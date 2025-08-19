株式会社アテニア

株式会社アテニアは8月21日（木）より、「パルファン ・ イオンモール熱田店」（愛知県名古屋市）にて、人気のクレンジングやスキンケア製品の販売を開始いたします。当社ではお客様の利便性向上とブランド育成を目的に、化粧品専門店を中心に今後も卸売り店舗を拡大してまいります。





【取扱製品情報】


■販売開始


　2025年8月21日（木）～



■展開製品


　クレンジング 『スキンクリア クレンズ オイル』


（アロマタイプ リフレシングシトラスの香り・ピースフルオレンジの香り・ローズリュクスの香り・クリアネスラベンダーの香り＊、無香タイプ）＊数量限定



　薬用美白・エイジングケアライン 『ドレススノー』【医薬部外品】


　※医薬部外品（美白、シワ改善）は、洗顔料を除く



　薬用エイジングケアライン 『ドレスリフト』【医薬部外品】


　※医薬部外品（シワ改善）は、洗顔料を除く



　本格保湿・プレエイジングケアライン 『プリマモイスト』



　泡状洗顔料 『コンフォートムースウォッシュ』


　


　薬用シワ改善 目もと用美容液 『アイ リンクルセラム』【医薬部外品】



　※「美白」とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ効果のこと。


　※エイジングケアとは、年齢に応じたお手入れのこと。





製品詳細


※『スキンクリア クレンズ オイル』：https://www.attenir.co.jp/campaign/01/2501_01/index.html


※『ドレススノー』： https://www.attenir.co.jp/time/product/dresssnow.html


※『ドレスリフト』：https://www.attenir.co.jp/time/product/dresslift.html


※『プリマモイスト』：https://www.attenir.co.jp/time/product/primamoist.html


※『コンフォートムースウォッシュ』：https://www.attenir.co.jp/item/1162-28


※『アイ リンクルセラム』：https://www.attenir.co.jp/item/1616-04