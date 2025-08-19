FIXER、広島県福山市へ生成AIの技術サポート研修を提供 ～職員の業務効率化と行政サービス向上を目指し、2025年度より開始～

株式会社FIXER

株式会社FIXER（本社：東京都港区、代表取締役社長：松岡 清一、以下FIXER）は、広島県福山市（市長：枝広 直幹）に対し、生成AIの利活用を促進するための包括的な技術サポート研修を2025年度より提供することをお知らせいたします。

福山市では、多岐にわたる行政業務や急速な社会情勢の変化への対応が求められる中、文章作成、資料作成、議事録作成といった日常業務の効率化を図るため、2024年6月からFIXERのエンタープライズ向け生成AIサービス「GaiXer（ガイザー）」の利用を開始しています。

この度の技術サポート研修は、「GaiXer」を導入している福山市職員を対象に、生成AIの基礎知識から応用的なプロンプト作成技術、さらには具体的な業務改善に繋げるためのアイデア創出までを網羅的に支援することで、生成AI利活用スキル向上と、より効果的な業務活用を推進します。

■研修概要

- 高活用者向けワークショップ

対象：頻繁に利用している職員（定員20名）

目的：先進的な活用方法の研究

内容：・先進的な活用方法についての意見交換

・業務課題の解決策を検討

日程：8月29日（金）

- 管理職向け研修

対象：課長級、部長級の職員

目的：・管理職自身の活用

・職員の生成AI活用を促進

内容：・生成AIの概要

・活用事例の紹介

日程：9月下旬～10月上旬（予定）

また、「GaiXer」利用職員向けに、研修内容のフォローアップやより高度な生成AI活用に関する疑問解消を目的とした相談会も実施予定です。業務における活用事例や時間削減効果を把握するための効果測定アンケートも実施し、その結果をもとにサポート内容を評価・改善を行い、さらなる活用促進を図ります。

FIXERは、これらのサポートを通じて、福山市における行政サービスの質の向上に貢献してまいります。

■エンタープライズ向け生成AIサービス 「GaiXer (ガイザー)」について

GaiXerは、ChatGPTなどの生成AI技術を活用した行政・企業向けのサービスです。大規模言語モデル（LLM）を選択し実行することで、最適なモデルを選べるのが特徴で、Azure OpenAI Serviceを基盤に開発されています。データ保護機能やアクセス制御機能を通じて、安全に利用することが可能です。「ISMAP-LIU」の特別措置サービスリストに登録されており、政府のセキュリティ基準を満たすSaaSとして評価されています。また、行政専用ネットワークであるLGWANでの利用も可能です。業種別テンプレートを用いたプロンプト作成支援や、各種データの学習機能により、導入初日から高い生成品質を得ることができます。さらに、クラウドサービスとの連携により、カスタマーサポートや文書作成の効率化など、多様な分野での活用が可能です。

GaiXer公式サイト： https://www.gaixer.com/(https://www.gaixer.com/ja-jp/)

■株式会社FIXERについて

FIXERはクラウド黎明期に創業したクラウドネイティブカンパニーです。

当社はクラウド基盤である「Microsoft Azure」が本格的にサービスを開始する前の2009年に創業。2010年の正式サービス開始と同時にエンタープライズシステムのクラウド化をプライムとして引き受け、日本におけるクラウドの黎明期からAzure普及の一翼を担ってきました。政府がクラウドを行政システムの第1選択とする「クラウド・バイ・デフォルト原則」を示した2018年以降、エンタープライズシステムのクラウド環境へのリフト（移行）＆シフト（進化）のニーズは、ますます高まっています。こうした中、FIXERがこれまで培ってきたクラウドネイティブなテクノロジーで日本のDXを加速させることが、我々のミッションであると考えています。

会社名：株式会社FIXER

代表者：代表取締役社長 松岡 清一

所在地：東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館 最上階

Webサイト：https://fixer.co.jp/

