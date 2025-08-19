幻のスパイアクションドラマをHDリマスター映像で全話DVDに初収録 隔週刊『キイハンター DVDコレクション』創刊

株式会社デアゴスティーニ・ジャパン隔週刊『キイハンターDVDコレクション』 :https://deagostini.jp/r/key/

株式会社デアゴスティーニ・ジャパンは、隔週刊『キイハンター DVDコレクション』を2025年9月22日(月)より全国書店（一部地域を除く）及び、当社ホームページで発売します。

(C)東映

1968（昭和43）年にTV放送がスタートし、スケール感のあるストーリーや、華麗でダイナミックなアクションで視聴者の度肝を抜いたスパイアクションドラマの最高峰「キイハンター」。本シリーズでは、丹波哲郎や野際陽子などの豪華俳優陣が出演する全262話をHDリマスター化し、DVD付きマガジンに収録しました。マガジンでは各話のあらすじや見どころを紹介するとともに、スパイ（インテリジェンス）に関するコラムや当時の世相を解説するなど、作品世界を多角的に網羅。DVDとマガジンで鮮烈に甦るスパイアクションをお楽しみいただけます。

豪華キャストによる全262話がHDリマスター映像で鮮明に蘇る

1968（昭和43）年から約5年間に渡ってTV放送され、のちに“珠玉のアクションドラマ”と称された「キイハンター」。国際警察の秘密捜査グループである“キイハンター”が、世界の平和を揺るがす陰謀や暴動の渦中に果敢に飛び込んでいく物語で人気を博しました。当時のテレビドラマの常識を超えたスケール感、個性あふれるキャスト、多彩なストーリー、華麗でダイナミックなアクションなどが話題を呼んだ、ドラマ史に輝くスパイアクションの傑作です。

『キイハンター DVDコレクション』は、今回初めてDVD化されるエピソード242話を含む全262話を、本シリーズのために新たにHDリマスター化した初のコンプリートコレクションです。丹波哲郎、野際陽子、千葉真一、谷隼人、大川栄子など昭和を代表する名優たちによるスパイアクションが鮮やかに甦ります。

「キイハンター」を多角的に深堀りするマガジン

マガジンでは、国際警察の秘密捜査グループである彼らが社会を揺るがす陰謀や暴動の渦中に果敢に飛び込み、難事件を解決していく各話の見どころ、アクションシーン、キャストの紹介をはじめ、ドラマに影響を及ぼした当時の世界情勢など、「キイハンター」を多角的に深堀りします。

●ストーリーガイド

毎号付属するDVDに収録されたエピソードのあらすじのほか、ストーリーのポイントやゲスト俳優の解説、アクションや小道具の説明など、多彩なコラムを盛り込んで作品の見どころを紹介。

●キイハンターの世界

キイハンターの世界をより深く知るためのコラム。キイハンターのメンバーひとりひとりを掘り下げ、そのキャラクターの特徴などを解説するほか、レギュラー俳優や、監督・脚本家などのスタッフにもフォーカスします。

●ルックバック

昭和40年代の放送当時に起こった社会的な事件、文化、ファッション、流行などを解説。当時の状況を知ることで、よりドラマを深く理解することができます。

●インテリジェンス入門

国際的な犯罪を取り締まる捜査・情報機関が登場するキイハンターの世界。本コラムでは世界のさまざまな諜報・防諜機関＝インテリジェンスの実態と活動を解説します。

特製DVDフォルダーが付属

第2号にはDVDをまとめてコンパクトに保管できるオリジナルデザインの特製DVDフォルダーが付属します。

読者全員プレゼント

※画像はイメージです。デザイン、スペック等は変更になる場合があります。

創刊号～第23号のご購読で、キイハンターのロゴが入ったブラックベースのオリジナルTシャツを読者全員にプレゼント。

【商品概要】

■タイトル：隔週刊 『キイハンター DVDコレクション』

■価格 ：創刊号特別価格：490円（税込）

2号以降通常価格：1,999円（税込）

■創刊日 ：2025年9月22日(月)

■刊行周期：隔週

■刊行号数：全88号（毎号2話収録）

■仕様 ：A4変形/12ページ（表紙回り含む）

■商品ＨＰ：https://deagostini.jp/r/key/(https://deagostini.jp/r/key/)

