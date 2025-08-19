¡É¼þ¤ê¤ÎÌÜ¡É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Øµ¤Èè¤ì¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ë¼ÂÁ©¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡ÙÇÛÉÛ³«»Ï¡ª～º£¤¹¤°¤Ç¤¤ëÂÐ½èË¡¡¦¹Í¤¨Êý¤ò²òÀâ～¡Ú´°Á´ÊÝÂ¸ÈÇ¡¿ÌµÎÁ¡Û
½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È½ê¡¦¥¥º¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡ÊKBC¡Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤êÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Öµ¤Èè¤ì¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ë¼ÂÁ©¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë...¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¹Í¤¨Êý¤Î¥Ò¥ó¥È¤ä¹ÔÆ°¤Î¸«Ä¾¤·Êý¤ò¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿¦¾ì¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤É¤Ã¤ÈÈè¤ì¤ë¡Ä¡×¡Ö¿Í¤ÎÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜ²»¤ÇÏÃ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤â¡¢¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
- ¡Ö¿¦¾ì¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â...¡×
- ¡ÖÊÑ¤Ë»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ç¹ÔÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ä¤é¤µ¤äÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â¾¿Í¤Î»ëÀþ¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢²á¾ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¹Í¤¨Êý¤Î¥Ò¥ó¥È¤ä¹ÔÆ°¤Î¸«Ä¾¤·Êý¤ò¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇº¤ß¤ä¤Ä¤é¤µ¤ò°ì½ï¤Ë¼è¤ê½ü¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ËÜ»ñÎÁ¤ÎÆâÍÆ
- ¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤ÈÇØ·Ê
- ¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤¦¤ëÌäÂê
- ¼«Ê¬¤ò¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î6¤Ä¤ÎÂÐ½èË¡
- »×¹Í¤ÎÊÐ¤ê¤ä´°àú¼çµÁ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý
- ¡Öµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¡×¤«¤é¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¹Í¤¨Êý¤Î¥Ò¥ó¥È
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
- Â¾¿Í¤ÎÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤Ë¼«¿®¤¬¤â¤Æ¤Ê¤¤Êý
- ¿¦¾ì¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ç²áÅÙ¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
- ¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤òÍÞ¤¨¹þ¤ß¤¬¤Á¤ÊÊý
- ´°àú¤Ç¤¤¤è¤¦¤È¤·¤ÆÈè¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
- Çº¤ß¤ä¤Ä¤é¤µ¤ò°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý
ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥º¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡ÊKBC¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬¤Ç¤¤ëÂÐ½èË¡¡¢¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÌäÂêÅÀ¤È¸¶°ø¡¢¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é³Ú¤Ë¤Ê¤ë¹Í¤¨Êý¡¢¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¿´Íý¤ÎÄ¹½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¥³¥é¥à¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢ËÜ»ñÎÁ¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡¡ÂÐ½èË¡¤ä³Ú¤Ë¤Ê¤ë¹Í¤¨Êý¤ò²òÀâ
https://kizuki-corp.com/kbc/column/other-people-thinking/(https://kizuki-corp.com/kbc/column/other-people-thinking/)
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ÎÎ®¤ì
- ¥ê¥ó¥¯¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
- ´ÊÃ±¤Ê¥Õ¥©ー¥à¤ËÆþÎÏ
- Á÷¿®¸å¡¢¼«Æ°ÊÖ¿®¥áー¥ë¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¤ò¼õ¤±¼è¤ê
- URL¤«¤é»ñÎÁ¤ò¼èÆÀ¡ª
ÊäÂ
Æü¡¹ÃßÀÑ¤¹¤ë¡Éµ¤Èè¤ì¡É¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤ä¤ï¤é¤²¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î·Ð¸³¤ä´Ä¶Í×°ø¡¢»×¹Í¤Î¥¯¥»¡¢´°àú¼çµÁ¤Ê¤É¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¹ÔÆ°¤ä¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Éµ¤Èè¤ì¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¡É¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Îµ¤Èè¤ì¤ò¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÏÂ¤é¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥º¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¡³Æ¼ï»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä¥¥º¥¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¡Öº¤Æñ¡×¤ò·Ð¸³¤·¤¿Êý¸þ¤±¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-29-7 ¥É¥ë¥ß¸æ±ñ202¹æ
²ñ¼ÒÀßÎ©Æü¡§2015Ç¯7·î13Æü
ÂåÉ½¡§°ÂÅÄÍ´Êå¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
½¾¶È°÷¿ô¡§Ìò°÷3Ì¾¡¢Àµ¼Ò°÷¡§123Ì¾¡¢·ÀÌó¼Ò°÷¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡§1,256Ì¾¡Ê2025Ç¯2·î¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥º¥¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kizuki-corp.com/(https://kizuki-corp.com/)
¡û¥¥º¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡ÊKBC¡Ë¡Ê½¢Ï«»Ù±ç»ö¶È¡Ë
ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÂçºåÉÜ¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Ë¤Æ¡¢½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È½ê¡Ö¥¥º¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤ò±¿±Ä¡£
¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤ÎÀº¿À¼À´µ¤äÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¤¿¤á¤ËÂà¿¦¤·¤¿Êý¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤é¤Î¼À´µ¤ä¾ã¤¬¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë½¢Ï«¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ëÊý¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÅ¬¤·¤¿½¢¿¦¡×¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡£
¥º¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡ÊKBC¡Ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kizuki-corp.com/kbc/
¡û¥¥º¥¶¦°é½Î¡Ê³Ø½¬»Ù±ç»ö¶È¡Ë
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿³Ø¤ÓÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿³Ø½¬½Î¡£ÉÔÅÐ¹»¤äÃæÂà¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÉÔ°Â¡¢ÂÎÄ´¤Î¿´ÇÛ¡¢³Ø½¬¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤Ê¤É¡¢¤ª¼õ¤±¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤Î¼ïÎà¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¡£ºë¶Ì¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢µþÅÔÉÜ¡¢ÂçºåÉÜ¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Ë¡¢Á´16¹»¼Ë¡Ê2025Ç¯3·î¡Ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤ÏÁ´¹ñÂÐ±þ¡£
¥¥º¥¶¦°é½Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kizuki.or.jp/
¡û¥¥º¥²È³Ø¡Ê³Ø½¬»Ù±ç»ö¶È¡Ë
¡Ö²ÈÄí¶µ»Õ¥¥º¥²È³Ø¡×¤ò±¿±Ä¡£ÉÔÅÐ¹»¤ä¤Ò¤¤³¤â¤ê¤ÎÊý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢´ØÅì¡¦´ØÀ¾¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ä³°½ÐÆ±¹Ô¤â´Þ¤á¤¿»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡£
¥¥º¥²È³Ø¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://tokyo-yagaku.jp/
¡û¸øÌ±Ï¢·È»ö¶È
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤«¤é°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Äã½êÆÀÀ¤ÂÓ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø½¬»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡ÊÅìµþÅÔÂÎ©¶è¡¦½ÂÃ«¶è¡¦È¬²¦»Ò»Ô¡¢ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡¢Âçºå»ÔÂçÀµ¶è¡¦½»µÈ¶è¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ê¤É¡£¡Ê2025Ç¯1·î¸½ºß¡¢Îß·×¤Ç42¼«¼£ÂÎÅù¤«¤é48°Æ·ï¤ò¼õÂ÷¡Ë¡£
¡ûÉÔÅÐ¹»¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡Ë
ÉÔÅÐ¹»¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¸þ¤±¤Îweb¥á¥Ç¥£¥¢¡£ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊÝ¸î¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢ÉÔÅÐ¹»¤«¤é¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤Ê¤É¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿³Î¤«¤Ê¾ðÊó¡×¤Ç¤ªÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ ¡Ö¼¡¤Î°ìÊâ¡×¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÅÐ¹»¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://futoko-online.jp/
¡û¿Æ¥³¥ß¥å¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡Ë
ÉÔÅÐ¹»¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£
¡ÖÉÔÅÐ¹»¤¬ÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´Ä¶¡×¤Ç¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î¿ÆÆ±»Î¤Ç¡¢Çº¤ß¤ò²ò·è¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢»¨ÃÌ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í¼±¼Ô¤ò¾·¤¤¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹Ö±é²ñ¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¥³¥ß¥å¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kizuki.or.jp/oya-community-lp/
º£¸å¤â¥¥º¥¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤«¤é11Ç¯´Ö¤Ç¤Î1Ëü2Àé¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÊý¡¹¤Ø¤ÎÁêÃÌ¡¦»Ù±ç·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤ÎÈ¯Å¸µÚ¤Ó¿·µ¬»ö¶È¤ÎÀÑ¶ËÅªÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤Ç¤Ä¤Þ¤Å¤¤¤¿Êý¡¹¤¬¡Ö²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æî²¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£