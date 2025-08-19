難病患者さん・ご家族のための無料相談会「代謝・内分泌疾患」をZoomまたは電話にて開催します
https://prtimes.jp/a/?f=d21495-766-2627f0bb49f98f98fb4284287a8ec3e3.pdf
【開催日時】
2025年9月21日 (日)12：00～17：00
【専門医】
国立国際医療センター 糖尿病内分泌代謝科 診療科長/内分泌・副腎腫瘍センター長
田辺 晶代 先生
順天堂大学医学部附属順天堂医院 糖尿病・内分泌内科 准教授
後藤 広昌 先生
【定員／対象疾患】
・定員：20組(1組25分)
・対象疾患：下垂体性成長ホルモン分泌亢進症、下垂体性ADH分泌異常症、下垂体前葉機能低下症、
甲状腺ホルモン不応症、副甲状腺機能低下症、ミトコンドリア病、クッシング病、
アジソン病など
【相談方法】
Zoom（ビデオ通話）または電話
【申込方法】
東京都難病相談・支援センターまでお電話にてお申し込みください。
※申込締め切り：令和7年9月11日(木)
※相談会の説明、ご相談内容を伺うため、5分～10分程お時間をいただきます。
東京都難病相談・支援センター
☎ 03-5802-1892 ※平日10時～17時（祝祭日は除く）
〒113-0033 東京都文京区本郷一丁目1番19号
元町ウェルネスパーク西館1階
※ハガキでのお申込みも可能です。（令和7年9月11日(木)必着）
相談会名､住所､氏名､日中連絡のつく電話番号をご記入ください。
ハガキが到着次第、折り返しご連絡いたします。
※申込多数の場合は、都内の方を優先の上、抽選とさせていただきます。
【チラシのダウンロードはこちらから】
【主催／問合わせ先】
順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都難病相談・支援センター
☎ 03-5802-1892 ※平日10時～17時（祝祭日は除く）