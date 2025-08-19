クラウドセキュリティ分野のグローバルリーダーZscaler新設プログラムにてSalesとDeliveryの2領域の「Data Security Specialization」を国内初の同時取得

株式会社エーピーコミュニケーションズ

株式会社エーピーコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：内田武志、以下「当社」）は、この度、クラウドセキュリティ業界を牽引するゼットスケーラー株式会社（以下「Zscaler」）が新設した「Zscaler Partner Specialization Program」において、「Data Security Sales Specialization」と「Data Security Delivery Specialization」の認定を2025年7月に取得しました。

Sales、Deliveryの2領域におけるSpecialization認定を受けたのは、Zscalerパートナー企業として国内初となります。

Zscaler Partner Specialization Programは、パートナー企業のデータセキュリティ領域における専門性と提供力を証明する認定制度で、今回、当社のゼロトラスト事業「0-WAN（ゼロワン）」が認定を取得しました。

0-WANでは、2025年6月に、Zscalerのベストプラクティスに沿った高品質な設計および構築作業を提供できるパートナーであることを示す「DSA（Delivery Services Authorized）パートナー」の認定も国内SIerとして初めて取得しています。

プレスリリース：

国内SIer初、クラウドセキュリティ分野のグローバルリーダーZscalerより、優れた技術力とサービス品質を備えたパートナーとして「DSAパートナー」を認定取得

https://www.ap-com.co.jp/pressrelease/post-12072

◆Zscaler Partner Specialization Program「Data Security Specialization」について

Zscaler Partner Specialization Programは、主要なソリューション分野で高度な能力を示すパートナーとして、Zscalerから認定される制度です。

この認定により、データ損失防止やコンプライアンス確保、ツール統合、クラウド環境のセキュリティ強化に対応するデータセキュリティソリューションを提供できることが証明されました。

認定にあたり、当社には下記の資格保有者が一定数在籍しております。

◆0-WAN 責任者 山根 康裕（やまね やすひろ）コメント

- Data Security Sales Specialist- Data Security Sales Engineer Specialist- Data Loss Prevention Deployment Specialist

このたび、Zscaler Partner Specialization Programにおいて国内初となる「Data Security Sales Specialization」「Data Security Delivery Specialization」の両認定を取得できたことを大変光栄に思います。

当事業部ではこれまで、お客様のクラウド環境におけるデータ損失防止やコンプライアンス対応を支援してまいりましたが、今回の認定はそうした取り組みが国際的に認められた証だと考えております。

今後もZscalerとの協業をさらに深化させ、お客様が安心してクラウドを活用できるよう、データセキュリティ分野でのソリューション提供力を一層強化してまいります。

◆「0-WAN（ゼロワン）」について

「0-WAN」は、iTOC事業部 BzD部が掲げる3つのゼロ（ゼロトラスト・ゼロタッチプロビジョニング・ゼロタッチオペレーション）の1つとなる、ゼロトラスト事業を担うプロジェクトです。

従来の境界防衛型ネットワークからゼロトラストモデルへの刷新を検討している企業の、企画・構想・立案～運用まで全工程をサポートしています。また、常駐支援サービスを提供している別部門とも連携することで、導入だけでなく継続的なアフターサポートや内製化の支援まで幅広く対応しています。

ー 0-WANについて：https://www.ap-com.co.jp/0-wan/

サポート範囲

当社は今回の認定取得を契機に、Zscalerとの連携をさらに強化し、ゼロトラストを基盤としたネットワーク・セキュリティの高度化支援をより多くの企業へ提供してまいります。今後も引き続き、技術力と現場力を活かした価値提供に努めてまいります。

【参考情報】

◆0-WANの成長

当社のゼロトラスト事業「0-WAN（ゼロワン）」は、サイバー空間の脅威増大やリモートワークの普及などによるゼロトラストの重要性の高まりを受けスタートした事業ですが、近年複雑化するサイバー攻撃への対応に課題を抱える企業からの相談が増え、商談数が約7倍に増加しており、上場企業を中心に多数の支援実績に至っています。

また、イベントでの登壇や展示会への出展や技術ブログへの投稿を通じたナレッジの開示、メーカーやディストリビューターとの関係強化を積極的に進め事業基盤を築き上げています。

【当社技術ブログのセキュリティに関する記事一覧：https://techblog.ap-com.co.jp/search?q=0-WAN】

◆ゼロトラストセキュリティとは

ゼロトラストセキュリティとは、従来の境界防御型のネットワークモデルを刷新し、すべてのアクセスを「信頼しない」ことを前提に、都度認証・検証を行うセキュリティモデルです。近年、企業のIT基盤がクラウド化し、SaaSやIaaSの利用が急増する中、ネットワーク境界だけではセキュリティを担保できないため、ゼロトラストの導入が進んでいます。

