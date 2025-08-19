“アナウンサー界No.1スタイル”白戸ゆめのが飾る表紙＆巻頭10P！「RIZINガール2025」で話題の竹内花、2nd写真集発売・古畑奈和掲載の『FLASH』は8月19日(火)発売

１.白戸ゆめの 『FLASH』の表紙＆巻頭で“アナウンサー界No.1スタイル”を見せた！

株式会社光文社「週刊FLASH」8月19日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH白戸ゆめの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

“アナウンサー界No.1”とも称されるスタイルで雑誌の表紙を飾るなど、人気を集める白戸ゆめのが8月19日発売の『FLASH』の表紙＆巻頭に登場。10ページにわたり、5種類の水着に身を包んだ美麗さ際立つグラビアを披露。インタビューでは、9月に30歳という節目を迎える彼女が20代でやり残したことについて語っている。



【プロフィール】

しらとゆめの 29歳 1995年9月28日生まれ 東京都出身 慶應義塾大学卒。2018年、KSB瀬戸内海放送入社。2021年9月に同社を退社しフリーアナウンサーに。同年よりNHK BS『熱血バスケ』MCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも務める。現在は『N-FIELD』（FMNACK5）のパーソナリティなどを担当。そのほか最新情報は、公式X（@YumenoShirato）、公式Instagram（@yumeno.s_）にて

【クレジット】

白戸ゆめの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『Ray of sunshine』が「kokode digital（ココデジ）」&各電子書店で発売！

２.「RIZINガール2025」で話題の竹内花 『FLASH』で真夏のセクシーグラビアを披露！

竹内 花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

「RIZINガール2025」の活動で話題の竹内花が『FLASH』に登場。6ページにわたるグラビアでは、真夏の青空がまぶしい屋上でのショットや圧巻のプロポーションが目を引くベッドでのランジェリーカットを披露している。グラビアやラウンドガールに加えて、ドラマ『40までにしたい10のこと』（テレビ東京系）出演と、演技でも活躍の場を広げている彼女の艶姿を目に焼き付けてほしい。

【プロフィール】

たけうちはな 27歳 1998年8月11日生まれ 愛知県出身 T160・B86W59H89 グラビアを中心に活動し、現在は「RIZINガール2025」を務め、放送中のドラマ『40までにしたい10のこと』（テレビ東京系）出演と、活躍の場を広げている。そのほか最新情報は、公式X（＠_takeuchi87)、公式Instagram（@_takeuchi87）にて



【クレジット】

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『誘惑の先には…』が各電子書店で発売中！

３.古畑奈和 話題の2nd写真集から艶やかな美肌ショットを『FLASH』で解禁！

古畑奈和(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

SKE48卒業後、女優として活躍中の古畑奈和が『FLASH』に登場。9月15日より全国順次発売する2nd写真集から厳選カットを解禁している。台湾で撮影された映画のような世界観を舞台に、美麗なランジェリー姿などを見せている。彼女にとっては、写真集初海外ロケとなった台湾での思い出について語っている。

【プロフィール】

ふるはたなお 28歳 1996年9月15日生まれ 愛知県出身 T160 2011年10月、SKE48第5期生オーディションに合格。2022年にグループを卒業し、現在は女優として活躍中。そのほか最新情報は、公式X（@alto_nao）、公式Instagram（@nao_furuhata）にて

【クレジット】

【写真集告知】

古畑奈和2nd写真集（タイトル未定）は光文社から9月15日より全国順次発売予定

●雑誌情報

発売:光文社

発売日:毎週火曜日

特別定価: 550円(税込み/8月19日(火)発売号)

公式サイト「Smart FLASH」 https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」 https://flash-prime.jp/