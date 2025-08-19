母の代わりにスタッフが３６５日大切に育てたフタユビナマケモノのこどもが１歳の誕生日を迎えます！
アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）では、フタユビナマケモノのこどもが２０２５年８月
２８日（木）に１歳の誕生日を迎えます。
誕生翌日、残念ながら母親が亡くなりましたが、飼育スタッフが母のぬくもりを引き継ぎ、愛情を込めて人工保育を行ってきました。ゆっくりとした日々の中で、枝につかまりのんびり過ごす姿、離乳食や日光浴、そして成長に伴う引っ越しなど、たくさんの“初めて”を経て、元気に成長してきました。誕生日当日は、飼育スタッフの想いを込めた野菜と果物の“バースデーケーキ”を贈り、この１年間の歩みを写真やエピソードで振り返ります。
■フタユビナマケモノのこどもの誕生会について
※報道関係者の皆様には、開園前およびイベント時に撮影いただけます。
１．フタユビナマケモノのこども１歳の誕生会
日時：２０２５年８月２８日（木）
時間：午後１時１５分～午後１時３０分（約１５分間）
場所：ふれあいの里内
料金：無料 ※ご参加には入園券の購入が必要です。
定員：なし ※ゲストの皆様同士譲り合いながらご覧ください。
内容：野菜と果物で作った特製ケーキをプレゼント。ケーキは飼育スタッフがウッドバーニングで丁寧に描いた、世界に一つだけの特製プレートに盛り付けます。
※動物の健康管理などによりイベントを休止する場合がございます。
ノベルティ：イベントに参加された皆様に限定オリジナル缶バッジ（数量限定）をプレゼントいたします。
▲缶バッジ
＜オンライン誕生会＞
日時 ：２０２５年８月２８日（木）午前９時３０分～午前９時４０分
配信媒体 ：アドベンチャーワールド公式Instagram・公式YouTube
内容 ：野菜と果物でつくった特製ケーキのプレゼントの様子をご覧いただけます。
２． 成長を振り返るフォトスポット・展示コーナー＆「なまけスポット」も登場
期間：２０２５年８月２８日（木）開園～ １週間程度
場所：ふれあいの里内
内容：誕生から１年間の成長を記録した写真やエピソードを展示
記念撮影ができるフォトスポットも登場
ナマケモノのようにゆったりと過ごせるクッションエリア「なまけスポット」も登場
３．オリジナルフード＆グッズ発売
１.当日限定オリジナル「ナマケモノの黒糖パン」販売
２.オリジナル缶バッジ全４種販売
※ブラインド販売となります
日時：２０２５年８月２８日（木）
午前１１時３０分～ 無くなり次第終了
場所：パン工房
価格：１.４００円（税込）
２.４００円（税込）
▲「ナマケモノの黒糖パン」
■SNSハッシュタグで誕生日を盛り上げよう
内容：ハッシュタグをつけて、ゲストの皆様からナマケモノのこどもの写真を大募集
#アドベンチャーワールドのフタユビナマケモノ１歳の誕生日おめでとう
＋＃ナマケモノの〇〇がかわいい を付けて かわいい様子や成長を投稿
※「〇〇」は皆さまがかわいいと思うところを入れてください
「スタッフのイチオシ」も投稿予定ですのでお楽しみに！
媒体：公式X、Instagramにて募集いたします
※一部の投稿について、ふれあいの里で展示させていただく場合がございます。
＜フタユビナマケモノのこどもについて＞
■出生日：２０２４年８月２８日（水）
■頭 数：１頭
■体 重：４，９００ｇ ※８月１３日現在
■性 別：オス
■親情報：
母親 ２０２１年１０月２３日 高知県立のいち動物園より搬入
父親 ２０２０年 ６月２４日 みさき公園より搬入
現在、スタッフのサポートを受けながらふれあいの里で暮らし、リンゴ・ペレット・白菜・小松菜を食べて成長しています。食事の量や回数は、体調に合わせて毎日調整しています。数日に１回自力で排尿・排便し、体重の２割程の量を排泄することがあります。
体重は１日１回測定しています。
▲誕生時、母親に抱かれる様子
＜現在までの成長記録＞
２０２４年
８月２８日 誕生
８月２９日（１日齢） 母親が死亡し人工保育開始
初めての体重測定（６４０ｇ）
９月 ４日（７日齢） 初めての日光浴
９月 ７日（１０日齢） 初めての離乳食
１０月１６日（４９日齢） 体重が１，０００ｇを超える
２０２５年
１月１１日（１３６日齢）体重が２，０００ｇを超える
３月２５日（２０９日齢）体重が３、０００ｇを超える
４月２６日（２４１日齢）ミルクを卒業し、完全離乳食へ切替
５月３０日（２７５日齢）体重が４，０００ｇを超える
７月１９日（３２５日齢）ワイルドアニマルメディカルセンターからふれあいの里へ引越
８月 ３日（３４０日齢）体重が５，０００ｇを超える
▲人工保育でミルクを飲む様子
＜フタユビナマケモノについて＞ ※現在の飼育数：３頭（オス３頭）
分 類：有毛目 フタユビナマケモノ科
生息地：南アメリカ北部の熱帯雨林
体 長：６０～７０ｃｍ
体 重：４～９ｋｇ
食 性：木の葉や木の実、新芽など。
アドベンチャーワールドでは主に葉食性サル用の固形飼料を与えています。
寿 命：野生では１０～１５年。飼育下では２０～３０年。
繁 殖：繁殖期は３～４月。妊娠期間は５～１０か月程で通常は１産１子。
特 徴：他の樹上生活をおくる動物と異なり、四肢でぶら下がるような姿勢で生活するのが特徴です。
夜行性で、１日のうち１５～１８時間ほどは木にぶら下がりながら眠ります。
採食から睡眠・交尾・出産までも樹上で行います。
【アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー(https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/)」】
アドベンチャーワールドは、「いのちを見つめ、問い続ける。いのちの美しさに気づく場所。」として、すべての生命にSmile（しあわせ）が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという”小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。
【SDGsについて】
SDGsとは「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で２０３０年をめざして明るい未来を作るための１７のゴールと１６９のターゲットで構成されています。２０１５年９月、ニューヨーク国連本部において１９３の加盟国の全会一致で採択された国際目標です。