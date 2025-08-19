母の代わりにスタッフが３６５日大切に育てたフタユビナマケモノのこどもが１歳の誕生日を迎えます！

　アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）では、フタユビナマケモノのこどもが２０２５年８月


２８日（木）に１歳の誕生日を迎えます。


　誕生翌日、残念ながら母親が亡くなりましたが、飼育スタッフが母のぬくもりを引き継ぎ、愛情を込めて人工保育を行ってきました。ゆっくりとした日々の中で、枝につかまりのんびり過ごす姿、離乳食や日光浴、そして成長に伴う引っ越しなど、たくさんの“初めて”を経て、元気に成長してきました。誕生日当日は、飼育スタッフの想いを込めた野菜と果物の“バースデーケーキ”を贈り、この１年間の歩みを写真やエピソードで振り返ります。


■フタユビナマケモノのこどもの誕生会について　　　　　　　

１．フタユビナマケモノのこども１歳の誕生会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日時：２０２５年８月２８日（木）


時間：午後１時１５分～午後１時３０分（約１５分間）


場所：ふれあいの里内


料金：無料　※ご参加には入園券の購入が必要です。


定員：なし　※ゲストの皆様同士譲り合いながらご覧ください。


内容：野菜と果物で作った特製ケーキをプレゼント。ケーキは飼育スタッフがウッドバーニングで丁寧に描いた、世界に一つだけの特製プレートに盛り付けます。　


※動物の健康管理などによりイベントを休止する場合がございます。




ノベルティ：イベントに参加された皆様に限定オリジナル缶バッジ（数量限定）をプレゼントいたします。



　　　　　　　　　　　▲缶バッジ

＜オンライン誕生会＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


日時　　 ：２０２５年８月２８日（木）午前９時３０分～午前９時４０分


配信媒体 ：アドベンチャーワールド公式Instagram・公式YouTube


内容 　　：野菜と果物でつくった特製ケーキのプレゼントの様子をご覧いただけます。


２． 成長を振り返るフォトスポット・展示コーナー＆「なまけスポット」も登場　　　　　　　　　

期間：２０２５年８月２８日（木）開園～　１週間程度


場所：ふれあいの里内


内容：誕生から１年間の成長を記録した写真やエピソードを展示


　　　記念撮影ができるフォトスポットも登場


　　　ナマケモノのようにゆったりと過ごせるクッションエリア「なまけスポット」も登場



３．オリジナルフード＆グッズ発売

１.当日限定オリジナル「ナマケモノの黒糖パン」販売


２.オリジナル缶バッジ全４種販売　


※ブラインド販売となります


日時：２０２５年８月２８日（木）


　　　午前１１時３０分～　無くなり次第終了


場所：パン工房


価格：１.４００円（税込）　


　　　２.４００円（税込）





　　　　　　　　▲「ナマケモノの黒糖パン」

■SNSハッシュタグで誕生日を盛り上げよう

内容：ハッシュタグをつけて、ゲストの皆様からナマケモノのこどもの写真を大募集


　　　#アドベンチャーワールドのフタユビナマケモノ１歳の誕生日おめでとう


　 ＋＃ナマケモノの〇〇がかわいい を付けて かわいい様子や成長を投稿


　　 ※「〇〇」は皆さまがかわいいと思うところを入れてください


　　 「スタッフのイチオシ」も投稿予定ですのでお楽しみに！


媒体：公式X、Instagramにて募集いたします


※一部の投稿について、ふれあいの里で展示させていただく場合がございます。




＜フタユビナマケモノのこどもについて＞

■出生日：２０２４年８月２８日（水）


■頭　数：１頭


■体　重：４，９００ｇ　※８月１３日現在


■性　別：オス


■親情報：


母親　２０２１年１０月２３日　高知県立のいち動物園より搬入


父親　２０２０年 ６月２４日　みさき公園より搬入


　現在、スタッフのサポートを受けながらふれあいの里で暮らし、リンゴ・ペレット・白菜・小松菜を食べて成長しています。食事の量や回数は、体調に合わせて毎日調整しています。数日に１回自力で排尿・排便し、体重の２割程の量を排泄することがあります。


体重は１日１回測定しています。





　　▲誕生時、母親に抱かれる様子

＜現在までの成長記録＞


　２０２４年


　　８月２８日　　　　　　　誕生


　　８月２９日（１日齢）　　母親が死亡し人工保育開始


　　　　　　　　　　　　　　初めての体重測定（６４０ｇ）


　　９月　４日（７日齢）　　初めての日光浴


　　９月　７日（１０日齢）　初めての離乳食


　１０月１６日（４９日齢）　体重が１，０００ｇを超える


　２０２５年


　　１月１１日（１３６日齢）体重が２，０００ｇを超える


　　３月２５日（２０９日齢）体重が３、０００ｇを超える


　　４月２６日（２４１日齢）ミルクを卒業し、完全離乳食へ切替


　　５月３０日（２７５日齢）体重が４，０００ｇを超える


　　７月１９日（３２５日齢）ワイルドアニマルメディカルセンターからふれあいの里へ引越


　　８月　３日（３４０日齢）体重が５，０００ｇを超える




　　　　　　▲人工保育でミルクを飲む様子

＜フタユビナマケモノについて＞　※現在の飼育数：３頭（オス３頭）

分　類：有毛目　フタユビナマケモノ科　　　　　　　　　　　


生息地：南アメリカ北部の熱帯雨林


体　長：６０～７０ｃｍ


体　重：４～９ｋｇ


食　性：木の葉や木の実、新芽など。


　　　　アドベンチャーワールドでは主に葉食性サル用の固形飼料を与えています。


寿　命：野生では１０～１５年。飼育下では２０～３０年。


繁　殖：繁殖期は３～４月。妊娠期間は５～１０か月程で通常は１産１子。


特　徴：他の樹上生活をおくる動物と異なり、四肢でぶら下がるような姿勢で生活するのが特徴です。


　　　　夜行性で、１日のうち１５～１８時間ほどは木にぶら下がりながら眠ります。


　　　　採食から睡眠・交尾・出産までも樹上で行います。


【アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー(https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/)」】

アドベンチャーワールドは、「いのちを見つめ、問い続ける。いのちの美しさに気づく場所。」として、すべての生命にSmile（しあわせ）が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという”小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。


【SDGsについて】

SDGsとは「持続可能な開発目標（Sustainable　Development　Goals）」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で２０３０年をめざして明るい未来を作るための１７のゴールと１６９のターゲットで構成されています。２０１５年９月、ニューヨーク国連本部において１９３の加盟国の全会一致で採択された国際目標です。