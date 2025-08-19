子ども支援のためのチャリティオークション開催

株式会社 Top Lot

オークションハウス『Top Lot』は2025年9月6日（土）・7日（日）に、東京・虎ノ門にて開催する第19回「ワインオークション」において、病気や経済的問題などにより困難な状況にある子どもたちとそのご家族を支援することを目的とした、『Mr. IKKA’s Collection-Special Charity Auction for Children』を開催いたします。

ブルゴーニュの最高峰・ロマネコンティとモンラッシェが合計100本という、またとないコレクションが出品される

このチャリティオークションに出品されるワインは、銀座ステファニー化粧品株式会社の創業者である、一家明成（いっか・あきなり）氏が長年にわたって収集した、DRC全100本（ロマネ コンティ65本・モンラッシェ35本）という特別なコレクションです。

一家氏はこの貴重なコレクションを、自らも積極的に支援する公益社団法人や、子どもたちのために活動しているNPO法人３社に寄贈しました。この貴重なワインの落札予想価格の下限合計額は、全100本で実に1億3,000万円以上にのぼります。

オークションにおける収益から必要経費を除いた全額が、難病と闘う子どもたちとそのご家族、また経済的問題により日々の食事に不安を抱える子どもたちなど、様々な事情によって困難な状況に置かれている子どもたちとご家族を支援するための資金となります。

この一家氏の崇高な慈善精神とチャリティの趣旨に賛同され、一人でも多くの方にご参加いただければ幸いです。

皆様の温かいご支援をお待ちしております。

※『Mr. IKKA’s Collection-Special Charity Auction for Children』の詳細はこちら(https://www.toplot.jp/wp/wp-content/uploads/2025/08/Mr.-Ikkas-Collection.pdf)

■『Mr. IKKA’s Collection-Special Charity Auction for Children』

オークション：2025年9月6日（土） 16時頃～（進行により前後します）

(Top Lot 第19回ワインオークション LOT 592～691)

下見会： 2025年9月5日（金）13時～15時

※オークション当日の下見はありません



■下見会・オークション会場地図

会 場：東京虎ノ門グローバルスクエア コンファレンス

東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア4階

東京メトロ銀座線 「虎ノ門駅」直結・徒歩１分（12番出口）

東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関駅」徒歩４分（A12出口）

都営地下鉄三田線 「内幸町駅」徒歩６分（A3出口）

東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩６分（地下道路直結）

JR 京浜東北線・根岸線・山手線・東海道線 「新橋駅」徒歩10分（日比谷口SL広場より）

■ウェブカタログ(https://www.toplot.jp/wp/wp-content/uploads/2025/08/202509.pdf)

■ライブビッド(https://bid.toplot.jp/)

■Top Lotアプリ

PCやスマホからライブビッドでオークションに参加できる「Top Lot」アプリでは、全出品ロットの

画像とコンディションの詳細をご確認いただけます。

■主な出品商品

LOT614

ロマネ コンティ (ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ)

2005

1magnum

落札予想価格：3,400,000 ～ 6,000,000円

LOT641

ロマネ コンティ (ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ)

1999

1bottle

落札予想価格：2,000,000 ～ 3,600,000円

LOT672

モンラッシェ (ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ)

1999

1bottle

落札予想価格： 800,000 ～ 1,400,000円

株式会社Top Lot

日本を代表するワイン・ウイスキー研究者をアドバイザーに迎え、世界レベルでお客様にご安心いただける質の高いオークションを開催します。おかげさまで2021年2月の第1回オークションから、3年間で出品ロット数は５倍以上、落札額は４倍以上に増え、多くのお客様のご支持をいただいております。

お問い合わせ

〒104-0061 東京都中央区銀座8-15-15 銀座原ビル8F

電話：03-6264-7105 FAX：03-6264-7106 info@toplot.jp www.toplot.jp

https://www.instagram.com/toplot_tokyo/