井上尚弥・武居由樹の防衛戦を含むトリプル世界タイトルマッチ全国各地の映画館でライブビューイング決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、大橋ボクシングジム（以下、大橋ジム）が2025年9月14日（日）にIGアリーナ（愛知県名古屋市北区）で開催する、井上尚弥選手・武居由樹選手による世界タイトル防衛戦および高田勇仁選手と松本流星選手による王座決定戦の三つの世界タイトルマッチ「NTTドコモ Presents Lemino BOXING トリプル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ」（以下、本試合）を、全国の映画館でライブビューイングすることを決定いたしました。

また、ライブビューイングチケットを「dカード(R)」および「dポイントクラブ」会員限定の特別料金で先行抽選販売いたします。

当日は、井上尚弥選手 vs ムロジョン・アフマダリエフ選手のメインマッチに加え、世界WBOバンタム級王者武居由樹選手とクリスチャン・メディナ選手の世界タイトルマッチ、高田勇仁選手 vs 松本流星選手のWBA世界ミニマム級世界王座決定戦の3試合をライブビューイングでお届けいたします。

井上尚弥選手「キャリア最大の強敵」と評される、アフマダリエフ選手との一戦。その瞬間を、ぜひ映画館でお楽しみください！

また、ライブビューイングチケットは一般料金3,500円（税込）のところ、dカードおよびdポイントクラブ会員限定で3,000円（税込）の特別料金で8月23日（土）正午より先行抽選販売いたします。詳細は特設サイトよりご確認ください。

LeminoBOXING特設ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202508_nr-boxingLP-0819ライブビューイング特設ページ :https://leminoboxing-liveviewing.com/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202508_nr-liveviewing-0819

【ライブビューイング概要】

■タイトル

「NTTドコモ Presents Lemino BOXING トリプル世界タイトルマッチ」

井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ／武居由樹 vs クリスチャン・メディナ／高田勇仁 vs 松本流星

LIVE VIEWING

■開催日時

2025年9月14日（日）18:00～

※開場時間は上映会場によって異なります。

※第5試合開始前に中継開始となりますが、中継開始が第1試合～第4試合の途中からとなる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。

■映像提供 Lemino/SECOND CAREER

【チケット概要】

■チケット料金- 全席指定（一般）：3,500円（税込）- 全席指定（dカード/dポイントクラブ会員割引料金）：3,000円（税込）

※映画館販売では、座席の種類により追加料金を頂戴する場合がございます。

※dカード会員先行／dポイントクラブ会員先行割引料金はdカード会員先行／dポイントクラブ会員先行でのご購入の場合のみ適用となり

ます。ぴあプレリザーブ／映画館販売でご購入の場合は、dカード会員・dポイントクラブ会員でも割引の適用はございません。

■券売スケジュール

＜dカード会員先行／dポイントクラブ会員先行／プレリザーブ（抽選）＞

- 受付期間：2025年8月23日（土）正午～2025年8月31日（日）23:59- 当落発表：2025年9月6日（土）15:00- 入金期限：2025年9月9日（火）23:00■抽選申込

お1人様1回に4枚までお申込みいただけます。

※dカード会員割引で申込みされた方で当選された場合のお支払いはクレジットカード決済限定となります。

※ぴあプレリザーブ/dポイントクラブ会員先行で申込みされた方で当選された場合のお支払いはクレジットカード決済、コンビニ決済をお選びいただけます。

■映画館販売（先着）

受付期間：2025年9月13日（土）

※2025年9月13日（土）映画館OPENより、映画館窓口にて販売を開始いたします。

※オンラインチケットシステム併売映画館は、2025年9月12日（金）24:00以降で準備ができ次第、各映画館ホームページより購入可能となります。

※詳細は各映画館までお問い合わせください。

配給：NexTone

■注意事項

※チケットご購入後、お客様のご都合による変更、及び払い戻しは、いかなる場合におきましても行っておりません。あらかじめご了承の上お申込みいただけますようお願い致します。

※3才未満のお客様は膝上鑑賞無料です(保護者1名に対し1名まで)。座席が必要な場合はチケットをお買い求めください。3才以上お客様はチケットが必要となります。

※映画館内は、カメラや携帯電話、スマートフォンなどのいかなる機材においても録音/録画/撮影を禁止しております。このような行為が発覚した場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。あらかじめご了承ください。

※衛星中継イベントのため、天候などの影響により映像・音声に乱れが生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※ライブビューイングを行う劇場に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。あらかじめご了承の上、ご購入ください。

※チケットの不法転売は固く禁じます。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合があります。

＜映画館鑑賞マナーのお願い＞

※声援・拍手などでの応援が可能な上映となりますが、以下につきましては禁止とさせていただきます。

・立ち上がってのご鑑賞

・過度な大声や、周囲のお客様のご迷惑となるような行為

・購入された座席以外でのご鑑賞

※その他、映画館からのお願いに従ってご鑑賞をお願いいたします。

■問い合わせ先

●チケットに関するお問い合わせ

https://t.pia.jp/help/index.jsp

●ライブビューイングに関するお問い合わせ

info_w@desksupport.jp

※お問い合わせいただく際は、お名前、公演名（トリプル世界タイトルマッチ ライブビューイング）などの記載をお願いいたします。

平日の営業時間内（10:00～18:00）に返答のご連絡をさせていただきます。

お問い合わせの内容により、ご連絡までお時間をいただく場合やご返答しかねる場合がございます。

お名前の記載がない場合はご返答しかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」「dカード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。