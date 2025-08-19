¥Î¥Ã¥¯1²ó¤Ç¤¹¤°½ñ¤±¤ë¡¢Îß·×2,000ËüËÜÈ¯Çä¤ÎÀÞ¤ì¤Ê¤¤¥·¥ãー¥×¥Ú¥ó¡Öorenz¡×¤¬¡¢À¤³¦¶¦ÄÌ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖORENZ¡×¤Ë¡£
¤Ú¤ó¤Æ¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¹ñÆâ¤òÃæ¿´¤ËÎß·×2,000ËüËÜ°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·¤¿¡¢ÀÞ¤ì¤Ê¤¤¥·¥ãー¥×¥Ú¥ó¡Öorenz¡×¤ò¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Á´À¤³¦¶¦ÄÌ¤Ç¡ÖORENZ¡×¤Ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥¿¥¤¥×¡¢¥á¥¿¥ë¥°¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥éー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ä¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢2025Ç¯8·î28Æü(ÌÚ)¤è¤êÁ´¹ñÊ¸¶ñ¼è°·Å¹¤Ë¤Æ½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ì¥ó¥º¤Ï¡ÉÀÞ¤ì¤Ê¤¤¡É¥·¥ãー¥×¥Ú¥ó¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ2014Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×2,000ËüËÜ°Ê¾å(2025Ç¯7·î»þÅÀ)¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ª¥ì¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢½¾Íè¤Î¥í¥´¡Öorenz¡×¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³¤³°¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡ÖORENZ¡×¤ËÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´À¤³¦¤Ç¶¦ÄÌ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¤«¤é11Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢¥á¥¤¥ó¥æー¥¶ー¤È¤Ê¤ë³ØÀ¸¤ÏÀ¤ÂåÂØ¤ï¤ê¤·¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ä³Ø½¬´Ä¶¤Ê¤É¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸úÎ¨Åª¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¤¡¢¼ñÌ£¤ä¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥Ñ¤ò½Å»ë¤¹¤ëZÀ¤Âå¤Î³ØÀ¸¤Ë¡¢¤è¤ê¡Ö¥ª¥ì¥ó¥º¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥¿¥¤¥×¡¢¥á¥¿¥ë¥°¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥éー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ä¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¢£
1¡¥Á´À¤³¦¶¦ÄÌ¤Î¡ÖORENZ¡×¥í¥´
¤³¤ì¤Þ¤Ç³¤³°¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡ÖORENZ¡×¤Î¥í¥´¤ò¹ñÆâ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¡¢Á´À¤³¦¶¦ÄÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ì¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
2¡¥¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥¿¥¤¥×¡¢¥á¥¿¥ë¥°¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥éー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥¿¥¤¥×
0.5¤ÏÃË½÷Ìä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤7¿§¡¢0.3¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¤ò´Þ¤à6¿§¡¢0.2¤Ï¥¢ー¥È¥·ー¥ó¤Ë¤âÆëÀ÷¤à3¿§¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥á¥¿¥ë¥°¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥×
0.5¤ÏÊ¸¶ñ¤ä¥á¥«¹¥¤¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î4¿§¡¢0.3¤ÏÇ¯ÎðÀÊÌÌä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë4¿§¡¢0.2¤ÏÂç¿Í¤ÎÊý¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê3¿§¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¥â¥Ç¥ë¤Ë¶áÇ¯¿Íµ¤¤Î¥Þ¥Ã¥ÈÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¥¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥¿¥¤¥×¡¢¥á¥¿¥ë¥°¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥Ö¥ê¥¹¥¿ー¤«¤é»æÀ½¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥¿¥¤¥×¤Ï75¡ó¡¢¥á¥¿¥ë¥°¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤Ï81.8%¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ÈÍÑÎÌ¤òºï¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4¡¥ÆâÂ¢¿Ä
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥¿¥¤¥×¡¢¥á¥¿¥ë¥°¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¡¢¥ª¥ì¥ó¥º¥Í¥í¤Î¹ØÆþ»þ¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ãー¥×¥Ú¥óÂØ¿Ä¤ÎÆâÂ¢¿Ä¤òHB¤«¤éB¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢É®°µ¤ÎÄã²¼¤ËÈ¼¤¤¡¢B°Ê¾å¤ÎÇ»¤¤¿Ä¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¥·¥ãー¥×¥Ú¥óÂØ¿Ä¤Î½Ð²Ù¼ÂÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï£Â°Ê¾å¤ÎÇ»¤¤¿Ä¤ÎÈÎÇäÈæÎ¨¤¬2015Ç¯ÅÙ¤«¤é2024Ç¯ÅÙ¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÌó8.4%¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢É®°µ¤Î¼å¤¤Êý¤Ç¤âÇ»¤¯¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ê¸»ú¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤è¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÊB¿Ä¤òÉ¸½àÅëºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÆâÂ¢¿Ä¤¬B¤Î¥ª¥ì¥ó¥ºAT¥Ç¥å¥¢¥ë¥°¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¥ª¥ì¥ó¥º¥·¥êー¥º¤ÎÆâÂ¢¿Ä¤ÏB¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
5¡¥¥³¥ó¥»¥×¥È
¡Ö¥ï¥ó¥Î¥Ã¥¯¤Ç½ñ¤½Ð¤»¤ë¡×
¿Ä¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é°ì²ó¥Î¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç½ñ¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¥ì¥ó¥º¤ÎÆÃÄ¹¤ò¡¢Ã¼Åª¤ËÉ½¤¹¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¦ÉÊ²Á³Ê¢£
- ¥ª¥ì¥ó¥º¡¡¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥¿¥¤¥×¡¡0.2¡¡660±ß(ÀÇ¹þ)
- ¥ª¥ì¥ó¥º¡¡¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥¿¥¤¥×¡¡0.3/0.5¡¡550±ß(ÀÇ¹þ)
- ¥ª¥ì¥ó¥º¡¡¥á¥¿¥ë¥°¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¡¡0.2/0.3/0.5¡¡1,320±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥ª¥ì¥ó¥º¥·¥êー¥º¤ÎÆÃÄ¹¢£
1¡¥¥ï¥ó¥Î¥Ã¥¯¤Ç½ñ¤½Ð¤»¤ë
¿Ä¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é¥Î¥Ã¥¯¤ò1²ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç½ñ¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥·¥ãー¥×¥Ú¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥«¥Á¥Ã¥«¥Á¥Ã¡×¤ÈÊ£¿ô²ó¥Î¥Ã¥¯¤·¤Æ¿Ä¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ëÄ¹¤µ¤òÄ´À°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢ÁÇÁá¤¯½ñ¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤ò½Å»ë¤¹¤ëZÀ¤Âå¤ËÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
2¡¥¥Ú¥óÀè¤Ç¿Ä¤ò¼é¤Ã¤Æ½ñ¤¯¤«¤éÀÞ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥ª¥ì¥ó¥º¥·¥¹¥Æ¥à¡×
¿Ä¤Î¸º¤ê¶ñ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ú¥óÀè¤Î¥Ñ¥¤¥×¤¬¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¤¥×¤Ç¿Ä¤ò¼é¤Ã¤¿¤Þ¤Þ½ñ¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¿Ä¤¬ÀÞ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥ª¥ì¥ó¥ºAT ¥Ç¥å¥¢¥ë¥°¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¡¢¥ª¥ì¥ó¥º¥Í¥í¤ÎÆÃÄ¹¢£
1¡¥¥Î¥Ã¥¯1²ó¤Ç¤º¤Ã¤È½ñ¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¼«Æ°¿Ä½Ð¤·µ¡¹½¡×
¥ª¥ì¥ó¥ºAT ¥Ç¥å¥¢¥ë¥°¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤È¡¢¥ª¥ì¥ó¥º¥Í¥í¤Ï¡¢¥Ú¥óÀè¤¬»æÌÌ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¼«Æ°¤Ç¿Ä¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¼«Æ°¿Ä½Ð¤·µ¡¹½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î¥Î¥Ã¥¯1²ó¤Ç½ñ¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¢£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥ì¥ó¥º¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥ª¥ì¥ó¥º ¥á¥¿¥ë¥°¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¡×¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ºÝ¤Î¥ì¥·ー¥È¤ò»£±Æ¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R)¡×200±ßÊ¬¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¡§https://orenz-renewalcp.jp¡¡¢¨8·î28Æü(ÌÚ)¤è¤ê¥ªー¥×¥ó
- ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¥ª¥ì¥ó¥º¡¦¥ª¥ì¥ó¥º ¥á¥¿¥ë¥°¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥× ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÀ½ÉÊ(¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÁ°¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°)
- ¥ì¥·ー¥ÈÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î28Æü(ÌÚ)～10·î27Æü(·î)
- ±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î28Æü(ÌÚ)～10·î29Æü(¿å)
- ·ÊÉÊ¡§¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R)¡×¡¡200±ßÊ¬¡Ê250Ì¾¡Ë¡¡
¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R)¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤Ç¤¢¤êÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÃæ¤«¤éÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡Ö¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×Æâ¤Ç¤ª¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R)¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ÎÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢ÊÝÍ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆâ¤ÇÊ£¿ô¤Î·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¢£
¡¡¤Ú¤ó¤Æ¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡¡¡Ê¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë0120-12-8133