【英国展日本橋三越本店2025】英国王室御用達ハンドバッグブランド LAUNER LONDON ＜ロウナー ロンドン＞ が特別出店

写真拡大 (全7枚)

株式会社H.I.T.





日本橋三越本店 本館7階 催物会場にて行われる


『英国展2025』に、英国王室御用達ハンドバッグブランド


LAUNER LONDON 〈ロウナー ロンドン〉 が特別出店。


2025年 8月19日(火)→8月25日(月) 期間限定のご紹介となります。


※8月19日(火)はエムアイカード プラス会員さま 特別ご招待日




■LAUNER LONDON 〈ロウナー ロンドン〉






1960年代に英国王室御用達として指定されたハンドバッグブランド


LAUNER LONDON 〈ロウナー ロンドン〉。


英国のファクトリーにて職人が全ての作業工程を手作業で完遂するスタイルを貫き、


王室に永く親しまれてまいりました。



本イベントでは、故エリザベス女王陛下が愛した代表的なモデル


ROYALE〈ロイヤル〉、TRAVIATA〈トラヴィアータ〉をはじめとする


コレクションの数々をご紹介。



ギフトにもおすすめの財布などの革小物を多彩なカラーで展開いたします。




■女王陛下に愛されたハンドバッグの品々


ROYALE 〈ロイヤル〉




ROYALE 〈ロイヤル〉


特徴的なトリンファントアークトップを持つ『ロイヤル』。


熟練の皮加工技術により象られた、その名にふさわしいモデル。


美しい艶のブラックに加え、チェリーパテントなど、高級感溢れるカラーが揃います。





TRAVIATA〈トラヴィアータ〉





TRAVIATA〈トラヴィアータ〉




Launer の代名詞ともいえる名品『トラヴィアータ』。


「椿姫」という意味から名づけられたケリースタイルハンドバッグです。



Launer 最高級のカーフレザーが使用され、


フロントにはゴールドプレートロゴが華やかに飾られています。


エリザベス2世女王陛下が実際にコレクションされていたハンドバッグの中でも、


特別に愛されていました。








その他ハンドバッグ、ウォレット、コインケースなどのレザーアイテムも多数展開。


英国王室ファンは見逃せない、特別な機会をぜひお見逃しなく。





■本イベント概要





英国展


日本橋三越本店2025




♦︎ PART1


エムアイカード プラス会員さま 特別ご招待日：8月19日(火)
一般会期：2025年 8月20日(水)～8月25日(月) ［最終日午後6時終了］


PART2
エムアイカード プラス会員さま 特別ご招待日：8月27日（水）
一般会期：2025年8月28日（木）～9月1日（月）［最終日午後6時終了］



※LAUNER LONDON〈ロウナー ロンドン〉は「PART1」のみの出店になります



♦︎ 営業時間：午前10時～午後7時＜最終日は午後6時まで＞


♦︎ 会場：日本橋三越本店 本館7階 催物会場


後援：駐日英国大使館



※8月26日(火)は会場準備のため終日閉場いたします。
※イートインは各日午前10時30分から ラストオーダーは各日終了30分前




♦︎ 英国展2025 ホームページ


https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/british_50(https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/british_50)



♦︎ 日本橋三越本店 ホームページ


https://www.mistore.jp/store/nihombashi.html(https://www.mistore.jp/store/nihombashi.html)







株式会社H.I.T.