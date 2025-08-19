母の代わりにスタッフが３６５日大切に育てたフタユビナマケモノのこどもが１歳の誕生日を迎えます！

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）では、フタユビナマケモノのこどもが２０２５年８月

２８日（木）に１歳の誕生日を迎えます。

誕生翌日、残念ながら母親が亡くなりましたが、飼育スタッフが母のぬくもりを引き継ぎ、愛情を込めて人工保育を行ってきました。ゆっくりとした日々の中で、枝につかまりのんびり過ごす姿、離乳食や日光浴、そして成長に伴う引っ越しなど、たくさんの“初めて”を経て、元気に成長してきました。誕生日当日は、飼育スタッフの想いを込めた野菜と果物の“バースデーケーキ”を贈り、この１年間の歩みを写真やエピソードで振り返ります。

■フタユビナマケモノのこどもの誕生会について

１．フタユビナマケモノのこども１歳の誕生会

日時：２０２５年８月２８日（木）

時間：午後１時１５分～午後１時３０分（約１５分間）

場所：ふれあいの里内

料金：無料 ※ご参加には入園券の購入が必要です。

定員：なし ※ゲストの皆様同士譲り合いながらご覧ください。

内容：野菜と果物で作った特製ケーキをプレゼント。ケーキは飼育スタッフがウッドバーニングで丁寧に描いた、世界に一つだけの特製プレートに盛り付けます。

※動物の健康管理などによりイベントを休止する場合がございます。

ノベルティ：イベントに参加された皆様に限定オリジナル缶バッジ（数量限定）をプレゼントいたします。

▲缶バッジ

＜オンライン誕生会＞

日時 ：２０２５年８月２８日（木）午前９時３０分～午前９時４０分

配信媒体 ：アドベンチャーワールド公式Instagram・公式YouTube

内容 ：野菜と果物でつくった特製ケーキのプレゼントの様子をご覧いただけます。

２． 成長を振り返るフォトスポット・展示コーナー＆「なまけスポット」も登場

期間：２０２５年８月２８日（木）開園～ １週間程度

場所：ふれあいの里内

内容：誕生から１年間の成長を記録した写真やエピソードを展示

記念撮影ができるフォトスポットも登場

ナマケモノのようにゆったりと過ごせるクッションエリア「なまけスポット」も登場

３．オリジナルフード＆グッズ発売

１.当日限定オリジナル「ナマケモノの黒糖パン」販売

２.オリジナル缶バッジ全４種販売

※ブラインド販売となります

日時：２０２５年８月２８日（木）

午前１１時３０分～ 無くなり次第終了

場所：パン工房

価格：１.４００円（税込）

２.４００円（税込）

▲「ナマケモノの黒糖パン」■SNSハッシュタグで誕生日を盛り上げよう

内容：ハッシュタグをつけて、ゲストの皆様からナマケモノのこどもの写真を大募集

#アドベンチャーワールドのフタユビナマケモノ１歳の誕生日おめでとう

＋＃ナマケモノの〇〇がかわいい を付けて かわいい様子や成長を投稿

※「〇〇」は皆さまがかわいいと思うところを入れてください

「スタッフのイチオシ」も投稿予定ですのでお楽しみに！

媒体：公式X、Instagramにて募集いたします

※一部の投稿について、ふれあいの里で展示させていただく場合がございます。

＜フタユビナマケモノのこどもについて＞

■出生日：２０２４年８月２８日（水）

■頭 数：１頭

■体 重：４，９００ｇ ※８月１３日現在

■性 別：オス

■親情報：

母親 ２０２１年１０月２３日 高知県立のいち動物園より搬入

父親 ２０２０年 ６月２４日 みさき公園より搬入

現在、スタッフのサポートを受けながらふれあいの里で暮らし、リンゴ・ペレット・白菜・小松菜を食べて成長しています。食事の量や回数は、体調に合わせて毎日調整しています。数日に１回自力で排尿・排便し、体重の２割程の量を排泄することがあります。

体重は１日１回測定しています。

▲誕生時、母親に抱かれる様子

＜現在までの成長記録＞

２０２４年

８月２８日 誕生

８月２９日（１日齢） 母親が死亡し人工保育開始

初めての体重測定（６４０ｇ）

９月 ４日（７日齢） 初めての日光浴

９月 ７日（１０日齢） 初めての離乳食

１０月１６日（４９日齢） 体重が１，０００ｇを超える

２０２５年

１月１１日（１３６日齢）体重が２，０００ｇを超える

３月２５日（２０９日齢）体重が３、０００ｇを超える

４月２６日（２４１日齢）ミルクを卒業し、完全離乳食へ切替

５月３０日（２７５日齢）体重が４，０００ｇを超える

７月１９日（３２５日齢）ワイルドアニマルメディカルセンターからふれあいの里へ引越

８月 ３日（３４０日齢）体重が５，０００ｇを超える

▲人工保育でミルクを飲む様子＜フタユビナマケモノについて＞ ※現在の飼育数：３頭（オス３頭）

分 類：有毛目 フタユビナマケモノ科

生息地：南アメリカ北部の熱帯雨林

体 長：６０～７０ｃｍ

体 重：４～９ｋｇ

食 性：木の葉や木の実、新芽など。

アドベンチャーワールドでは主に葉食性サル用の固形飼料を与えています。

寿 命：野生では１０～１５年。飼育下では２０～３０年。

繁 殖：繁殖期は３～４月。妊娠期間は５～１０か月程で通常は１産１子。

特 徴：他の樹上生活をおくる動物と異なり、四肢でぶら下がるような姿勢で生活するのが特徴です。

夜行性で、１日のうち１５～１８時間ほどは木にぶら下がりながら眠ります。

採食から睡眠・交尾・出産までも樹上で行います。

