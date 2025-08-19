西武池袋本店の食品フロアがいよいよリニューアル

株式会社そごう・西武

西武池袋本店は、25年９月17日（水）を皮切りに、地下食品フロアを順次リニューアルオープンいたします。百貨店初出店11ショップを含む41のショップが新たに仲間入りし、約180ショップからなる 日本最大級のデパチカが復活します。長くご愛顧いただいてきたショップはもとより、いま話題の人気ショップを多数導入し、「いつ来ても発見がある」「毎日来たくなる」デパチカを目指します。

地下1階スイーツ＆ギフトフロアでは、改装前から充実したラインナップで人気を集めた生ケーキの取り扱いをさらに拡充いたします。またフロア内厨房で作る焼きたて・出来立てスイーツを多数のショップで扱い、充実した品揃えでお客さまをお迎えします。また、日本各地の銘菓・名産ショップ「卯花墻・味小路」も新たに人気の限定品を加え、バージョンアップしてご披露いたします。

地下２階のデリフロアでは、行列のできる話題店の惣菜からライブ感を楽しめる焼きたて・揚げたて・作りたての惣菜まで、専門店の本格的な味わいを揃えます。

地下１階駅コンコース側には日本の食文化でもあるBENTO（弁当）に特化した「BENTOステーション」を新設。近隣にお住まいやお勤めの方々、さらには遠方から池袋駅を利用される皆さまも含め幅広い方々に、多様なシーンに合わせてお楽しみいただける弁当をご提案いたします。

なお、地下２階北ゾーンは26年１月以降、新たなコンテンツを加え、生鮮・酒など全国各地から旬のおいしさをお届けするフロアに生まれ変わります。西武池袋本店は、食品フロアを、池袋を訪れる多くのお客さまのニーズにお応えする、魅力あふれる食の新スポットとして、展開してまいります。

9月17日（水）OPEN 地下１階 スイーツ＆ギフト

＜地下1階 スイーツ＆ギフト イメージ＞＜シェ・シバタ 生ケーキ イメージ＞

地下1階スイーツ＆ギフトの目玉としては関東初出店の「シェ・シバタ」をはじめ「日本橋 千疋屋総本店」「メゾン・ダーニ」など25の人気スイーツショップ（うち新規10ショップ）から、旬のフルーツやこだわり素材を使った生ケーキを取り揃えました。

また「ルノートル」「ピエール マルコリーニ」「ブノワ・ニアン」といった世界最高峰メゾンの海外スイーツ店を合計８ショップ導入。質・量ともにスイーツ好きを唸らせる品揃えを実現いたします。

さらに、海外で話題のお菓子や、スイーツブランドが手掛ける 新業態店など新しさが魅力の顔ぶれも揃います。チョコチップクッキー専門店「CC’s Cookie」をはじめ、「太陽のガレット」「キャラメルTOKYO」「パリバターショコラ」「DI CLASSE」ほか９つの百貨店初出店ショップが出店いたします。

＜CC’s Cookie イメージ＞

「足立音衛門」（栗のフィナンシェ）、「鶴屋吉信」（大福）、「京 みたらし 梅園」（みたらし団子）「THE ROYAL BAKE」（スコーン）など６ショップでは、フロア内厨房で作った出来立てスイーツを ご提供いたします。デパチカならではの出来立てのお味を楽しんでいただけます。

和菓子の老舗「たねや」では、売場のメインスペースにオープン台を設け、東日本一の品揃えを展開。 店舗限定商品など多彩なお菓子をお届けします。なお、改装による休止時に多くのお客さまから復活のご要望をいただいた、日本各地の銘菓・名産ショップ「卯花墻・味小路」も装いを新たに再オープンいたします

9月25日（木）OPEN 地下２階 デリ（惣菜）/地下１階 ブーランジェリー

地下2階デリ（惣菜）フロアでは、約50の惣菜ショップがフロア内および地下３階の厨房を使用し出来立ての惣菜・弁当をご提供いたします。

都市生活者の多様化する食ニーズに応えて人気の、エスニックを含む中国、イタリア、韓国、タイ、ベトナム、シンガポール、インド 世界7カ国の惣菜も取りそろえます。

地元の味として親しまれる、東京で人気の惣菜店（「キッチンABC」（洋食）、「吉祥寺さとう」（メンチ）、「吉祥寺 塚田水産」（おでん））も新規導入いたします。また、人形町の老舗「京粕漬魚久」では百貨店初展開の店内厨房での出来立て惣菜と弁当を販売いたします。

今回のリニューアルを機に、弁当の品揃えは、85ブランド400種類で百貨店最大級となります（※地下1階BENTO ステーション含む）。職場やご自宅でのお食事に、旅行のおともに、幅広いラインナップからお選びいただける体制を整えてまいります。

また地下１階駅コンコース側には、大人気の焼き菓子店「エシレ・パティスリー オ ブール」のほか ブーランジェリー各店（メゾンカイザー、ドンク）がオープンいたします。

10月以降OPEN予定 地下１階 BENTOステーション

＜地下2階 デリ（惣菜） イメージ＞

地下１階の顔となる駅コンコース側には、世界から注目される「BENTO（弁当）」に特化した売場を約60平方メートル で展開。定番弁当から名店の弁当、歳時記に合わせたごちそう弁当や、健康志向のヘルシー弁当まで、さまざまなシーンに合わせた40ブランド（100種類）をラインナップいたします。

26年１月以降OPEN予定 生鮮・酒ほか

地下２階北ゾーンは、生鮮・酒に加えて新たなコンテンツを導入し、全国各地から旬の美味しさをお届けする売場に生まれ変わります。生鮮売場では西武池袋本店ならではのクオリティと鮮度にこだわった食材をお届け。酒売場では、人気の名酒から知る人ぞ知る銘酒まで、幅広いラインナップでお客さまのご要望にお応えいたします。

【西武池袋本店 デパチカ リニューアル】

■概要

地下1階：スイーツ＆ギフト／BENTOステーション他＝計104ショップ（新規26うち百貨店初９）

地下２階：デリ（惣菜）＝計62ショップ（新規15うち百貨店初２）

生鮮・酒ほか＝15ショップ予定

■面積 3,000平方メートル