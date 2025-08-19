【秘密共有スクールBL】「氷高先輩はかわいい」 （著：雨乃けい）が25年8月19日 (火)より連載スタート！【試し読みあり】
株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、pixivコミック掲載のWEB雑誌『ビーボーイP！』にて「氷高先輩はかわいい」（著：雨乃けい）を新連載いたします。 https://comic.pixiv.net/works/12116
＜あらすじ＞
＼ 会長ってそんな顔するんですね ／
『氷の会長』と呼ばれ完璧な生徒会長として憧れられていた氷高（ひだか）だが、
体育祭の借り物競争で生意気な後輩・絢瀬（あやせ）に強引に連れ出されることに…？
そんな会長だが、実は大の運動音痴だった…！
そんな姿を見て絢瀬は……！？
この後輩、ただの問題児じゃ済まないかも――!?
「氷高先輩はかわいい」
〇著者名：雨乃けい
〇連載開始日：25年8月19日 (火)
〇連載媒体：pixivコミック ビーボーイP！
〇作品ページ
⇒ https://comic.pixiv.net/works/12116
〇作者SNSアカウント：
X）https://x.com/amano_k3
pixiv）https://www.pixiv.net/users/2495269
登場人物紹介
【受】氷高…クールで完璧な生徒会長でいるためにがんばる努力家
【攻】絢瀬…愛想を振りまくのが上手い生意気な後輩
本文を贅沢試し読み★
続きは「ビーボーイP！」にて！
⇒ https://comic.pixiv.net/works/12116
2025年8月19日(火) 1話 前編・後編 同時更新！
「2話前編」は9月2日(火)更新予定★
公式WEB＆SNS
●作品ページ「氷高先輩はかわいい」
●作者SNSアカウント：
●ビーボーイP!
⇒ https://comic.pixiv.net/magazines/142
●ビーボーイＰ！編集部X(旧：Twitter）（@b_boy_p）
⇒ https://x.com/b_boy_p
●ビーボーイ編集部X(旧：Twitter） （@bboy_editor）
⇒ https://x.com/bboy_editor
権利表記
(C)雨乃けい／リブレ
