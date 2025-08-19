イケア、ハロウィンらしい遊び心と不気味な雰囲気があふれる「KUSTFYR/クストフィール コレクション」を 2025年8月21日（木）より順次発売

イケア・ジャパン株式会社

「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとするスウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー イケアの日本法人イケア・ジャパン株式会社（本社：千葉県船橋市、代表取締 役社長 兼 Chief Sustainability Officer：ペトラ・ファーレ）は、ハロウィンらしい遊び心と不気味な雰囲気があふれる「KUSTFYR/クストフィール コレクション」を2025年8月21日（木）より順次、全国のイケア店舗およびIKEAオンラインストアで販売開始します。またスウェーデンでは8月23日が「ミートボールの日」であること記念して、2025年8月21日（木）から8月24日（日）まで全国のイケア店舗にて、お得にボールメニューを楽しむことができる「イートボールの日を楽しもう」を期間限定で開催します。

KUSTFYR/クストフィール コレクションは、フレンドリーそうなオバケやおしゃべりなネコをイメージしたデコレーション、かぼちゃのライトチェーン、おばけと不気味なクモのグラフィカルなクッションなど、見た目はキュートでどこかミステリアスな商品が揃います。

小さくてグラフィカルなオブジェと遊び心のあるキャラクターが特徴のコレクションは、かわいらしさとちょっとした不気味さをミックスした、楽しくハロウィンらしいムードをつくり出し、にぎやかなハロウィンパーティーを開きたいときも、ハロウィンシーズンに部屋のすみずみまで不気味で幻想的な雰囲気を漂わせたいときもぴったりです。玄関からリビング、テーブルコーディネートまで、自由な発想で空間を彩り、自分らしいハロウィンスタイルをお楽しみください。

詳しい内容は、下記のリンクをご参照ください。

■ KUSTFYR/クストフィール コレクション：https://www.ikea.com/jp/ja/new/ (https://www.ikea.com/jp/ja/new/)

スウェーデンでは8月23日は「ミートボールの日」！ イケア店舗にて、8月21日（木）より4日間限定でオファーを実施

スウェーデンでは毎年8月23日が 「ミートボールの日」 として親しまれています。イケア店舗では、「ミートボールの日（8月23日）」を「イートボールの日」として、スウェーデンミートボールだけでなく、プラントボールやベジボールをお得にお楽しみいただける期間限定のオファー「イートボールの日を楽しもう」を実施します。

日本でも多くの方に親しまれている、ボールメニュー。8月21日（木）より4日間限定で、一人でも多くのお客さまにボールメニューをお試しいただけるよう、日本全国のイケア店舗のスウェーデンレストランでミートボールやプラントボールをご注文のお客さまに、それぞれボール4個を無料で追加提供するほか、スウェーデンフードマーケットで販売しているHUVUDROLL/フヴドロル シリーズ（冷凍のミートボールやプラントボール、ベジボール）が30％オフになるお得なクーポンをプレゼントします。ぜひイケア店舗で、またご自宅でも「イートボールの日」をお祝いしませんか？

【KUSTFYR/クストフィール 一部商品のご紹介 （価格は税込み）】

KUSTFYR/クストフィール

ふた付きボウル

\1,999

ハロウィンに欠かせないおばけのような形のふた付きボウル。ジュエリーなどの小さなものを入れたり、装飾的なガラス製オブジェとして飾ったりできます。ハロウィンの夜には中にライトチェーンを入れてちょっと不気味なデコレーションとして楽しめます。

KUSTFYR/クストフィール

デコレーション

\799

ダークグレーのガラスでできたネコの形のデコレーション。目、耳、しっぽ、前足が付いています。テーブルやシェルフの上はもちろん、窓際に置いてもおしゃれです。点灯したライトチェーンを中に入れると、ネコに怖い雰囲気をプラスできるので、ハロウィンの夜にぴったりです。

KUSTFYR/クストフィール

フリーザーバッグ

\299

白と黒のネコが描かれたハロウィンデザインのフリーザーバッグ。子どもたちのパーティーやハロウィンで、スナックやキャンディを小さな子どもたちに配りたいときにぴったりです。

KUSTFYR/クストフィール

バッグ

\149

ハロウィンをインスピレーションにしたデザインで、お菓子を配るときや、ハロウィンパーティーのシーンをより盛り上げてくれます。また、丈夫なので季節を問わず使えます。

KUSTFYR/クストフィール

香りなしキャンドル

\799

キャンドルはハロウィンのマストアイテムですが、このブラックのネコならハロウィンらしい雰囲気を演出してくれます。 火を灯しても灯さなくても不気味な雰囲気を漂わせます。デコレーションとして飾るだけでもかわいいです。

KUSTFYR/クストフィール

クッションカバー

\999

薄気味悪い雰囲気が魅力のクッションカバーは、肌ざわりの良いピュアコットン製。表と裏で異なるデザインを楽しめます。片面にはおばけ、もう片面には不気味なクモの巣が描かれており、ひっくり返すだけで簡単に雰囲気を変えられます。気分やインテリアに合わせて、見せる面を選びましょう。汚れた際は洗濯機で洗えるので、お手入れも簡単です。

KUSTFYR/クストフィール

ぬいぐるみ

\1,999

ハロウィンの時期にソファやパーソナルチェアに飾るのにぴったり。もちろん、ハロウィンが終わってもそのまま楽しめます。柔らかなフリース素材を使用しているので、ソファやベッドで抱きしめるのに最適です。リサイクルポリエステル100％でサステナブルな素材を使用しており、洗濯機で洗えるので、お手入れが簡単です。

KUSTFYR/クストフィール

サイドプレート

\1,299

クモの巣、クモ、ネコ、おばけの4種類の模様がそれぞれに入っているサイドプレートセット。 好きなように組み合わせて、ハロウィンパーティーのテーブルコーディネートを盛り上げましょう。

KUSTFYR/クストフィール

LEDライトチェーン 全12球

\1,299

この電池式ライトチェーンがあれば、ハロウィンにぴったりな薄気味悪い雰囲気をあっという間につくることができます。リビングルームも、バルコニーやテラス、庭などの屋外スペースもライトアップできます。タイマー内蔵で、毎日同じ時刻に点灯し、6時間後に消灯するので消し忘れても安心です。

【イートボールの日を楽しもう 概要】

■ 開催期間：2025年8月21日（木）～8月24日（日）

■ 開催場所：イケア店舗

※IKEA原宿、IKEA新宿、IKEA京都、IKEA横浜ベイクォーターは対象外となります。

■ 対象メニューおよび商品：

- スウェーデンレストラン：

スウェーデンミートボール 890円（8個）、1,290円（12個）

プラントボール 590円（8個）、890円（12個）

- スウェーデンフードマーケット：

HUVUDROLL/フヴドロル ミートボール \1,299/0.5 kg

HUVUDROLL/フヴドロル プラントボール \999/0.5 kg

HUVUDROLL/フヴドロル ベジボール \699/0.5 kg

■ URL：https://www.ikea.com/jp/ja/stores/restaurant/eatball-day-pubb7bc60b0/ (https://www.ikea.com/jp/ja/stores/restaurant/eatball-day-pubb7bc60b0/)

※写真はイメージです。

※プレスリリースに記載されている内容は、公開日時点の情報です。お客さまがこの情報をご覧になる日によっては、生産・販売が終了している場合や、価格・仕様などが異なる可能性がございます。あらかじめご了承下さい。

