日本の家庭料理を世界へ届ける新しい料理メディア「Tokyo Recipes by Nadia」がオープン

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀）が、海外向けの料理メディア「Tokyo Recipes by Nadia」を2025年8月18日に公開しましたのでお知らせいたします。

コンセプトは「日本の食文化を世界に」

ページはこちら :https://oceans-nadia.com/tokyo-recipes

月間2,000万人以上が利用する日本有数の料理メディア「Nadia」が、海外向け新サービス「Tokyo Recipes by Nadia」を公開しました。コンセプトは「日本の食文化を世界に」。日本の家庭で愛される料理を、北米をはじめとする世界中の人々に向けてお届けします。

「旅行で訪れた日本で出会った、忘れられないあの味をもう一度食べたい」

「いつもの食卓に、ヘルシーで優しい日本らしい味わいを取り入れたい」

「日本のテレビやアニメに登場するあの料理を、自分でつくってみたい」

そんな想いを持つ方々のために、「Tokyo Recipes by Nadia」は、本格的でありながらも誰でもつくりやすく、とびきりおいしい日本の家庭料理レシピを発信していきます。

「Tokyo Recipes by Nadia」の3つのこだわり

「Tokyo Recipes by Nadia」では、料理メディア「Nadia」で特に人気が高いレシピをベースに、海外のご家庭でも再現できるよう、徹底的にローカライズしています。

１.ローカライズすることで「つくれる」「おいしい」を両方叶える

レシピを単純に翻訳するのではなく、「つくれる」ことと「おいしい」ことを両立させ、海外のご家庭でもきちんと再現できるように、徹底的にローカライズしました。

・食材の代替：現地の食材店で手に入る食材に置き換える工夫を凝らしています。

・計量方法：グローバル基準のカップ・スプーンでの計量に対応しています。

・調理法の工夫：北米のキッチン環境に合わせた調理法で、プロの味を誰でも簡単に再現できます。

２.プロの料理家が監修する本格レシピ

掲載されているのは、Nadiaの独自の審査に通過した1,000名超のプロの料理家・料理研究家、通称「Nadia Artist」が考案したレシピをベースに制作された、とっておきのレシピです。つくりやすくて本当においしいレシピのみが掲載されているので、初心者の方でも失敗なく、お楽しみいただけます。

３.単なるレシピだけではない「食文化」体験

単に作り方の紹介だけでなく、それぞれの料理についての紹介や歴史的な由来、日本食にまつわる文化や背景、ちょっとした豆知識も合わせてご紹介しています。それらを知っていただくことで、より深く日本食の魅力を感じていただけます。

なお、今回の公開にあたっては、約200のレシピを選定し、ローカライズいたしました。今後も魅力あふれるレシピを随時追加していく予定ですので、ご期待いただけますと幸いです。

これから「Tokyo Recipes by Nadia」は、料理を通じて日本の食の豊かさ、美しさ、そして温かさを世界中の食卓に届けることを目指してまいります。

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家のおいしいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する１,000名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

尚、Nadia Artistの総フォロワー数は2025年7月時点で合計5,800万人を超え、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

