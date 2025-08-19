日本武道館でアイドルフェス開催へ！『天下一武道館@神田みつき』がFiNANCiEでトークン発行・販売を開始！

株式会社フィナンシェ

株式会社フィナンシェ（代表取締役：國光 宏尚、以下フィナンシェ）は、アイドルが日本武道館のステージを目指す一大プロジェクト『天下一武道館@神田みつき』が、FiNANCiEにてトークンを発行・販売開始したことをお知らせいたします。

天下一武道館とは

『天下一武道館』は、2026年2月24日に日本武道館で開催予定のアイドルライブフェス。全国各地で行われるバトルライブを勝ち抜いたグループだけが、この夢のステージに立つことができます。バトルライブの勝敗は、FiNANCiEで発行される『天下一トークン』を使用した“応援ギフト投票”と、X（旧Twitter）の引用リポスト投票の合算によって決定されます。

本プロジェクトで発行される『天下一トークン』は、バトルライブでの投票や、保有者限定の特典を受けられるコミュニティ参加の証。トークンは「推し」を応援する力となると同時に、プロジェクトの運営資金としても活用されます。

【前編】「これで黒字化？本当に？」あの女が志願者の席へ｡容赦ない虎たちの指摘に…アイドルの夢の場所「武道館」で日本最大のアイドルフェスを開催したい【神田 みつき】[10人目]虎版令和の虎

https://youtu.be/1pWfWXTk_QY?si=DFBgQAkU_qkAs9Ko

▼販売ページはこちら

https://financie.jp/users/tenkaichi/cards

トークンで"推し"を武道館へ

本プロジェクトではFiNANCiE上で 発行される『天下一トークン』は、アイドル達が『天下一武道館』を目指すためのバトルライブの投票に使用されます。

投票はFiNANCiEの「応援ギフト」機能を用いて実施。

ファンの皆さんは持っているトークンを”投げ銭”的に使って推しに投票します。

投票のために使われたトークンは、運営予算としてプロジェクト側が保有する形となります。

皆さんの想いが詰まったトークンを運営側が適切に保有・使用することで、トークン価格の下支えや、大胆なプロジェクト運営を可能にすることが狙いです。

▼投票に関する詳細はこちら

https://princeoji.my.canva.site/tennkaichi

ファンディング概要

初回ファンディングでは、一般向けコースおよび企業・パートナー様向けのコースを用意しています。

一般向けコースについて

＜特記事項＞

・優先支援コースを支援された方も、一般支援コースにご参加いただけます。

・購入手続きの時点でトークン未保有の方は、購入確定後に「１トークン」が先行配布され、残りのトークンは販売終了後に自動配布されます。

・購入手続きの時点でトークン獲得済みの方は、購入確定後にトークンは配布されず、販売終了後に自動配布されます。

パートナー支援コースについて

▼パートナーコース申し込みフォームはこちら

⚠️以下フォームよりお申し込みいただいた方の中から厳正な審査を行い、当選された方のみがご購入可能です。

https://forms.gle/AfnhKkZ87URUdZka7

※フォームの内容をよくお読みいただいてご購入ください。

ファンディングに参加することで獲得できる”天下一トークン”は、保有数に応じてコミュニティ内の限定チャンネルへのアクセス権や、投票・抽選イベントへの参加権など、さまざまな特典が付与されます。

※本サービス上の正式名称は「コミュニティトークン（CT）」です。FiNANCiEにおいて、プロジェクトが発行するデジタルアイテムを指し、金融商品取引法上の有価証券や資金決済法上の暗号資産には該当しません。

※一部の特典には、保有数や保有期間などの追加条件が設けられる場合があります。

▼販売ページはこちら

https://financie.jp/users/tenkaichi/cards

株式会社フィナンシェについて

フィナンシェは、Web3時代におけるトークンプラットフォーム「FiNANCiE」をはじめ、NFTの企画・発行支援事業、IEO支援事業などトークンを活用したエコシステムおよびコミュニティ形成を支援する事業を展開しています。現在、350以上のスポーツチームやエンタメプロジェクト、個人などのトークンの発行・販売、企画・運用実績があり、トークンエコシステムの形成・拡張を支援する国内唯一のWeb3プラットフォームの確立を目指しています。

フィナンシェ｜FiNANCiE：https://financie.jp/

アプリ：App Store（iOS 15.0以上）／Google Play（Android 6.0以上）

会社名：株式会社フィナンシェ

代表者：國光 宏尚

設立日：2019年1月

所在地：東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー15F

お問い合わせ：https://www.corp.financie.jp/contact