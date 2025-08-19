株式会社アテニア

株式会社アテニアは8月21日（木）より、「パルファン ・ イオンモール熱田店」（愛知県名古屋市）にて、人気のクレンジングやスキンケア製品の販売を開始いたします。当社ではお客様の利便性向上とブランド育成を目的に、化粧品専門店を中心に今後も卸売り店舗を拡大してまいります。

【取扱製品情報】

■販売開始

2025年8月21日（木）～

■展開製品

クレンジング 『スキンクリア クレンズ オイル』

（アロマタイプ リフレシングシトラスの香り・ピースフルオレンジの香り・ローズリュクスの香り・クリアネスラベンダーの香り＊、無香タイプ）＊数量限定

薬用美白・エイジングケアライン 『ドレススノー』【医薬部外品】

※医薬部外品（美白、シワ改善）は、洗顔料を除く

薬用エイジングケアライン 『ドレスリフト』【医薬部外品】

※医薬部外品（シワ改善）は、洗顔料を除く

本格保湿・プレエイジングケアライン 『プリマモイスト』

泡状洗顔料 『コンフォートムースウォッシュ』

薬用シワ改善 目もと用美容液 『アイ リンクルセラム』【医薬部外品】

※「美白」とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ効果のこと。

※エイジングケアとは、年齢に応じたお手入れのこと。







製品詳細

※『スキンクリア クレンズ オイル』：https://www.attenir.co.jp/campaign/01/2501_01/index.html

※『ドレススノー』： https://www.attenir.co.jp/time/product/dresssnow.html

※『ドレスリフト』：https://www.attenir.co.jp/time/product/dresslift.html

※『プリマモイスト』：https://www.attenir.co.jp/time/product/primamoist.html

※『コンフォートムースウォッシュ』：https://www.attenir.co.jp/item/1162-28

※『アイ リンクルセラム』：https://www.attenir.co.jp/item/1616-04