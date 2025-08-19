「猫×お笑い」夢のスペシャル配信　第2弾！令和ロマン・松井ケムリが猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」で獣医師と一緒にスペシャル生配信！

株式会社WOWOW

WOWOW発の猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」にて、8月28日（木）19:00頃より、令和ロマン・松井ケムリさんのスペシャル生配信が決定！

多くの反響が寄せられ、大盛況となったマユリカに続き、「猫xお笑い」コラボ配信の第2弾！昨年、史上初となる「M-1グランプリ」連覇を果たした令和ロマン・松井ケムリさんは子供の頃から猫と暮らす大の猫好き！

当日は、保護猫カフェの猫に囲まれた空間での配信を予定。

ゲストにペットライン所属の獣医師を迎え、猫の健康チェックや毎日のケア方法をわかりやすく解説&実演！

配信中はコメントや質問、ギフトを贈ることもでき、ライブならではのコミュニケーションにも期待できる。

猫と笑いと学びが同時に楽しめるスペシャルな時間をお見逃しなく！

【配信詳細】

配信日時：2025年8月28日（木）19:00頃～1時間

出演者：令和ロマン・松井ケムリ、獣医師

配信場所：nekochanアプリ内

<令和ロマン・松井ケムリさんプロフィール>

1993年神奈川県生まれ。慶應義塾大学のお笑いサークル「お笑い道場O-keis」で高比良くるまと令和ロマン（当時のコンビ名は魔人無骨）を結成。「NSC大ライブTOKYO 2018」で優勝し、NSC東京校23期の首席となった。「M-1グランプリ」では2018年、2022年に準決勝進出。2023年に初の決勝進出し、勢いそのままに優勝。2024年7月には「第45回ABCお笑いグランプリ」でも王者となり、同年12月に「M-1グランプリ」で史上初の連覇を果たした。現在も幅広い分野で活躍中。

2023年7月に正式リリースされた「nekochan」は、猫たちが遊んだり、くつろいだりする可愛い姿を、リアルタイムで楽しむことができる日本初の猫特化型のライブ配信アプリ。

アレルギーなどの事情により猫と暮らせない人たちと、一方で安易に猫を迎え手放してしまう人たちが存在する中で、すべての猫と猫好きのために、猫と人のこれまでにない関係性や繋がりをオンライン上で作ることを目指し“見るだけでは終わらない新たな猫体験”を提供。

総ダウンロード数8万を超え、インフルエンサーを中心に集まった猫ライバーを現在約1000ライバー（総猫2000匹以上）を抱える。

公式サイト：https://nekochanlive.com/

アプリストア：https://nekochanlive.onelink.me/cihe/2r20zvp3

Instagram：[nekochan_app](https://www.instagram.com/nekochan_app/)

X（旧Twitter）：[nekochan_app](https://x.com/nekochan_app)

※お問い合わせは、nekochan公式SNSのDMにて受け付けております