーンページ：


キャンペーンページ :
https://www2.hm.com/ja_jp/men/shop-by-feature/3002-atelier-aw25-drop-1.html

キャンペーン動画：


キャンペーン動画 :
https://youtu.be/Y8pbCZ5IVFg?si=UoXMRBesyLVXF4dv




H&M Atelier Pre-Fall:　ウールブレンドシングルブレストジャケット\19,999　ウールブレンドスーツパンツ\12,999　


「夏の終わりから仕事モードに戻るこの時期に、ファッション感度の高い男性に向けたアイコニックなワードローブを提案します。定番アイテムにトレンドを牽引するシルエットを取り入れ、質感と手触りにこだわった魅力的な素材を取り入れました。」H&Mメンズウェアデザイナー　アナ・エルナンデス(Ana Hernandez)




H&M Atelier Pre-Fall:　左:ウールブレンドシングルブレストジャケット\19,999　ウールブレンドプルオーバーベスト\6,999　ウールブレンドスーツパンツ\12,999　中央:ストライプコットンシャツ\7,999　ウールブレンドスーツパンツ\12,999　右:ストライプコットンシャツ\7,999

本コレクションのキーアイテムであるドライウールのグレースーツは、斬新な色使いをしたストライプ・コットンシャツなどと合わせることでモダンな印象を演出します。




H&M Atelier Pre-Fall:　 左:ファネルネックジャケット\14,999　５ポケットコーデュロイパンツ\9,999　右:ウールブレンドポロセーター\9,999　ルーズツイストデニム\9,999　

ゆったりとしたコーデュロイパンツやデニムと単体で着られるニットウェア 。 Vネックの襟付きセーター、フィット感のあるベスト、ボクシーな構造のカーディガンなどのニットウェアも揃います。



H&M Atelier Pre-Fall:　ウールブレンドカーディガン\9,999　ウールブレンドプルオーバーベスト\6,999　ルーズツイストデニム\9,999

H&M Atelierについて


H&M Atelier（アトリエ）は、ファッション感度の高い現代の男性のために2024年にローンチされたカプセルメンズウェアラインです。コレクションは洗練された美学を特徴としており、独特な質感と触感を持つ魅力的な素材で仕立てられた、アイコニックなワードローブの定番アイテムを提供します。



H&M Atelier Pre-Fall:　ウールブレンドシングルブレストジャケット\19,999

コレクション詳細


発売日：2025年８月2１日(木)


商品型数：メンズウェア全13型


商品価格帯：3,999円～19,999円(税込み価格)


展開店舗： H&M公式オンラインストア(hm.com)