8割の女性が「防災バッグに下着を備えていない」現状に一石！災害直後から避難生活の長期化を想定して衛生的・精神的ストレスを軽減する新たな選択肢として《防災下着セット》新発売！

株式会社HEAVENJapan

一人ひとりの女性の心と体に寄り添う「適正下着(R)」の開発・販売を行うHEAVEN Japan（所在地：大阪府河内長野市、代表取締役：松田崇）は、災害時でも女性が安心して過ごせるよう設計した《防災下着セット》を2025年8月18日に発売開始しました。

被災経験のあるお客様へのヒアリングをもとに想定した発災から支援物資が届くまでの約1週間と、その後の避難生活が続く約1か月という2つのフェーズに対応し、必要な機能を段階的に備えた下着を1パッケージにまとめました。

HEAVEN Japanが2024年に実施した「防災と下着」に関するアンケート（回答数：934件）では、83.7％の女性が「防災バッグに下着を備えていない」と回答。

2024年にHEAVEN Japanが実施したアンケート結果

さらに熊本豪雨（2020年）や能登半島地震（2024年）などの支援物資の提供を行ってきましたが、すぐに現地に届けることができなかったり、「着替えもままならない中、下着だけでも替えたい」「替えがなくて気持ちが沈んでいた」という声を現地からいただきました。こうした現状を受け、ご自身で下着を備えていただくことの重要性を発信してきました。



これまでの発信では、普段お使いのナイトブラやショーツを買い替えるタイミングで防災バッグに備えておくことをおすすめしてきました。これは「自分に合った下着を備える」という考え方には、多くの方に共感していただいています。

一方で、「下着の備えはつい後回しになってしまう」「サイズ選びや準備が難しい」といった声も寄せられてきました。そこで今回、より手軽に、誰でもすぐに備えることができる新たな選択肢として、《防災下着セット》を開発しました。これまでの備え方に加え、さらに安心・快適に備えていただける“新たな防災対策の選択肢”としてご提案します。

今回発売する《防災下着セット》は、被災直後とその後の避難生活という二つの時間軸で、女性の体を守ることができるように考えています。

まず発災直後の1週間は「清潔と快適さ」が最優先事項。そこで、コットン100％の肌当たりのやさしい使い捨てコットンシートを7枚セットで用意しました。1日1枚取り替えるだけで洗濯不要、衛生面と体調管理を同時にサポートします。使用済みのコットンシートを捨てられる中身の見えない消臭サニタリーポリ袋が3枚入っているため、使用済みのコットンシートの処分も安心です。

一方、支援物資が行き渡り始める8日目以降から仮設住宅への移行や自宅避難になる場合も約1か月は「快適さと毎日の安心」が鍵となります。給水車が到着するなど洗濯も可能になることも。この期間に備え、縦横ストレッチで締め付け感のないハーフトップとショーツを各2枚セット。速乾性の高いナイロン混生地を採用しているため、限られた水でも軽くすすげば短時間で乾き、着替えが少なくても清潔を保てます。カラーはブラックでユニセックス寄りなため、避難所でも目立たずプライバシーを守れるデザインです。また、ハーフトップは伸縮が高いため、M～3Lの4サイズ展開となっており、伸縮性が高いため幅広いサイズの方にご着用いただけます。

ショーツのクロッチ部分には竹炭加工の天竺を使用しているため、消臭効果◎

「防災下着セット」は災害時にすぐに使えるよう、防湿・遮光性に優れたアルミ製のチャック付きポリ袋に収納しています。

HEAVEN Japanでは、「防災と下着」についてのアンケート調査を2021年（回答数：361件）と2024年（回答数：934件）に行い、備えない理由や課題を定量的に把握してきました。2019～25年にかけて被災地へ延べ約2,000枚の下着を支援。フジテレビ「Live news days」やNHK仙台「これまさ」など、全国17局・主要紙でも紹介され、防災下着の重要性が社会的にも注目されています。

HEAVEN Japanは「女性の下着とからだのお悩みをなくす」ことを目指し、“適正下着(R)”というコンセプトで商品やサービスを展開しています。

いざという時に少しでも安心して過ごせるよう下着ブランドとして防災下着を“当たり前の備え”とする啓発活動を強化してまいります。

＜商品情報＞

商品名：防災下着セット

価格：7,920円(税込)

サイズ：M、L、LL、3L

URL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/9053

夏の災害に備える、防災のススメ

https://shop.heaven-jp.co.jp/pages/bousai_summer

HEAVEN Japanオンラインショップ

https://shop.heaven-jp.co.jp/

株式会社HEAVEN Japan（コーポレートサイト）

https://heaven-jp.co.jp/