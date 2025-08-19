【ストラスベリー】日本国内初となるPOP UP SHOPを9月3日(水) ～ 9月16日(火)に開催

Strathberry Ltd.

タイムレスな美しさと機能性を兼ね備えたデザイン、そしてクラフツマンシップあふれるものづくりで知られるスコットランド発のレザーブランド「STRATHBERRY（ストラスベリー）」が日本国内初となるPOP-UP SHOPを9月3日(水) ～ 9月16日(火) に銀座三越 本館1階 GINZAステージにて開催いたします。

ブランドを象徴する定番シリーズから、2025秋冬の新作コレクションまで、丁寧に仕立てられたアイテムを豊富なラインナップでご覧いただけます。 なお、会期中にSTRATHBERRYの商品を税込60,000円以上お買い上げいただいた先着150名様に、日本限定のオリジナルスカーフをプレゼントいたします。 ※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。 スカーフはスコットランドの国花であるアザミや、伝統的なタータン柄を取り入れた特別なデザインで、スコットランドとのつながりを感じていただける一枚に仕

上がっています。

Mosaic Bag（Black）\96,800

選び抜いたレザーを使用し、洗練されたデザインと実用性を兼ね備え、日常の必需品をスマートに収納。あらゆるシーンにフィットするバッグです。

Mini Tote（Chestnut）\84,700

すっきりとしたデザインに、象徴的なミュージックバー付きの開閉仕様。取り外し可能なストラップで持ち方自在。コンパクトながら収納力にも優れています。

Kite Hobo Maxi（Chocolate Suede）\104,500

柔らかなシルエットが特徴の新スタイルバッグ。象徴的な「ミュージックバー」は存在感あるオーバーサイズに進化し、開閉もスムーズに。

Georgia Midi（Taupe）\114,400

ジョージアン建築に着想を得たシルエットは、均整の取れた金具と柔らかなレザーで構築美を表現。機能と美が調和するアイテム。

＜STRATHBERRY＞POP UP SHOP

2025年 9月3日(水) ～ 9月16日(火)

銀座三越 本館1階 GINZAステージ

【STRATHBERRY（ストラスベリー）について】

エディンバラで誕生し、スペインの熟練職人の手によって丁寧に仕立てられるSTRATHBERRY（ストラスベリー）は、「心に響く上質さ」を再定義する革新的なラグジュアリーブランドです。ブランドの象徴である「ミュージックバー」クロージャーと建築的なシルエットは、一目でそれとわかるアイコニックな存在として、世界中のスタイルアイコンたちから高い支持を得ています。

タイムレスなデザインと上質な素材が魅力のSTRATHBERRYのアイテムは、スペインの歴史ある工房で熟練の職人たちによって丁寧に仕上げられています。歴史あるスペインの工房で丁寧に作られた一つひとつのアイテムには、高い品質と熟練した革職人の技術への深い敬意が込められています。

2013年にガイ＆リアン・ハンドルビー夫妻が設立したSTRATHBERRYは、スペインの職人技とスコットランドの精神を融合し、「予想もしない場所から、心温まるラグジュアリーを届ける」という想いを体現しています。

公式サイト: https://jp.strathberry.com

Instagram : https://www.instagram.com