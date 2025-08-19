韓国発・次世代ライブアーティスト、日本上陸へ。I’chiba’n株式会社、Artiffectory Entertainment株式会社と業務提携を発表

I'chiba'n株式会社

I’chiba’n株式会社（本社：日本・千葉県）は、2025年8月、韓国・ソウルを拠点にライブ中心の活動で注目を集めるアイドル事務所 Artiffectory Entertainment株式会社（本社：韓国・ソウル） と業務提携契約の締結を発表しました。

本提携により、当社はArtiffectory所属の韓国アーティストグループが数ヶ月に一度来日し、約1ヶ月間の活動を行う際の、ライブ出演、イベント参加、ファン交流など国内活動全般のサポートを包括的に担当します。

前列：Artiffectory Entertainment 所属アーティストのアイドルメンバー 後列：Artiffectory Entertainment CEOおよびマネージャー、当社CEOおよび事業メンバー



◇ 提携に至った背景

「音を通じて世界に」という理念のもと、エンターテイメントを科学する事業を推進している当社は、日本で独自に発展したアイドル文化やファンコミュニティの価値に着目してきました。

Artiffectoryが掲げる「The World’s Best Live Idol Entertainment」という理念や、K-POPの高いパフォーマンス力とライブ空間での交流を融合させる活動方針は、日本のアイドル文化と親和性が高く、強い可能性を感じました。

Artiffectoryが目指すのは、単なる音楽活動にとどまらず、会場での一体感を軸にファンとの絆を育むライブアーティスト文化の拡大です。

当社はその想いに共感し、日本での活動基盤を築くためのパートナーとして力を合わせることを決めました。



◇ 日本のファンからも期待の声

今回の発表はSNSを中心に広がり、早くも日本のファンの間で注目を集めています。

特にK-POPスタイルと日本のライブ文化の融合に期待が高まっています。当社は、この来日公演を通じて、まずは日本のファンの皆さまに直接パフォーマンスを体感していただく場をつくります。韓国からやってくるメンバーの歌・ダンス・表現力、そして現場での距離感は、スクリーン越しでは味わえない迫力と熱量です。ぜひ会場でその瞬間を共有し、声援を届けていただきたいと考えています。

また、日本のアイドルやバンド等、アーティストの皆さまとは、同じステージでパフォーマンスを繰り広げる「対バン」企画を積極的に実施します。国や言葉の壁を越えて、観客の熱気を共有するライブは、双方のファンにとっても新しい出会いや推し活の広がりにつながるはずです。

興味をお持ちのグループや運営の皆さまは、ぜひお気軽にお声がけください。

さらに、メディア関係者・イベント主催者・他事務所の皆さまとは、出演依頼・取材・共同イベント企画など幅広くご一緒できるパートナーシップを求めています。韓国と日本のライブアーティスト文化をつなぐこの取り組みを、ぜひ一緒に広げ、より多くのファンに届けるお手伝いをいただければ幸いです。

契約書を交わす両社代表（左：I'chiba'n株式会社 代表取締役CEO 鈴木大介 右：Artiffectory Entertainment株式会社 CEO シン・ヒョンジュン）



◇ 今後の展開

当社は、出演交渉や集客支援、PR戦略を含む現地サポートを担い、Artiffectoryとともに新しい国際アーティストモデルの構築を目指します。



出演予定イベント：都内ライブイベント、対バンライブ、チェキ会 など現在調整中

活動頻度：数ヶ月ごとに定期来日を予定



◇ お問い合わせ・出演依頼

I’chiba’n株式会社

Web：https://i-chiba-n.jp/

Email：ichiban2020music@gmail.com

担当：広報チーム