【8/27開催｜無料・先着30名】賃上げ神話、いま覆る──“対話で離職率低減”の組織変革セミナー開催

ビジネスマッチングコミュニティ「Ready Crew（レディクル）」を運営するフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 政裕）は、経営者・人事・マネジメント層を対象とした実践型セミナー「賃上げより『対話』が効く ― 離職率を変えるコミュニケーション戦略～職場の温度を上げるのは、上司の言葉だった～」を、2025年8月27日（水）に恵比寿本社にて開催いたします。（参加無料・先着30名）

背景

「社員が辞めない会社には、“話を聞いてくれる上司”がいる。」

いまや転職はキャリアの自然な選択肢となり、優秀人材の流出は多くの企業にとって大きな経営課題です。近年の調査でも、給与や制度だけではなく「日々のコミュニケーション」が社員のエンゲージメントを大きく左右することが注目されています。

本イベントでは、社員のエンゲージメントを高める具体的なコミュニケーション手法を紹介。現場ですぐに活用できる工夫や、他社の成功事例を交えながら学べます。

「対話の質」が、離職率を変える――。

その実践的なヒントを、講師や参加者同士の対話を通じて一緒に探ってみませんか？

このイベントで得られること

・エンゲージメント向上における“対話”の重要性

・社員の心を動かすコミュニケーションのコツ

・実践に役立つヒントと交流による新しいつながり

開催概要

テーマ ：賃上げより「対話」が効く ― 離職率を変えるコミュニケーション戦略

日時 ：2025年8月27日（水）18:00～20:00（受付開始17:40）

内容 ：セミナー＋Q&A＋軽食つき交流会

場所 ：フロンティア株式会社 恵比寿本社エントランス

参加費 ：無料

定員 ：30名（先着順）

申込先 ：フォーム（https://readycrew.jp/seminar/event/20250827-2/）

応募期限：2025年8月26日（火）18:00まで

【タイムスケジュール】

17:40～18:00 受付

18:00～18:05 オープニング

18:05～19:05 セミナー・Q&A

19:05～19:45 交流会（軽食・アルコール含むドリンクあり）

19:45～19:55 閉会の挨拶・写真撮影

20:00 終了

講師紹介

半坂 崇 氏

株式会社All Personal 取締役／Factory HR事業部長

大学卒業後、医療業界にて法人営業・経営企画（人事制度・M&A）を担当。2004年にリクルートへ入社し、人材紹介事業のMgr・部長を歴任。大手企業の人事コンサル支援を数多く手がける。現在はAll Personal取締役として、組織変革・人材戦略を中心に活動している。

Ready Crew（レディクル）とは

レディクルは、上場企業2,800社の利用実績がある企業と企業をつなぐビジネスマッチングエージェントです。高い傾聴力・提案力を併せ持つコンシェルジュが、システム、プロモーション他、企業のあらゆる発注業務に関わる悩みをヒアリングいたします。伺った内容を元に、レディクル独自のシステムで幅広いネットワークの中から最適な企業をご紹介いたします。外注先となる企業様からのみ費用を頂いており、発注元の企業様からは一切費用を頂いておりません。

レディクルご活用事例：https://readycrew.jp/results/

