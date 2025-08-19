陰謀論からスピリチュアルまで、常識が通用しない異能力バトル！『都市伝説が殺ってくる』第2巻を含む「サイコミ」8月の最新紙書籍情報！！
株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品から『都市伝説が殺ってくる』第2巻を含めた計4タイトルの紙書籍を8月19日（火）に株式会社小学館から、8月29日（金）に自社出版企画「サイコミ パブリッシング」として株式会社Cygamesから、それぞれ発売します。
『都市伝説が殺ってくる』は、陰謀、オカルト、スピリチュアルなど「ありえない」が押し寄せる、超・常識バトルアクション漫画です。書籍第1巻発売時には、登録者数140万人超えの人気都市伝説紹介チャンネル「コヤッキースタジオ」とコラボを実施、連載最新話も新章に突入し人気急上昇中の作品です。
≪「サイコミ パブリッシング」とは≫
「サイコミ」の作品を自社で出版することで、読者の皆様からご期待頂いている紙書籍を、スピード感を持って刊行していくサービスです。少部数から発行していくことが可能となり、読者の皆様のお手元へ迅速に紙書籍を届けることが可能です。
8月19日（火）発売タイトル
『追放皇子の帝位奪還』4巻
ボビー大澤/COMIC ROOM
【ISBN】9784098541911
【判型】B6判
【定価】880円
罪を背負い、未来を勝ち取れ！
死の淵で覚醒し、ついにデュランダルを退けたイルハ…。
安心したのもつかの間、一行の前に降り立つ一機の飛空艇。
船から現れたのは、かつてレイオンとともに反教団を掲げ、戦った巨女B.B。
そして、革命軍と合流したイルハ達の新たな戦いが始まる--！！
それぞれの信念が交差する、嘘のない少年漫画、第4巻！！
発売：小学館
『付き合えなくていいのに』5巻
イララモモイ
【ISBN】9784098541904
【判型】B6判
【定価】880円
こんな男子、身近にいたら沼っちゃうよ～！
権左右衛門の罠にかかった時彦だったが、音楽のパワーで解決！？
囚われる愛子のもとへ急ぎ向かう--！
一方、周囲から向けられる言葉にさいなまれ、食事に「おぞましさ」を感じ始めてしまう詩歌。
いつしか彼氏・俊との関係もギクシャクしてしまう...。
体型も、食事も--「普通」って一体なんだろう。
恋愛が難しいあなたに送る、共感度爆高（ばくたか）ノンストップ・ラブコメディ！迫真の第5巻！！
発売：小学館
8月29日（金）発売タイトル
『都市伝説が殺ってくる』2巻
米田旦人
【ISBN】9784911567111
【判型】B6判
【定価】946円
自我に目覚めたスマホ「Sari」とともに、秘密結社の刺客に追われることになった都市伝説配信者・じょうた。
Sariの賢すぎるナビゲートにより「言霊」「引き寄せ」の能力者を撃退したじょうただったが、
秘密結社に負けず劣らず狂った公務員、公安超常現象対策チーム「■（スミ）課」に連行されてしまい
激ヤバ組織の三つ巴に巻き込まれることに--
「ありえない」が加速する、トンデモ異能力バトル第2巻！
発売：Cygames
『ロストエンド』2巻
原作：岡藤誠 作画：春川やまめ
【ISBN】9784911567128
【判型】B6判
【定価】946円
生き返るまで、死ねない。
何度でも死に戻って山の頂を目指さなければならない、過酷な冥府に堕ちた40男・信一郎。
襲い来る怪物達に蹂躙され、「非力な中年に登頂できるわけが」と絶望する信一郎のもとに、異様な姿の老人と少女の二人連れが現れる。
信一郎を「新入り」扱いし、この世界に妙に慣れた様子の二人は、更なる残酷な事実を告げる--
圧倒的な筆力で描く、“死に戻り”ダークサバイバル巨編。
発売：Cygames
「サイコミ」とは
オリジナルのマンガタイトルが読めるマンガ配信サービスで、累計ダウンロード数は2,000万を突破しています。
サービス概要
タイトル：サイコミ
配信開始日：2016年5月8日
開発・運営：株式会社Cygames
ダウンロードURL：
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cygames.cycomi
App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id1099688273
ブラウザ版：https://cycomi.com
公式X：https://x.com/cycomi
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cycomi_official
公式TikTokショートドラマ：https://www.tiktok.com/@cycomishortdrama
※推奨環境はこちら（ https://cycomi.com/requirements ）をご参照ください。
