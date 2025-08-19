2021年グッドデザイン賞を受賞した革新的ニット素材のシューズ「ACTHREAD（アクスレッド）」がCHOOSEBASE SHIBUYAに登場！

Z&K トレーディング株式会社

この度、Z&K トレーディング株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役社長 金 紅成）は、「ビジネスシーンを足元から変えていく」をコンセプトに開発された、撥水性と通気性に優れた革新的ニット素材シューズ「ACTHREAD（アクスレッド）」について、CHOOSEBASE SHIBUYAでの商品展開をスタートいたしました。

定番のビジネスシューズタイプに加えて、サイドゴアブーツやゴルフ対応スニーカーなど、人気アイテムをラインナップ。オンラインストアでの展開をメインとした「ACTHREAD（アクスレッド）」のアイテムを実際に手に取り、ご試着いただける拠点のひとつとなりますので、この機会に是非ご来店くださいませ。

▼ACTHREAD（アクスレッド）について

「ビジネスシーンを足元から変えていく」をコンセプトに、撥水性と通気性に優れたニットアッパーシューズの開発からスタートしたACTHREAD(アクスレッド)。その技術を活かし、日常のあらゆる快適を進化させたい。雨の日も、晴れの日も。どんな場所でも、どんなスタイルでも。気がつけば、手にとっている。そんなブランドをめざして、ACTHREADは、ライフスタイルに新しい快適を提案します。

■アイテム特徴

FUNCTION 01

驚異の撥水性と通気性

撥水加工を施したニット素材をアッパーに採用。ニットならではの通気性と速乾性で、いつでも快適な足元へ。

FUNCTION 02

軽量性とクッション性

長時間歩いても、疲れない。抜群の軽量性と、人間工学に基づいて設計されたインソールが足腰の負担を軽減。

FUNCTION 03

ミニマルでモダンなデザイン

GOOD DESIGN 賞受賞。機能美を追求したミニマルなデザインが、どんなスタイルにもマッチ。

■ACTHREAD（アクスレッド）ラインナップ抜粋

https://acthread-zk.com/products/balmoralBALMORAL \19,800（税込）(https://acthread-zk.com/products/balmoralBALMORAL)

デザインはドレスシューズの代表的な内羽根式を採用。ニット素材のアッパーに、オーセンティックなドレスシューズのデザインをベースにすることで、スーツからカジュアルまで幅広いスタイリングに対応。ラスト（木型）は、日本人の足形の基準値をベースに、モデリストと何度も修正を重ねて作成。ラストのボディにねじれを入れることで、歩行しやすいように設計しています。全天候対応型の快適性と履き心地を兼ね備えた、既存のビジネスシューズとは一線を画す一足です。

https://acthread-zk.com/products/chelsea_bootsCHELSEA BOOTS \19,800(https://acthread-zk.com/products/chelsea_boots)

エレガントな足元を演出するサイドゴアブーツ。接合ラインに樹脂パーツを圧着し、足首を包み込むようなパターンで作り上げました。通常はゴムを使用する履き口のサイドには撥水加工したニット素材を使用。モダンですっきりとしたラスト（木型）を使用しながらカジュアルにも合うラウンドタイプに仕上げており、ビジネスからカジュアルまで幅広いスタイリングに対応します。

https://acthread-zk.com/products/trainer_blackTRAINER \19,800(https://acthread-zk.com/products/trainer_black)

コートシューズをベースに、機能性をデザインとして落とし込んだトレーナータイプ。履き口のかかと部分を二重にすることで、かかとから足首を包み込みきちんとホールド。着脱のしやすさだけでなく、伸縮性のあるニット素材がしっかりとフィットします。つま先部分には、耐久性と撥水性を向上させるために樹脂パーツを採用。アウトソールには、ゴルフ対応のオリジナルのノンスパイクソールを採用しています。

https://acthread-zk.com/products/serviSERVICEMAN \19,800(https://acthread-zk.com/products/servi)

ミリタリーのサービスシューズをベースにデザイン。トゥに丸みとボリュームを持たせたラスト（木型）を採用した、カジュアルとフォーマルのバランスの良さが魅力の一足です。アウトソールデザインは、ミッドソールにEVAフォームシートを追加することで厚みを持たせ、クッション性を向上。つま先のトゥキャップやアイレット、各接合部分に共通の樹脂パーツを使用し、撥水性を高めながらモダンな印象にまとめています。

■「CHOOSEBASE SHIBUYA(チューズベース シブヤ)」

CHOOSEBASE SHIBUYAとは、オンラインとオフラインを融合したメディア型OMOストア*です。展示されている商品のQRコードをスマホで読み取り、商品詳細を確認できる他、アプリで注文して店舗で受け取ることができるなど、店頭とオンラインショップとの垣根を超えた自由で新しい購買体験を提供。化粧品、衣料品、雑貨、食品などを取り扱う他、カフェやラウンジエリアが併設されており、没入感のある空間でゆったりとお買い物を楽しむことができます。

*OMO（Online Merges with Offline）ストアとは、店頭とオンラインショップで顧客・商品・在庫情報が統一されたストア形態です。

＜ACTHREAD展開ページ＞

＜公式サイト＞https://choosebase.jp/

住所：東京都渋谷区宇田川町21-1 西武渋谷店パーキング館1F

TEL： 03-3462-0111（西武渋谷店代表番号）

営業時間：午前11時～午後9時

■会社概要

Ｚ＆Ｋトレーディング株式会社

代表取締役 金 紅成

〒111-0032

東京都台東区浅草6-26-10-301

設立

2021年9月8日

資本金

10,000,000円

事業内容

・靴D2Cブランド ACTHREAD（アクスレッド） の運営

・ハイテック素材等を使用した 靴＆バッグのOEM＆ODM

ACTHREAD（アクスレッド）公式オンラインストア

