「ネプテューヌ」シリーズ15周年！イラストレーター・つなこ氏による記念イラストがWEB公開！
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、2025年8月19日（火）の「ネプテューヌ」シリーズ15周年を記念し、さまざまな15周年プロジェクトが進行中である事をご報告いたします。
◆「ネプテューヌ」シリーズ15周年！記念イラストがWEB公開！
2025年8月19日に「ネプテューヌ」シリーズは15周年を迎えます！
2010年8月19日に初登場のシリーズ第1作『超次元ゲイム ネプテューヌ』の発売から15年間、本シリーズを応援してくださる皆様に、心よりお礼申し上げます。
皆様への感謝の気持ちを込めて様々なプロジェクトが進行中ですので、これからの「ネプテューヌ」シリーズにぜひご期待ください！
15周年記念プロジェクトの一つとして、シリーズのキャラクターデザインを手掛ける“つなこ”氏による記念イラストが、ネプテューヌ公式Xや「ネプテューヌ」シリーズ15周年特設サイトにて公開！
ネプテューヌ公式Xでは、今後も「ネプテューヌ」シリーズの様々な情報を発信予定！ ぜひフォローをお願いいたします！
▼ネプテューヌ公式Xアカウント(@NepCompileHeart)
https://x.com/NepCompileHeart
◆「ネプテューヌ」シリーズ15周年特設サイトOPEN！シリーズ出演声優や主題歌アーティストからのお祝いコメントも！
「ネプテューヌ」シリーズ15周年特設サイトがOPEN！
「ネプテューヌ」シリーズ15周年の情報がどんどん追加されていく予定ですので、皆様お楽しみに！
▼「ネプテューヌ」シリーズ15周年特設サイト
https://www.compileheart.com/neptune/15th/
現在は「ネプテューヌ」シリーズタイトルのパッケージイラストを集めた「ヒストリー」に加え、「ネプテューヌ」シリーズの主要キャスト やアーティストの皆様によるお祝いコメントを公開中！
「ネプテューヌ」シリーズでネプテューヌ役をつとめる声優の“田中理恵”様をはじめ、多くの関係者 の皆様からお祝いコメントをお寄せいただいています！
▼「ネプテューヌ」シリーズ15周年「お祝いコメント」ページ
https://www.compileheart.com/neptune/15th/comment/
◆「ネプテューヌ」シリーズ15周年記念ねぷのアートコンテスト2025開催！
「ネプテューヌ」シリーズがモチーフなら何でもアリの究極アートコンテスト！
「ネプテューヌシリーズ15周年記念「ねぷのアートコンテスト2025」が開催です！
ご応募作品はイラストでも小説でもコスプレでも、アナログでもデジタルでも、写真でも動画でもＯＫ！
“ネプテューヌ賞”をはじめとした豪華賞品つきの多数の賞をご用意しております！
皆様ぜひふるってご応募ください！
▼応募方法は詳細ページをご確認ください！
https://www.compileheart.com/news/?num=20250819
◆「ネプテューヌ」のPOP UP SHOPが開催中！
「ネプテューヌ」シリーズの発売15周年を記念しPOP UP SHOPが開催中。
その名も「超次元ゲイム ネプテューヌ 15th Anniversary Party in AmiAmi」です！
描き下ろしの15周年記念イラストを使用したグッズを多数ご用意したイベントとなっております。特別な展示企画も盛りだくさんなので、会場へぜひお立ち寄りください！
※一部の商品はすでに品切れとなっておりますが、本イベントの終了後、通販にて受注生産販売を予定しております。受注開始時期は未定のため、ネプテューヌ公式Xをフォローしていただき、お知らせをお待ちいただけますと幸いです。
◆ 会場 ◆
あみあみ秋葉原フィギュアタワー店 8F イベントスペース
OPEN/10:00 CLOSE/21：00
◆ 開催期間 ◆
2025/8/15(金)～2025/8/24(日)
▼詳細は「15周年記念グッズ」ページをご確認ください！
https://www.compileheart.com/neptune/15th/goods/
◆「ネプテューヌ 15th Anniversaryセール」実施中！「ネプテューヌ」シリーズのDL版をお得にゲットするチャンス！
ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにて、「ネプテューヌ」シリーズ作品のダウンロード版が普段よりお得に購入できる「ネプテューヌ 15th Anniversaryセール」が開催！
最大75%OFFの大チャンスセールとなっています！
「ネプテューヌ」シリーズを遊んだことがないという方も、15周年を機におさらいしておきたい方にも、おすすめのセールです！
セール期間は【2025年8月27日（水）】までなので、この機会をお見逃しなく！
▼「ネプテューヌ 15th Anniversaryセール」特設ページ
https://www.compileheart.com/dl/sale/