中国の圧力とアメリカの「変心」に強まる台湾の危機感。東アジア最大のリスクを考える『台湾有事　そのとき世界は、日本は』ニューズウィーク日本版8/26号は好評発売中！

ニューズウィーク日本版 2025/8/26号（8/19発売）

【編集長から】

3年半前に始まったウクライナ戦争を、世界で一番深刻に受け止めたのが台湾の人たちでした。ロシアの本格侵攻が始まっても直接介入しないアメリカに、「明日は我が身」と危機感を強め、徴兵期限の延長や国防費の増額で「ヤマアラシ」のように中国の侵攻を未然に防ぐ体制を作ろうとしています。周辺海域で中国軍の軍事演習が始まっても、大騒ぎする周辺国よりむしろ冷静な「鈍感力」を台湾人は持ち合わせていますが、一方でじわじわと緊張感も高まっています。アマゾンプライムで配信が始まった台湾ドラマ『零日攻撃 ZERO DAY ATTACK』が制作されたのも、そんな背景からでしょう。ドラマの通り「台湾有事」は起こりうるのか、起きるとしてどのような展開になるのか。8月19日発売号の特集「台湾有事 そのとき世界は、日本は」で、さまざまな視点から読み解きました。（長岡）

【Special Report】

台湾有事 そのとき世界は、日本は

中国の圧力とアメリカの「変心」に危機感

東アジア最大のリスクを考える

東アジア｜覚悟を決めた台湾が「ヤマアラシ」になる日

インタビュー｜いま最も熱いテーマをフィクションで描く意義

米中関係｜台湾の「解放」は中国には非現実的

アメリカ｜「トランプの兵法」が打つ一手

日本｜台湾防衛で日本がすべきこと

台湾社会｜静かに高まる危機意識と現状維持への強い希望

半導体｜あのTSMCを揺るがす地政学の深い断層

ニューズウィーク日本版 2025/8/26号 特集

プーチンの罠に落ちたトランプ

ウクライナ戦争｜停戦を急ぐあまりアラスカ会談で大きな勝利を献上した

【Periscope】

RUSSIA｜米ロ首脳会談のあまりに当然すぎた「失敗」

CHINA｜中国リニアを阻むトンネル問題に光が

EL SALVADOR｜エルサルバドル大統領が独裁に突き進む

GO FIGURE｜戦闘の早期終結を望むウクライナ人の本音

【Commentary】

韓国｜李在明が「キャラ変」した理由──木村幹

南アジア｜バングラ危機から目をそらすな──ブラマ・チェラニ

視点｜トランプ関税を乗り切る日本の戦略──サム・ポトリッキオ

Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実

中国を揺るがす2つの「写真館」──ラージャオ&トウガラシ

Economics Explainer｜経済ニュース超解説

金利が示す世界経済の「新常態」──加谷珪一

Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える

母が認知症だと打ち明けるべき？

World Cinema Notes｜森達也の私的映画論

『2001年宇宙の旅』が世に残り続ける理由──森達也

【World Affairs】

イスラエル｜ガザ「完全支配」計画の荒唐無稽

米政府｜首都ワシントンは今、州兵投入の緊急事態？

中国｜習近平は（本当に）終わったのか

【Features】

歴史｜長崎原爆の投下をアメリカが急いだ理由

【Life/Style】

Movies｜『ジョン・ウィック』を見て笑え！

Food｜大バズり中のシェフが語る最高の一皿

Fitness｜リーダーはもっと自分の弱さを認めよ

Science｜都会生活から「街角の出会い」が消えた

ニューズウィーク日本版2025/8/26号『台湾有事 そのとき世界は、日本は』

