中国の圧力とアメリカの「変心」に強まる台湾の危機感。東アジア最大のリスクを考える『台湾有事　そのとき世界は、日本は』ニューズウィーク日本版8/26号は好評発売中！

写真拡大 (全2枚)

株式会社ＣＥメディアハウス

ニューズウィーク日本版 2025/8/26号（8/19発売）



【編集長から】


3年半前に始まったウクライナ戦争を、世界で一番深刻に受け止めたのが台湾の人たちでした。ロシアの本格侵攻が始まっても直接介入しないアメリカに、「明日は我が身」と危機感を強め、徴兵期限の延長や国防費の増額で「ヤマアラシ」のように中国の侵攻を未然に防ぐ体制を作ろうとしています。周辺海域で中国軍の軍事演習が始まっても、大騒ぎする周辺国よりむしろ冷静な「鈍感力」を台湾人は持ち合わせていますが、一方でじわじわと緊張感も高まっています。アマゾンプライムで配信が始まった台湾ドラマ『零日攻撃　ZERO DAY ATTACK』が制作されたのも、そんな背景からでしょう。ドラマの通り「台湾有事」は起こりうるのか、起きるとしてどのような展開になるのか。8月19日発売号の特集「台湾有事　そのとき世界は、日本は」で、さまざまな視点から読み解きました。（長岡）



●ニューズウィーク日本版 Youtubeチャンネル


https://www.youtube.com/@newsweek_japan(https://www.youtube.com/@newsweek_japan)



●ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト


https://www.newsweekjapan.jp/magazine/(https://www.newsweekjapan.jp/magazine/)



●アマゾンで試し読みはこちらから


https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHX2Q9S5/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHX2Q9S5/)



●定期購読でバックナンバー読み放題！


2007年から18年分約900冊ものデジタル版のバックナンバーをパソコン、スマホ、タブレットでいつでも読み放題。


https://bit.ly/49KVgGM(https://bit.ly/49KVgGM)


【Special Report】

台湾有事　そのとき世界は、日本は



中国の圧力とアメリカの「変心」に危機感


東アジア最大のリスクを考える



東アジア｜覚悟を決めた台湾が「ヤマアラシ」になる日


インタビュー｜いま最も熱いテーマをフィクションで描く意義


米中関係｜台湾の「解放」は中国には非現実的


アメリカ｜「トランプの兵法」が打つ一手


日本｜台湾防衛で日本がすべきこと


台湾社会｜静かに高まる危機意識と現状維持への強い希望


半導体｜あのTSMCを揺るがす地政学の深い断層




ニューズウィーク日本版 2025/8/26号 特集


プーチンの罠に落ちたトランプ


ウクライナ戦争｜停戦を急ぐあまりアラスカ会談で大きな勝利を献上した


【Periscope】

RUSSIA｜米ロ首脳会談のあまりに当然すぎた「失敗」


CHINA｜中国リニアを阻むトンネル問題に光が


EL SALVADOR｜エルサルバドル大統領が独裁に突き進む


GO FIGURE｜戦闘の早期終結を望むウクライナ人の本音


【Commentary】

韓国｜李在明が「キャラ変」した理由──木村幹


南アジア｜バングラ危機から目をそらすな──ブラマ・チェラニ


視点｜トランプ関税を乗り切る日本の戦略──サム・ポトリッキオ



Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実


中国を揺るがす2つの「写真館」──ラージャオ&トウガラシ



Economics Explainer｜経済ニュース超解説


金利が示す世界経済の「新常態」──加谷珪一



Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える


母が認知症だと打ち明けるべき？



World Cinema Notes｜森達也の私的映画論


『2001年宇宙の旅』が世に残り続ける理由──森達也


【World Affairs】

イスラエル｜ガザ「完全支配」計画の荒唐無稽


米政府｜首都ワシントンは今、州兵投入の緊急事態？


中国｜習近平は（本当に）終わったのか



【Features】


歴史｜長崎原爆の投下をアメリカが急いだ理由


【Life/Style】

Movies｜『ジョン・ウィック』を見て笑え！


Food｜大バズり中のシェフが語る最高の一皿


Fitness｜リーダーはもっと自分の弱さを認めよ


Science｜都会生活から「街角の出会い」が消えた



★最新号データ


ニューズウィーク日本版2025/8/26号『台湾有事　そのとき世界は、日本は』


紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）



●ニューズウィーク日本版 Youtubeチャンネル


https://www.youtube.com/@newsweek_japan(https://www.youtube.com/@newsweek_japan)



●ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト


https://www.newsweekjapan.jp/magazine/(https://www.newsweekjapan.jp/magazine/)



●アマゾンで試し読みはこちらから


https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHX2Q9S5/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHX2Q9S5/)



●定期購読でバックナンバー読み放題！


2007年から18年分約900冊ものデジタル版のバックナンバーをパソコン、スマホ、タブレットでいつでも読み放題。


https://bit.ly/49KVgGM(https://bit.ly/49KVgGM)