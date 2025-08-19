【十四代、而今、新政も飲めて＼4,000(税込)！】希少酒6種飲み比べ＋料理7品＋20種飲み放題付き！『希少酒 × お手軽コース』日本酒原価酒蔵 川崎店で開催！｜8/19(火)～9/2(火)

株式会社ビリオンフーズ


大好評につき満員御礼の川崎店限定イベントを今月も開催！




日本酒原価酒蔵 川崎店にて8/19(火)～9/2(火)の期間、お手軽コースの値段はそのままに、


超人気銘柄「十四代」や「而今」、「新政」を含む希少酒6種飲み比べセットをご提供する「希少酒 × お手軽コース」を開催いたします。



当プランは、日本酒に合うお料理7品に加え、特定名称酒を中心とした全国の日本酒20種や生ビールを含む120分飲み放題付きとなっております。



前回開催時の予想を上回る反響とご好評を受け、


今月も希少酒ラインナップ6種類と充実した内容で、期間限定第三弾を実施する運びとなりました。



先着36名様限定となりますので、ご興味ある方はお早めのご予約を。


皆様のご来店を心よりお待ちしております。


プラン内容




◆提供日本酒


※下記日本酒を各50ml程で提供します
(新政のみ約40mlの提供となります)
※飲み放題込みでお席が120分制となります


(ラストオーダーは終了30分前となります)


※下記日本酒は飲み放題ではございません



・十四代 本丸
・而今 千本錦
・新政 エクリュ
・花陽浴 山田錦 直汲み
・田酒 特別純米
・飛露喜 特別純米




◆お料理
【前菜２種盛り】


・パリパリピーマン～ねぎ味噌マヨネーズ～


・燻製合鴨の炙り



【酒菜３種盛り】


・あん肝ポン酢


・自家製ポテトサラダ～いぶりがっこ入り～


・枝豆



【焼】


・鶏とキャベツの味噌ちゃんちゃん焼き



【温菜】


・濃厚あおさ豆腐




◆留意点


・お料理の内容は事前のお問い合わせで『頭コース\5,000(税込)』『杜氏コース\6,500(税込)』の内容に変更可能です。


・+\500(税込)でプレミアム飲み放題へグレードアップ可能です。
・希少酒6種は飲み放題ではありません。





今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/kawasaki/

飲み放題メニュー




※飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します
※お1人様+\500(税込)で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題への変更も可能です。




◯通常飲み放題メニュー



通常飲み放題メニュー（日本酒）

通常飲み放題メニュー（日本酒以外）


◯プレミアム飲み放題メニュー



プレミアム飲み放題メニュー（日本酒）

プレミアム飲み放題メニュー（日本酒以外）


プラン概要





◆開催期間
8/19(火)～9/2(火)




◆料金
税込\4,000
※お料理＋2時間飲み放題付き
(ラストオーダーは終了30分前となります。)
※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可




◆定員
36名様
※定員になり次第受付終了




◆実施店舗
日本酒原価酒蔵 川崎店


◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に、『希少酒 × お手軽コース』というコースがございますのでご選択ください。






今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/kawasaki/plan_list/?seats=1&time=15:00

備考





・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。
（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）
・お料理＋2時間飲み放題付きです(終了30分前ラストオーダー)
・お料理の内容は事前のお問い合わせで『頭コース\5,000(税込)』『杜氏コース\6,500(税込)』の内容に変更可能です。
・飲み比べの日本酒については各種50ml程の提供となります。


・飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します。
・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)



アプリのダウンロードはこちらから


・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)
・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)





会社概要




◯会社名：株式会社ビリオンフーズ


◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階


◯電話 ：03-6417-4925


◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗


・X


https://twitter.com/Yuto__Nakamura


・Instagram


https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja


・YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ


・TikTok


https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP


・note


https://note.com/yutonakamura2020


◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業


◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）


◯設立：2012年3月


◯URL：https://billion-foods.studio.site/


◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/



