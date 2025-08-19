「パルファン ・ イオンモール熱田店」にて、2025年８月21日（木）よりアテニア製品の販売を開始
株式会社アテニアは8月21日（木）より、「パルファン ・ イオンモール熱田店」（愛知県名古屋市）にて、人気のクレンジングやスキンケア製品の販売を開始いたします。当社ではお客様の利便性向上とブランド育成を目的に、化粧品専門店を中心に今後も卸売り店舗を拡大してまいります。
【取扱製品情報】
■販売開始
2025年8月21日（木）～
■展開製品
クレンジング 『スキンクリア クレンズ オイル』
（アロマタイプ リフレシングシトラスの香り・ピースフルオレンジの香り・ローズリュクスの香り・クリアネスラベンダーの香り＊、無香タイプ）＊数量限定
薬用美白・エイジングケアライン 『ドレススノー』【医薬部外品】
※医薬部外品（美白、シワ改善）は、洗顔料を除く
薬用エイジングケアライン 『ドレスリフト』【医薬部外品】
※医薬部外品（シワ改善）は、洗顔料を除く
本格保湿・プレエイジングケアライン 『プリマモイスト』
泡状洗顔料 『コンフォートムースウォッシュ』
薬用シワ改善 目もと用美容液 『アイ リンクルセラム』【医薬部外品】
※「美白」とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ効果のこと。
※エイジングケアとは、年齢に応じたお手入れのこと。
製品詳細
※『スキンクリア クレンズ オイル』：https://www.attenir.co.jp/campaign/01/2501_01/index.html
※『ドレススノー』： https://www.attenir.co.jp/time/product/dresssnow.html
※『ドレスリフト』：https://www.attenir.co.jp/time/product/dresslift.html
※『プリマモイスト』：https://www.attenir.co.jp/time/product/primamoist.html
※『コンフォートムースウォッシュ』：https://www.attenir.co.jp/item/1162-28
※『アイ リンクルセラム』：https://www.attenir.co.jp/item/1616-04