´ôÉì¸©Ä¹ÎÉÀî¡¡Ì¥ÎÏÈ¯¸«¥Ä¥¢―¡õ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡´ôÉì¸©µÚ¤ÓÀ¤³¦ÇÀ¶È°ä»º¡ÖÀ¶Î®Ä¹ÎÉÀî¤Î°¾¡×¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¡¢À¤³¦ÇÀ¶È°ä»ºÇ§Äê¤«¤é£±£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÀáÌÜ¤òÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤È¤é¤¨¡Ö¼ã¼Ô¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢À¤³¦ÇÀ¶È°ä»º¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¼ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦ÇÀ¶È°ä»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ÃÏ»ë»¡Åù¤Ë¤è¤ê³Ø¤Ó¡¢²ÝÂê¤È²ò·èºö¤ò¹Í¤¨È¯É½¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¡Æü»þÅù
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/148627/table/4_1_f078742a69531a81ece5e623d63db760.jpg?v=202508201256 ]
¢¨¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÊÊÌ»æ¡ËÅöÆü¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨¹Ö»Õ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÊÊÌ»æ¡Ë¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤Ë¹ÓÅ·¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãæ»ß¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á°Æü¤Î£±£³»þ¤Þ¤Ç¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢²¼µ£È£Ð¤Ë¤Æ¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£È£Ð¡§https://nagaragawa.ec-smart.jp/
£²¡¡»² ²Ã ¼Ô¡¡¸©Æâ³°¤ÎÂç³ØÀ¸¡Ê»²²Ã¿Í¿ôÌó£´£°Ì¾¡Ë