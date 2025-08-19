【加賀温泉郷】夏から秋を彩る伝統行事　-三大祭りで歴史と熱気を体感

一般社団法人加賀市観光交流機構

石川県加賀市では、夏から秋にかけて地域色豊かな三大祭りが開催されます。動橋町の「ぐず焼きまつり」、山代温泉の「八朔まつり」、そして大聖寺の「十万石まつり」。いずれも古くから受け継がれてきた伝統行事で、観光客はもちろん地元の人々にも親しまれています。歴史と迫力に満ちた祭りを体感しに、加賀市へぜひお越しください。

■ぐず焼きまつり（動橋町(いぶりはしまち)）

「ぐず」とは大きなドンコ（ハゼの一種）のこと。災厄の象徴とされる巨大な“ぐず”を担ぎ、練り歩いた後、振橋神社(ふりはしじんじゃ)の境内で焼き払う勇壮な祭りです。夏の終わりを告げる風物詩として、多くの人々に親しまれています。

開催日：2025年8月30日（土）、31日（日）

時間：8月30日（土） 5:30～ 獅子舞（各戸で演舞）

17:00～21:00頃 ぐず練り回し

19:00～ 駅前イベント

21:20～ ぐず焼却退治

8月31日（日） 5:30～ 獅子舞（各戸で演舞）

会場：振橋神社（石川県加賀市動橋町ル180-1）、動橋駅前、町内

問い合わせ：ぐず焼きまつり実行委員会（動橋町民会館）0761-74-0715

公式サイト：https://iburibashi.town/

Instagram：https://www.instagram.com/guzu_iburihashi/

■八朔まつり（山代温泉）

山代温泉の服部神社(はとりじんじゃ)の境内で奉納舞を終えた大獅子が、町内を勇壮に練り歩きます。社殿では平和を祈る「浦安の舞」が奉納され、五穀豊穣を祈願し感謝が捧げられます。

また同日には「万松園まつり」も開催。ガラポン抽選会や屋台、昔懐かしいゲームが楽しめ、地域一体となって盛り上がります。

開催日：2025年9月1日（月）※毎年同日開催

時間：7:00～21:00頃

会場：服部神社（石川県加賀市山代温泉18-7）

問い合わせ：山代温泉観光協会 0761-77-1144

公式サイト：https://yamashiro-spa.or.jp/

【万松園(ばんしょうえん)まつり】

開催日：2025年9月1日（月）15:00～19:00

会場：薬王院下特設会場

ガラポン抽選会や生ビール、焼きそばなどの屋台も出店。昔懐かしいゲームも楽しめます！

■十万石まつり（大聖寺(だいしょうじ)）

古九谷焼発祥の地・大聖寺で行われる、産業の発展と繁栄を祈る祭りです。大聖寺藩祖・前田利治公を偲び、初日の夜には約100個の提灯を取り付けた「万燈(まんとう)みこし」の担ぎ上げが行われ、幻想的な光景を生み出します。

開催日：2025年9月13日（土）・14日（日）

時間：1日目 10:00～21:00頃、2日目 10:00～20:00頃

会場：加賀市役所前広場（石川県加賀市大聖寺南町ニ41）

問い合わせ：十万石まつり実行委員会（大聖寺地区会館内）0761-72-0463 ※祭り直前のみ対応

Instagram：https://www.instagram.com/10mangoku_fes/

【加賀温泉郷 観光のお問い合わせ】

一般社団法人 加賀市観光交流機構

加賀市観光情報センター「KAGA旅・まちネット」

TEL：0761-72-6678（8:45～17:30／年中無休）

公式サイト：https://www.tabimati.net