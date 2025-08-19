冬の浪速路を駆け抜ける「2026 大阪ハーフマラソン」　8月20日からエントリー受け付け開始

株式会社産業経済新聞社

大阪の市街地を駆け抜ける「2026 大阪ハーフマラソン」（主催・産経新聞社ほか、協賛・奥村組）を2026年1月25日（日）に開催。参加ランナーを、8月20日（水）午前10時から募集します。

本大会は「第45回 大阪国際女子マラソン」と同日開催。大阪城公園（大阪市中央区）東側の玉造筋をスタートし、ヤンマースタジアム長居（大阪市東住吉区）でフィニッシュします。女子マラソンとコースを共有し、中盤には選手らと間近ですれ違うため、国際大会の熱気を感じながら走ることができます。沿道の元気な声援をもらいながら競技場のマラソンゲートをくぐり、フィニッシュを迎えるという感動も大きな魅力の一つです。

平坦（へいたん）なコースで好記録が狙えることから、実業団のトップアスリートやスピード自慢の市民ランナーが多数出場し、毎年ハイレベルなレースが繰り広げられています。制限時間は、2時間5分以内です。このほか、関西の大学の競技者強化を目指し、2020年大会から創設された「関西学生ハーフマラソン選手権大会」も併催されます。

【日時】2026年1月25日（日）正午スタート

【コース】大阪城公園・東側（玉造筋）スタート ～ ヤンマースタジアム長居フィニッシュ（21.0975km、JAAF公認、WA／AIMS認証コース）

【参加資格】制限時間2時間5分以内に完走できる、大会当日に満18歳以上の男女（高校生を除く）

【定員】先着6000人

【参加料】1万円（税込み。別途、手数料が必要）

【詳細・申し込み】公式サイト（ https://half.osaka-marathon.jp/ ）をご覧ください。募集期間は、8月20日（水）午前10時から11月5日（水）午後11時59分まで。定員に達し次第、募集を締め切ります。

【問い合わせ先】「大阪ハーフマラソン」エントリー係 メール： contact-owm@sankei.co.jp