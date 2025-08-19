☆開催決定！☆「2025-26シーズン TIP OFFセレモニー 」

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

このたび、2025年9月6日(土)に「2025-26シーズン TIP OFFセレモニー in ららぽーと安城」を開催いたします。

当日は、選手のトークショーやその他イベントを予定しております。グッズショップでは、開幕新商品も発売予定です。

2025-26シーズンの幕開けとなるイベントです。皆さまのご来場をお待ちしております！

日時

9月6日(土) 14:50開始 17:00終了予定

出演者

- ライアン・リッチマンHC- シーホース三河所属全選手- 小林拓一郎(MC)- Super Girls(HIBIYU、RIKOは不在となります。)

※全選手の参加を予定しておりますが、コンディション不良等の理由により欠席となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

会場

ららぽーと安城 1F SAISONスタジアム

お問い合わせ先

シーホース三河

Email: info@go-seahorses.co.jp

(営業時間9:00～17:00 月～金曜日 ※長期連休を除く)