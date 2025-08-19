中国の圧力とアメリカの「変心」に強まる台湾の危機感。東アジア最大のリスクを考える『台湾有事 そのとき世界は、日本は』ニューズウィーク日本版8/26号は好評発売中！
ニューズウィーク日本版 2025/8/26号（8/19発売）
【編集長から】
3年半前に始まったウクライナ戦争を、世界で一番深刻に受け止めたのが台湾の人たちでした。ロシアの本格侵攻が始まっても直接介入しないアメリカに、「明日は我が身」と危機感を強め、徴兵期限の延長や国防費の増額で「ヤマアラシ」のように中国の侵攻を未然に防ぐ体制を作ろうとしています。周辺海域で中国軍の軍事演習が始まっても、大騒ぎする周辺国よりむしろ冷静な「鈍感力」を台湾人は持ち合わせていますが、一方でじわじわと緊張感も高まっています。アマゾンプライムで配信が始まった台湾ドラマ『零日攻撃 ZERO DAY ATTACK』が制作されたのも、そんな背景からでしょう。ドラマの通り「台湾有事」は起こりうるのか、起きるとしてどのような展開になるのか。8月19日発売号の特集「台湾有事 そのとき世界は、日本は」で、さまざまな視点から読み解きました。（長岡）
●ニューズウィーク日本版 Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/@newsweek_japan(https://www.youtube.com/@newsweek_japan)
●ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
https://www.newsweekjapan.jp/magazine/(https://www.newsweekjapan.jp/magazine/)
●アマゾンで試し読みはこちらから
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHX2Q9S5/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHX2Q9S5/)
●定期購読でバックナンバー読み放題！
2007年から18年分約900冊ものデジタル版のバックナンバーをパソコン、スマホ、タブレットでいつでも読み放題。
https://bit.ly/49KVgGM(https://bit.ly/49KVgGM)
【Special Report】
台湾有事 そのとき世界は、日本は
中国の圧力とアメリカの「変心」に危機感
東アジア最大のリスクを考える
東アジア｜覚悟を決めた台湾が「ヤマアラシ」になる日
インタビュー｜いま最も熱いテーマをフィクションで描く意義
米中関係｜台湾の「解放」は中国には非現実的
アメリカ｜「トランプの兵法」が打つ一手
日本｜台湾防衛で日本がすべきこと
台湾社会｜静かに高まる危機意識と現状維持への強い希望
半導体｜あのTSMCを揺るがす地政学の深い断層
ニューズウィーク日本版 2025/8/26号 特集
プーチンの罠に落ちたトランプ
ウクライナ戦争｜停戦を急ぐあまりアラスカ会談で大きな勝利を献上した
【Periscope】
RUSSIA｜米ロ首脳会談のあまりに当然すぎた「失敗」
CHINA｜中国リニアを阻むトンネル問題に光が
EL SALVADOR｜エルサルバドル大統領が独裁に突き進む
GO FIGURE｜戦闘の早期終結を望むウクライナ人の本音
【Commentary】
韓国｜李在明が「キャラ変」した理由──木村幹
南アジア｜バングラ危機から目をそらすな──ブラマ・チェラニ
視点｜トランプ関税を乗り切る日本の戦略──サム・ポトリッキオ
Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実
中国を揺るがす2つの「写真館」──ラージャオ&トウガラシ
Economics Explainer｜経済ニュース超解説
金利が示す世界経済の「新常態」──加谷珪一
Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える
母が認知症だと打ち明けるべき？
World Cinema Notes｜森達也の私的映画論
『2001年宇宙の旅』が世に残り続ける理由──森達也
【World Affairs】
イスラエル｜ガザ「完全支配」計画の荒唐無稽
米政府｜首都ワシントンは今、州兵投入の緊急事態？
中国｜習近平は（本当に）終わったのか
【Features】
歴史｜長崎原爆の投下をアメリカが急いだ理由
【Life/Style】
Movies｜『ジョン・ウィック』を見て笑え！
Food｜大バズり中のシェフが語る最高の一皿
Fitness｜リーダーはもっと自分の弱さを認めよ
Science｜都会生活から「街角の出会い」が消えた
★最新号データ
ニューズウィーク日本版2025/8/26号『台湾有事 そのとき世界は、日本は』
紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）
●ニューズウィーク日本版 Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/@newsweek_japan(https://www.youtube.com/@newsweek_japan)
●ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
https://www.newsweekjapan.jp/magazine/(https://www.newsweekjapan.jp/magazine/)
●アマゾンで試し読みはこちらから
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHX2Q9S5/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHX2Q9S5/)
●定期購読でバックナンバー読み放題！
2007年から18年分約900冊ものデジタル版のバックナンバーをパソコン、スマホ、タブレットでいつでも読み放題。
https://bit.ly/49KVgGM(https://bit.ly/49KVgGM)