【DRIMAGE JAPAN　プレスリリース】絆×リライト×異世界RPG「OZ Re:write（オズ リライト）」本日リリース！正式サービス記念イベントやキャンペーンをご紹介！

BTSやSEVENTEENなど世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEのゲーム事業部門である株式会社DRIMAGE（所在地：韓国ソウル、代表取締役CEO：チョン・ウヨン）ならびに日本法人株式会社DRIMAGE JAPAN（所在地：日本東京、代表取締役社長：中西 啓太）は、MACOVILL（代表取締役：イ・ジュヒョン）が開発する“絆から始まる、あなたの物語”スマートフォン向け新作アニメRPG「OZ Re:write（オズ リライト）」（以下、オズリラ）が本日2025年8月19日（火）に正式サービスを開始しました。

- 遂にリリース！「OZ Re:write（オズ リライト）」正式サービス開始！

DRIMAGE JAPANは本日、「OZ Re:write（オズ リライト）」の日本サービスを開始しました。

正式サービス開始を記念して様々なイベントやキャンペーン展開を実施しております。

ぜひこの機会にオズリラを始めてみてください。

GooglePlayリンク :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hybeim.oz
AppStoreリンク :https://apps.apple.com/jp/app/id6673892786
- 正式サービス記念のイベントやキャンペーンが始動！

・事前登録キャンペーンで確定した初回ログインボーナスをゲットしよう！

サービス開始までの期間で実施しておりました「事前登録キャンペーン」の結果、事前登録者数20万人の達成となりましたので、初回ログインボーナスとして2,600テイルストーンや★3英雄の「ヒルデ」が入手できる「絆の記録」150個をゲームスタート時にプレゼントしております。

・その他プレゼントキャンペーンやゲーム内イベントも開始！

さらに「創始者様歓迎サプライズプレゼント」や「ANOTHER適応ミッション」を始め、ゲーム内のプレイや公式Xのキャンペーンを通じて、回数にして100回程度のガチャ利用が可能となっております。

・新キャラクター「ベル★3」が登場！

1904年初演のジェームス・マシューバリー原作の戯曲「ピーター・パン」に登場するあの妖精キャラクターがモチーフとなっている新キャラクター「ベル」がピックアップガチャに登場しました。

かの物語がオズリラの世界でどのようにリライトされるのか、ぜひ入手してその目で確かめてみてください。

●「OZ Re:write（オズ リライト）」について[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hj65EQSHUGg ]

アニメーション演出とキャラクターとの深いコミュニケーションが築き上げられる「OZ Re:write（オズ リライト）」［略称：オズリラ］は、現代文明と異世界が融合した独自の世界観や、おとぎ話を再解釈して制作された個性豊かな英雄たちと共に描く、新感覚の異世界リライトファンタジーです。

プレイヤーは、創始者の再来となり、様々な出来事を解決したり、英雄との絆を育みながら、物語をハッピーエンドへ導いていくことになります。

異世界SNS「ミラーグラム」による英雄との交流は、深い没入感をもたらし、美麗な2Dセルアニメーションで描かれる戦闘シーンや、豪華声優陣がフルボイスで演じるメインストーリーによって、まるでアニメを遊んでいるかのような体験を提供します。

詳しい情報は、日本公式SNSアカウント（https://x.com/Ozrewrite_JP(https://x.com/Ozrewrite_JP)）でご確認いただけます。

オズリラ公式Xはこちら :https://x.com/Ozrewrite_JPオズリラ公式ホームページはこちら :https://oz-rewrite.drimage.com/■関連URL

「OZ Re:write（オズ リライト）」公式ホームページ ： https://oz-rewrite.drimage.com/(https://oz-rewrite.drimage.com/)

「OZ Re:write（オズ リライト）」日本公式X ： https://x.com/Ozrewrite_JP(https://x.com/Ozrewrite_JP)

「OZ Re:write（オズ リライト）」日本公式Youtube ： https://www.youtube.com/@Oz_rewriteJP(https://www.youtube.com/@Oz_rewriteJP)

「OZ Re:write（オズ リライト）」ストアページ

●Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hybeim.oz(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hybeim.oz)

●Apple App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6673892786(https://apps.apple.com/jp/app/id6673892786)

■株式会社DRIMAGEならびに株式会社DRIMAGE JAPANについて

株式会社DRIMAGEの社名は、「Dream（夢）」と

「Interactive Media（相互作用できるメディア）」と

「Age（時代）」の3つの言葉をかけ合わせた造語です。

「夢見るもの」に出会い、相互作用を通じて新しい感動と物語を経験できる「インタラクティブメディア」を通じて夢を具現化できる「時代」を開いていきたいという想いを社名に込めました。

国内外の競争力のある企業と提携してインタラクティブメディアの派生事業を展開していきます。

この他にも、インタラクティブメディア・テクノロジーを基盤に、日常に疲れた現代人に新たな経験をお届けできる多様なコンテンツとサービスを提供します。

株式会社DRIMAGE JAPANは株式会社DRIMAGEの日本法人です。本タイトル「オズリラ」の日本国内事業を担当しております。

(C)MACOVILL Co.,Ltd & DRIMAGE.All Rights Reserved.