☆開催決定！☆「2025-26シーズン TIP OFFセレモニー 」
シーホース三河株式会社
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
このたび、2025年9月6日(土)に「2025-26シーズン TIP OFFセレモニー in ららぽーと安城」を開催いたします。
当日は、選手のトークショーやその他イベントを予定しております。グッズショップでは、開幕新商品も発売予定です。
2025-26シーズンの幕開けとなるイベントです。皆さまのご来場をお待ちしております！
日時
9月6日(土) 14:50開始 17:00終了予定
出演者- ライアン・リッチマンHC
- シーホース三河所属全選手
- 小林拓一郎(MC)
- Super Girls(HIBIYU、RIKOは不在となります。)
※全選手の参加を予定しておりますが、コンディション不良等の理由により欠席となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
会場
ららぽーと安城 1F SAISONスタジアム
お問い合わせ先
シーホース三河
Email: info@go-seahorses.co.jp
(営業時間9:00～17:00 月～金曜日 ※長期連休を除く)