【8/27開催セミナー】サイバー攻撃×制度対応×業務DX：いま企業が取り組むべき3つの視点【経営者・情シス担当・総務部門の方必見】
株式会社アイロバ（代表取締役：小林 直樹、以下「アイロバ」）は株式会社システムトラスト(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：中浦 正浩、以下「システムトラスト」）が主催するリアルセミナーにおいて、弊社代表取締役の登壇予定のため、お知らせいたします。
セミナー概要
【日 時】2025年8月27日（水）13:30～16:30（13:00受付開始）
【会 場】株式会社システムトラスト セミナー室 （名古屋市中区錦1丁目5-11 名古屋伊藤忠ビル9F）
【定 員】20名（先着順）
【参加費】無料（事前申込制）
【アクセス】地下鉄丸の内駅 6番出口 徒歩4分／伏見駅 10番出口 徒歩3分
https://www.systemtrust.co.jp/company/access
お申込みフォームはこちら :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScms8SlPsYQyb4ss4NnFARlFEYgHpCYqspIsUePwZxIihxeCw/viewform
セミナー紹介
『サイバー攻撃 × 制度対応 × 業務DX：いま企業が取り組むべき3つの視点』
近年、企業を取り巻くサイバー攻撃は巧妙さと深刻さを増しており、もはや「他人事」ではありません。 本セミナーでは、最新のセキュリティ脅威への実践的な対策に加え、2026年から本格運用が予定されている「セキュリティ格付け制度」への対応について、専門家がわかりやすく解説します。 経営層・情報システム担当者・総務部門の方々必見の内容です。
セミナープログラム
第1部（13:30～14:30）
「あなたの会社はだいじょうぶ？ サイバー攻撃の猛威から企業を守る最新の情報セキュリティ」
講師：株式会社アイロバ
第2部（14:40～15:40）
「2026年本格始動！セキュリティ格付け制度への備えと実践」
講師：エムオーテックス株式会社
第3部（15:50～16:20）
「デジタル時代の新しい業務スタンダードを提供する『奉行クラウド』」
講師：株式会社オービックビジネスコンサルタント
会社概要
株式会社アイロバ
社名：株式会社アイロバ（URL:https://www.irob.co.jp/）
所在地：東京都千代田区麹町一丁目8番1号 半蔵門MKビル4F
代表者：代表取締役 小林 直樹
設立：2016年12月
事業内容：サイバーセキュリティ事業、クラウド事業、データセンター事業、専用線事業
株式会社システムトラスト
社名：株式会社システムトラスト（URL:https://www.systemtrust.co.jp/）
所在地：愛知県名古屋市中区錦一丁目5番11号 名古屋伊藤忠ビル9F
代表者：代表取締役 中浦 正浩
設立：1990年4月
事業内容：システムコンサルティング、システムインテグレーション、ソフトウェア保守、パッケージソフトウェア開発、自社製品販売、ヘルプデスク、ハードウェア及びサプライ用品販売、OBC奉行シリーズカスタマイズインストラクター、OA化システムコンサルティング、WEBシステム構築支援サービス・運用、アウトソーシング支援・運用