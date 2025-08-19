参院選後も国民民主党や参政党などの勢い止まらず！2025年8月実施　電話＆ネットのハイブリッド意識調査結果を発表【選挙ドットコム×JX通信社】

イチニ株式会社

選挙ドットコムはJX通信社と共同で、8月16日（土）、17日（日）に日本国内の18歳以上の方を対象としたハイブリッド調査（電話調査とインターネット調査を同じ設問で同時に行う方式）による全国意識調査を実施しました。

【調査概要】調査は2025年8月16日（土）と17日（日）に実施。日本国内の18歳以上の方を調査対象とし、有効回答数は電話調査で1000件、インターネット調査で1234件を取得（いずれもJX通信社との共同実施）。各数値は小数第2位以下を四捨五入しています。

2025年8月16日、17日調査の政党支持率

「あなたは普段、どの政党を支持していますか？」と聞いた結果が上の図です。

参院選投開票日から約1カ月経ちましたが、国民民主党や参政党の支持率上昇が続いている状況です。

2025年8月16日、17日調査の次期衆院選比例投票先について

「あなたは、次に行われる衆院選の比例代表では、どの政党に投票したいと思いますか」と聞いた結果が上の図です。

両調査とも自民党、立憲民主党、国民民主党の順でした。参政党が日本維新の会や公明党を上回る結果となりました。

2025年8月16日、17日調査の内閣支持率

「あなたは、石破内閣を支持しますか」と聞いた結果が上の図です。

電話調査、ネット調査ともに前月よりも支持率が伸び、不支持率が大幅に下がる傾向が見られました。

イチニ株式会社について

イチニ株式会社は、約2,800万ユーザーが利用する日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営し、国内の選挙情報や立候補者の情報をデータベース化し管理しています。選挙や政治にまつわるプラットフォームを構築し、情報の透明性を保つことで、有権者のみなさまがより政治に参加しやすい環境づくりを支援しています。

その他、地方議員向けの勉強会なども実施し、官民学の連携による多様なネットワークを創出し、オープンな場での議論により、イノベーションを促進します。

・公式ウェブサイト：https://ichi-ni.jp/

・選挙ドットコム：https://go2senkyo.com/

・選挙ドットコム公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@thesenkyo

・選挙ドットコム公式Xアカウント：https://x.com/go2senkyo

・選挙ドットコム公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@go2senkyo