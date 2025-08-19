【東京駅限定】新クラフトクッキーブランド「東京ばにゃ奈クッキーズ」。誕生から1か月で累計販売数15万枚を突破！
株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開する「東京ばな奈ワールド」 は、CHOCOLATE Inc.と共同開発した新クラフトクッキーブランド「TOKYO BANYANA COOKIES（東京ばにゃ奈クッキーズ）」を2025年7月17日(木)にJR東京駅構内にグランドオープン。ブランド誕生から1か月で累計15万枚を突破いたしました。
https://www.tokyobanana.jp/products/banyana.html(https://www.tokyobanana.jp/products/banyana.html)
JR東京駅「東京ばにゃ奈クッキーズ」、OPENから1か月で累計販売数15万枚突破！
2025年7月17日(木)、東京ばな奈に新しいキャラクターが誕生！その名も『東京ばにゃ奈』。「ばな奈」ではなく「ばにゃ奈」です。とっても可愛いのにちょっとドジな「ばにゃ奈たち」。そんな「ばにゃ奈たち」が主役のクラフトクッキーブランドが東京駅に生まれました。
テーマは“お菓子とキャラクターの融合”。様々なキャラクターの企画・プロデュースを手掛けるCHOCOLATE Inc.とともに、ブランドの世界観から共同開発しました。打合せを重ねていく中で、東京ばな奈のシンボルマークがまるでネコの“しっぽ”のような形というアイデアからブランドキャラクター「ばにゃ奈」が生まれました。
そんな「東京ばにゃ奈クッキーズ」の誕生から1か月。素材・製法・食感にこだわった自慢のクッキーが累計販売数15万枚を突破しました。「なにあの可愛いねこ…」「パッケージが可愛すぎる」「サクほろでうまい！」「クセになる味」「食べ応えあり」など、ばにゃ奈たちの可愛さやクッキーのおいしさに虜になる方続出中。JR東京駅でしか味わえないクラフトクッキーをぜひ味わってみて！
素材・製法・食感にこだわった、新クラフトクッキーブランド
北海道産発酵バター、旨みを引き出す小麦、口どけの良い砂糖…、厳選の素材から生まれたクラフトクッキーブランド “東京ばにゃ奈クッキーズ”。ばにゃ奈の“しっぽ”のような形にこだわって、ぷっくりとサクほろ食感に焼きあげました。それぞれの味わいをイメージした、かわいいばにゃ奈たちのクッキーを召しあがれ。
POINT 1 それぞれのフレーバーに合わせた厳選素材
POINT 2 繊細に焼きあげる立体クッキー製法
POINT 3 クッキーのおいしさを引き出すサクほろ食感
■LINE UP
『東京ばにゃ奈クッキーズ』は全6種類。それぞれのフレーバーのイメージに合わせたキャラクターも誕生しました。好きなフレーバーやキャラクターで選べるミニボックスから東京みやげにピッタリなギフトボックスまであるので、自分用のおやつにも大切な方へのプレゼントにもおすすめです。
■バナナバター味
北海道産発酵バターとバナナのおいしさを練りこんで、サクほろ食感に焼きあげました。
3枚入 500円（本体価格463円）
キャラクターネーム：ばにゃ奈
■メープルラテ味
カナダ産メープルシュガーとやさしい甘みの練乳パウダーを練りこんで、香り豊かに焼きあげました。
3枚入 500円（本体価格463円）
キャラクターネーム：ラテ
■トマトチーズ味
3種のスパイスを練りこんで、トマトとチーズが香りたつまるでピザのようなクッキーです。
3枚入 500円（本体価格463円）
キャラクターネーム：ナポリ
■梅バター味
甘酸っぱい梅と北海道産発酵バターの新しい出会い。隠し味にシソを忍ばせました。
3枚入 500円（本体価格463円）
キャラクターネーム：うめ
■宇治抹茶あずきバター味
天保七年創業矢野園の香り高い宇治抹茶と北海道産あずき。まるで宇治金時のような和のクッキーです。
3枚入 500円（本体価格463円）
キャラクターネーム：まっちゃ
■黒ごまバター味
こだわりの黒ごまを炒って、ぎっしりと練りこみました。香ばしいごまの風味が口いっぱいに広がります。
3枚入 500円（本体価格463円）
キャラクターネーム：ごま
※1箱お買い上げごとにキャラクターステッカーが1枚ついてきます。
※シールの絵柄はランダムです。
■詰合せだけのスペシャルパッケージも！
走るばにゃ奈のイラストを描いた3味入「ねこさんボックス」や、ばにゃ奈たちが暮らすNEKOTOKYOを描いた全6味入「大集合ボックス」といったスペシャルパッケージが登場中！
■ねこさんボックス
（バナナバター味 3枚、メープルラテ味 3枚、トマトチーズ味 3枚）
9枚入 1,620円（本体価格1,500円）
※ねこさんボックスを1箱お買い上げごとにキャラクターステッカーが3枚ついてきます。
※シールの絵柄はランダムです。
■大集会ボックス
（バナナバター味 3枚、メープルラテ味 3枚、トマトチーズ味 3枚、梅バター味 3枚、宇治抹茶あずきバター味 3枚、黒ごまバター味 3枚）
18枚入 3,240円（本体価格3,000円）
※スペシャルステッカーが1枚ついてきます。
金土日祝だけのホリデー限定商品も登場！
「ビッグソフトクッキー チャンクル」は金土日祝だけしか出会えないレアキャラ。毎日は出会えないのでぜひ狙って会いに来てくださいね。
■ビッグソフトクッキー チャンクル
ミルクチョコ、キャラメルチョコ、ホワイトチョコ、3種のチョコレートチャンクがゴロゴロ！やわらか食感にこだわって焼きあげたバナナキャラメル味のビッグソフトクッキーです。
3個入 1,080円（本体価格1,000円）
キャラクターネーム：チャンクル
※金土日祝だけの限定販売です。
※配送は承っておりません。
※1箱お買い上げごとにキャラクターステッカーが1枚ついてきます。
※シールの絵柄はランダムです。
■ばにゃ奈たちのステッカーがついてくる！
商品ご購入の方にキャラクターステッカーをプレゼント！
※スペシャルステッカー以外、柄はランダムとなりますのでお選びできません。
※時期により柄は、一部変更させていただく場合がございます。
真面目系ドジ「ばにゃ奈」のぬいぐるみも好評発売中！
手乗りするばにゃ奈
『東京ばにゃ奈 トートバッグ(別売)』につないで一緒にお出かけ
パッケージの窓から外を眺めるばにゃ奈
■東京ばにゃ奈 ボールチェーン付 ぬいぐるみ ばにゃ奈
あま～いものを食べすぎてまんまるになってしまったねこ「東京ばにゃ奈」。それぞれ性格が違うばにゃ奈たちですが、「ばにゃ奈」の性格は真面目系ドジ。失敗しても、決してめげない。そんな「ばにゃ奈」がぬいぐるみになりました。東京ばな奈みたいなまんまるふかふかボディに、もっちりとした大きなしっぽがチャームポイント。よーく見ると、目も東京ばな奈シルエット！しかも、しっかり自立もします。重ねるとキャットタワーのようになるパッケージにも注目です。
1,560円(本体価格1,419円)
■「東京ばにゃ奈クッキーズ」とは
北海道産発酵バター、
旨みを引き出す小麦、
口どけの良い砂糖…、
厳選の素材から生まれた
クラフトクッキーブランドです。
■店舗情報
東京ばにゃ奈クッキーズ JR東京駅店
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1丁目9-1
JR東京駅 八重洲中央口改札 内
営業時間 6:30～21:30
※休業日、営業時間は東京駅施設に準じます。
■東京ばにゃ奈クッキーズ
公式HP https://www.tokyobanana.jp/products/banyana.html
公式X https://x.com/tokyobanyana
公式Instagram https://www.instagram.com/tokyobanyana/
公式TikTok https://www.tiktok.com/@tokyobanyana?_t=ZS-8yGID7wLkvp&_r=1(https://www.tiktok.com/@tokyobanyana?_t=ZS-8yGID7wLkvp&_r=1)
■東京ばな奈
公式X https://x.com/tokyobanana1991/
公式Instagram https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/
※本リリースの画像をご使用の際は以下のコピーライトの表記をお願いいたします。
(C)GRAPESTONE/CHOCOLATE
※ 表示の価格は参考小売価格です。
■CHOCOLATE Inc.について
CHOCOLATE Inc.は、様々なかたちのエンターテインメントを生み出し、たのしみな未来をつくり出していく会社です。映画やアニメ・キャラクター、展覧会・広告など、世の中の「たのしみなもの」を増やす事業を幅広く展開しています。
公式サイト：https://www.chocolate-inc.com/(https://www.chocolate-inc.com/)