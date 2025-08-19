インドアゴルフ練習場「SMART GOLF」とフィットネスブランド「VALX」が業務提携契約を締結

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、ITを活用したインドアゴルフ練習場「SMART GOLF」を全国で153店鋪(※2025年8月19日時点)展開する株式会社SMART GOLF（ https://sma-gol.com/(https://sma-gol.com/) ）と業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。

双方が提供する、サービス・商品に対する高品質へのこだわりや「ゴルフ×プロテイン」で健康的な身体づくりをサポートしたい、という共通の想いが重なり、本提携に至りました。

本提携を通じて、どちらの会員様にも新たな価値を提供するため、特典の展開や動画コンテンツの共同制作などを進めてまいります。

～SMART GOLF 代表 高須賀 優人 様からのコメント～

私たちは日々、会員の皆さまと接する中で、ゴルフの上達には“打ち方”だけでなく“身体づくり”が不可欠だと痛感しています。

実際、腰痛や肩の可動域不足、体幹の弱さといったフィジカル面の課題が、飛距離アップやスイング改善の妨げになるケースが非常に多いです。

その中で今回、サプリメント商品やトレーニング理論において圧倒的な実績を持ち、常に未来を見据えた商品、情報を発信し続けているフィットネスブランド「VALX」さんとの取り組みによって、ゴルファーの技術と身体づくりを両面から支える体制を構築したいと思っています。

～VALX 代表 只石 昌幸 からのコメント～

ゴルフは、技術のみならず筋力・柔軟性・持久力といった身体能力が、結果に直結するスポーツです。

「SMART GOLF」さんはインドアゴルフ分野で急成長を遂げ、多くのゴルファーに革新的な練習環境を提供されています。今回、この高い技術環境とVALXのフィットネス・栄養サポートを掛け合わせることで、これまでにない形でゴルファーのパフォーマンスを最大化できると確信しております。

私自身も日頃からトレーニングに取り組み、筋力アップの効果を実感してきました。特に、下半身や体幹を鍛えたことでドライバーの飛距離が伸び、スコアにも好影響を与えています。

筋トレとゴルフの相性の良さは、まさに身をもって体感しているところです。

今後もVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【株式会社SMART GOLF 会社概要】

会社名：株式会社SMART GOLF

代表者：代表取締役 高須賀 優人

所在地：東京都渋谷区渋谷2-11-5 クロスオフィス渋谷メディオ 8F

事業内容：インドアゴルフ練習場運営業

設立：2020年9月

URL：https://sma-gol.com/

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数76万人を超え、SNS総登録者数は131万人を超えています。

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/