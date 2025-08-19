ストックミュージックサービス「Audiostock」メディア総合イベント「北陸放送機器展2025」に出展

株式会社オーディオストック

世界最大級のロイヤリティフリーのストックミュージックサービス「Audiostock」（https://audiostock.jp(https://audiostock.jp)）を運営する株式会社オーディオストック（岡山市北区、代表取締役社長：西尾 周一郎、以下「当社」）は、2025年9月18日（木）～19日（金）の2日間、富山県民会館で開催される「北陸放送機器展2025」へ出展することをお知らせいたします。

■ BGMや効果音など100万点以上が使い放題の「Audiostock」定額制プランを紹介

Audiostockは、放送局や映像制作会社などの顧客に対して、全国の音楽クリエイターが制作したBGMや効果音等100万点以上の音楽作品を販売する世界最大級のストックミュージックサービスです。商用利用が可能で、権利面で安心して利用できる音源を取り揃えております。

この度の「北陸放送機器展2025」では放送業界の方をはじめ、映像制作に携わるプロの方々など「音」を利用する方を対象に、BGMや効果音など100万点以上が使い放題の Audiostock 定額制プランを中心にご紹介いたします。

ブースでは、放送番組制作やYouTubeへの番組配信など、様々なシーンでの音楽利用に関する具体的なご相談を受け付けております。ぜひブースへお気軽にお立ち寄りください。

■ 「北陸放送機器展2025」ブース概要

・公式ページ：https://hokuriku.live/(https://hokuriku.live/)

・開催日時：2025年9月18日(木) 10：00～18：00 / 9月19日(金) 10：00～17：00

・場所：富山県民会館 地下1階 展示室

・出展場所：映像制作/放送関連機材部門 V-7

・入場料 / 受付方法：無料（全来場者登録入場制）

■「Audiostock」について

「Audiostock」は音楽の使用ライセンスを売買できるサービスです。音楽クリエイターは自身で制作した音楽を登録して使用権を販売することができ、売上に応じた印税を受け取ることができます。顧客は単品購入またはサブスクリプション方式で購入手続きを行うだけで音楽の利用許諾を得ることができ、映画・テレビ・YouTube・広告・SNS投稿動画・アプリ・ゲーム等の商用コンテンツに音楽を組み込むことができます。

「Audiostock」：https://audiostock.jp/(https://audiostock.jp/)

「Audiostock」定額制プラン：https://audiostock.jp/s_plan(https://audiostock.jp/s_plan)

■ 株式会社オーディオストックについて

社名：株式会社オーディオストック

URL：https://audiostock.co.jp/(https://audiostock.co.jp/)

設立：2007年10月11日

代表者：代表取締役社長 西尾 周一郎

本社：岡山県岡山市北区富田町ー丁目6－10 東光第一ビル 2F

東京オフィス：東京都品川区東五反田2丁目3-5 五反田中央ビル 7F

株式会社オーディオストックは、クリエイターの持続的な創作活動を支援する企業です。世界最大級のロイヤリティフリーのストックミュージックサービス「Audiostock」等、ミュージシャンの収益化と動画クリエイターの制作に役立つサービスを展開しています。

動画コンテンツの需要増に伴い、ストックミュージック市場は2028年迄に約20.3億ドル（USD）（※1）まで拡大が見込まれます。オーディオストックは、様々なクリエイターがより活躍できる世界を目指すべく、音楽ビジネスの革新に取り組み、テクノロジーの力を活用してクリエイターをサポートしてまいります。

（※1）出典元： Stock Music Market - Global Outlook & Forecast 2023-2028