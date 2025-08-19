＜8月29日(金)＞【Salesforce利用企業向け】データ活用セミナー　Salesforceのデータ″見える化″と″文書管理″をスマートに実現

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

ウイングアーク１ｓｔ株式会社は、Salesforceを使っている企業の方に向けて、「データの見える化」と「文書管理」の課題を解決するセミナーを8月29日（金）にオンラインで開催します。

お申し込みはこちら :https://info.wingarc.com/public/seminar/view/54052?utm_medium=referral&utm_source=PRTIMES&utm_campaign=seminer250829&ss_ad_code=prt_250829&argument=RTXsp5Bn&dmai=a6883029ade6bc

Salesforceで“データの見づらさ”や“文書管理の手間”に悩んでいる営業部門の方に向けて、誰でもすぐに使えるソリューションをご紹介します。Salesforceをもっと便利に使うための方法をお教えします。営業チームの皆さまがよく困っている「データが見にくい」「ファイル管理が大変」といった問題を、簡単に解決できるようになります。ぜひご参加ください。

■アジェンダ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53341/table/292_1_24733919b712f890661bc5fdac617261.jpg?v=202508200426 ]■開催概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53341/table/292_2_23f1f657da011725e12deb1965b5a94b.jpg?v=202508200426 ]

〈本セミナーについてのお問い合わせ先〉

ウイングアーク１ｓｔ株式会社 セミナー事務局

marke@wingarc.com

■ウイングアーク１ｓｔについて

ウイングアーク１ｓｔは、20年以上にわたり累積で約38,000社以上（※1）に導入いただきトップシェア（※2）を保持する帳票基盤サービス「SVF」等の帳票・文書管理ソリューションと、データにより新たな価値をもたらすデータエンパワーメントソリューションの2つのソリューションを開発・提供しています。

※1：クラウド版とパッケージ版の累積社数（2025年2月末現在）

※2：出典：デロイトトーマツ ミック経済研究所株式会社発刊 ミックITリポート2024年11月号 「帳票設計・運用製品の市場動向 2024年度版」図表2-3-1 【運用】製品/サービスのベンダー別売上・シェア推移 2023年度実績(https://mic-r.co.jp/micit/2023/)

▼ウイングアーク１ｓｔの最新情報をお届けしています。

・ウイングアーク１ｓｔ公式Facebook

http://www.facebook.com/wingarc

・ウイングアーク１ｓｔ公式Ｘ

https://x.com/WingArc

・ウイングアーク１ｓｔ公式note

http://note.wingarc.com

※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。