【十四代、而今、新政も飲めて＼4,000(税込)！】希少酒6種飲み比べ＋料理7品＋20種飲み放題付き！『希少酒 × お手軽コース』日本酒原価酒蔵 川崎店で開催！｜8/19(火)～9/2(火)
大好評につき満員御礼の川崎店限定イベントを今月も開催！
日本酒原価酒蔵 川崎店にて8/19(火)～9/2(火)の期間、お手軽コースの値段はそのままに、
超人気銘柄「十四代」や「而今」、「新政」を含む希少酒6種飲み比べセットをご提供する「希少酒 × お手軽コース」を開催いたします。
当プランは、日本酒に合うお料理7品に加え、特定名称酒を中心とした全国の日本酒20種や生ビールを含む120分飲み放題付きとなっております。
前回開催時の予想を上回る反響とご好評を受け、
今月も希少酒ラインナップ6種類と充実した内容で、期間限定第三弾を実施する運びとなりました。
先着36名様限定となりますので、ご興味ある方はお早めのご予約を。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
プラン内容
◆提供日本酒
※下記日本酒を各50ml程で提供します
(新政のみ約40mlの提供となります)
※飲み放題込みでお席が120分制となります
(ラストオーダーは終了30分前となります)
※下記日本酒は飲み放題ではございません
・十四代 本丸
・而今 千本錦
・新政 エクリュ
・花陽浴 山田錦 直汲み
・田酒 特別純米
・飛露喜 特別純米
◆お料理
【前菜２種盛り】
・パリパリピーマン～ねぎ味噌マヨネーズ～
・燻製合鴨の炙り
【酒菜３種盛り】
・あん肝ポン酢
・自家製ポテトサラダ～いぶりがっこ入り～
・枝豆
【焼】
・鶏とキャベツの味噌ちゃんちゃん焼き
【温菜】
・濃厚あおさ豆腐
◆留意点
・お料理の内容は事前のお問い合わせで『頭コース\5,000(税込)』『杜氏コース\6,500(税込)』の内容に変更可能です。
・+\500(税込)でプレミアム飲み放題へグレードアップ可能です。
・希少酒6種は飲み放題ではありません。
今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/kawasaki/
飲み放題メニュー
※飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します
※お1人様+\500(税込)で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題への変更も可能です。
◯通常飲み放題メニュー
通常飲み放題メニュー（日本酒）
通常飲み放題メニュー（日本酒以外）
◯プレミアム飲み放題メニュー
プレミアム飲み放題メニュー（日本酒）
プレミアム飲み放題メニュー（日本酒以外）
プラン概要
◆開催期間
8/19(火)～9/2(火)
◆料金
税込\4,000
※お料理＋2時間飲み放題付き
(ラストオーダーは終了30分前となります。)
※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可
◆定員
36名様
※定員になり次第受付終了
◆実施店舗
日本酒原価酒蔵 川崎店
◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に、『希少酒 × お手軽コース』というコースがございますのでご選択ください。
今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/kawasaki/plan_list/?seats=1&time=15:00
備考
・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。
（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）
・お料理＋2時間飲み放題付きです(終了30分前ラストオーダー)
・お料理の内容は事前のお問い合わせで『頭コース\5,000(税込)』『杜氏コース\6,500(税込)』の内容に変更可能です。
・飲み比べの日本酒については各種50ml程の提供となります。
・飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します。
・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)
アプリのダウンロードはこちらから
・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)
・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)
会社概要
◯会社名：株式会社ビリオンフーズ
◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階
◯電話 ：03-6417-4925
◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗
◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業
◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）
◯設立：2012年3月
◯URL：https://billion-foods.studio.site/
◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/
日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？
我々ビリオンフーズは、
「日本の食で、世界を満たす」
というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。
今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。
ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。
まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。
ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！
詳細を見る :
https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01