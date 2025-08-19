¥µー¥Ó¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ÎË®ÌõÈÇ¤òÈ¯¹Ô
¡¡°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜµ¬³Ê¶¨²ñ¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§Ä«Æü¹°¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î1¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡ÖISO/IEC TS 20000-16:2025¾ðÊóµ»½Ñ-¥µー¥Ó¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È-Âè16Éô¡§ISO/IEC 20000-1¤Ë´ð¤Å¤¯¥µー¥Ó¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ê°ú¡×¤ÎË®Ìõ¡Ê±Ñ¡¦ÆüÂÐÌõÈÇ¡Ë¤òÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¿ô½½Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëµ¤¸õÊÑÆ°¤äÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÁÓ¼º¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î³èÆ°¤¬ÃÏµå¤ËÍ¿¤¨¤ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÏ¢¡ÊUN¡Ë¤Ï¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÄó¾§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¾ÍèÀ¤Âå¤Î¥Ëー¥º¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸½ÂåÀ¤Âå¤Î¥Ëー¥º¤òËþ¤¿¤¹³«È¯¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹ñÏ¢¤Î¡Ö2030¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡×¤Ç¤Ï¡¢17¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö´Ä¶¡×¡Ö¼Ò²ñ¡×¡Ö·ÐºÑ¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¾ðÊóµ»½Ñ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁÈ¿¥¤Î±¿±Ä¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÂç¤¤ÊÀøºßÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹ñºÝµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ë ISO/IEC 20000-1 ¤Ë¤â¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î¹Í¤¨Êý¤òÁÈ¤ß¹þ¤àÆ°¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜµ¬³Ê¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡ÊGHG¡Ëºï¸º¤ä¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÊÌ¤Î¹ÔÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤êº¬ËÜÅª¤Ê¡Ö´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò¥µー¥Ó¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊSMS¡Ë¤Ë¤É¤¦Åý¹ç¤¹¤ë¤«¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ISO/IEC TS 20000-16:2025¡¡¡¡¡¡¡¡¾ðÊóµ»½Ñ-¥µー¥Ó¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È-Âè16Éô¡§ISO/IEC 20000-1¤Ë´ð¤Å¤¯¥µー¥Ó¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ê°ú¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Information technology -- Service management -- Part 16: Guidance on sustainability within a service management system based on ISO/IEC 20000-1
¡Ô±Ñ¸ì¡Õ¡¡ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§27,588±ß¡¡A4È½¡¦21¥Úー¥¸
¡Ô±Ñ¡¦ÆüÂÐÌõÈÇ¡Õ¡¡ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§ 49,654±ß¡¡A4È½¡¦58¥Úー¥¸
ËÜµ¬³Ê¤ÏISO/IEC 20000-1 ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊSMS¡Ë¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ë¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡Ê»Ø¿Ë¡Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´ÃíÊ¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO%2FIEC+TS+20000-16%3A2025&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250801_a_1
ISO/IEC 20000-1:2018¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ðÊóµ»½Ñ-¥µー¥Ó¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È-Âè1Éô¡§¥µー¥Ó¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥àÍ×µá»ö¹à¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Information technology -- Service management -- Part 1: Service management system requirements
¡Ô±Ñ¸ì¡Õ¡¡ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§32,395±ß¡¡A4È½¡¦31¥Úー¥¸
¡Ô±Ñ¡¦ÆüÂÐÌõÈÇ¡Õ¡¡ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§ 49,412±ß¡¡A4È½¡¦84¥Úー¥¸
¡¡ËÜµ¬³Ê¤ÏÁÈ¿¥¤¬¥µー¥Ó¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊSMS¡Ë¤ò³ÎÎ©¡¢Æ³Æþ¡¢°Ý»ý¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ×µá»ö¹à¤òµ¬Äê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µ¬Äê¤µ¤ì¤ëÍ×µá»ö¹à¤Ë¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹Í×µá»ö¹à¤òËþ¤¿¤·¤Æ²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î·×²è¡¢Àß·×¡¢°Ü¹Ô¡¢Äó¶¡µÚ¤Ó²þÁ±¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤´ÃíÊ¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO%2FIEC+20000-1%3A2018&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250801_a_2
¢¨µ¬³ÊÎà¤Ï²Á³Ê¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÃ´ÅöÉôÌç¡§¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹Éô¡¡ÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¥Áー¥à¡¡E-MAIL¡§csd@jsa.or.jp¡Ë
¡üÆüËÜµ¬³Ê¶¨²ñ¡ÊJSA¡Ë¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1945Ç¯12·î¤Ë¡¢É¸½à²½¤ª¤è¤Ó´ÉÍýµ»½Ñ¤Î³«È¯¡¢ÉáµÚ¡¢·¼È¯¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜµ¬³Ê¶¨²ñ¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
²æ¤¬¹ñ¤ÎÁí¹çÅªÉ¸½à²½µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢Åö¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢JIS¡¢¹ñºÝµ¬³Ê¡ÊISO¡¦IECµ¬³Ê¡Ë¡¢JSAµ¬³Ê¤Î³«È¯¡¢JISµ¬³ÊÉ¼¤ÎÈ¯¹Ô¤ÈÈÎÇä¡¢¹ñºÝµ¬³Ê¡¦³¤³°µ¬³Ê¤ÎÈÒÉÛ¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥»¥ß¥Êー¤ÎÄó¶¡¡¢ISO 9001¤äISO 14001¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ï¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿³ººÅÐÏ¿¡¢³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§¾Ú¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¿³ºº°÷¤Ê¤É¤Î»ñ³ÊÅÐÏ¿¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¸¡Äê¡ÊQC¸¡Äê¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£