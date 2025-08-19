自社開発の3D家具配置シミュレーションアプリ「おくROOM(R)」が累計50万ダウンロードを突破！

株式会社ベガコーポレーション

株式会社ベガコーポレーション（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：浮城 智和）は、当社が運営する、家具・インテリアブランド「LOWYA」（呼称：ロウヤ、URL：https://www.low-ya.com/）の商品を3Dモデル化し、お部屋のコーディネートをシミュレーションできるアプリ「おくROOM(R)(https://www.low-ya.com/features/okuroom)（呼称：おくるーむ）」のダウンロード数が、2025年8月時点で累計で50万を突破したことをお知らせいたします。

「おくROOM(R)」とは？

事業スタートから2023年までの間、ECサイトを中心に事業を拡大し、国内トップクラスのインテリアブランドとして成長した「LOWYA」。2024年からは実店舗も全国各地にオープンし、全10店舗を運営しています。

そのノウハウをもとに、構想から12年という時間を費やし新たな顧客体験として、2024年11月に自社開発の3D家具配置シミュレーションアプリ「おくROOM(R)」をリリース。インテリアの知識がなくても、お部屋のサイズや予算を入力するだけで、自動でお好みの部屋にあったコーディネートを無限に生成することができ、気に入ったアイテムはLOWYAで即購入も可能です。

■アプリ概要

・アプリ名：おくROOM(R)

https://www.low-ya.com/features/okuroom

・対応機種：iPhone(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%8A%E3%81%8Froom-3d%E9%96%93%E5%8F%96%E3%82%8A-%E5%AE%B6%E5%85%B7%E9%85%8D%E7%BD%AE%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC/id6478940094) / Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vega_c.Rigel&utm_source=features_page&pli=1)

・価格：ダウンロード無料

・3D家具モデル：1,200点以上（随時追加中）

・公式アイデア（コーディネート）：85投稿以上（随時追加中）

・二次利用ガイドライン：こちら(https://static.low-ya.com/features/okuroom/common/secondary_use_guideline.pdf)

・おくROOM(R)公式X：@OKUROOM(https://x.com/okuroom)

理想の部屋づくりが叶う、次世代アプリ「おくROOM(R)」の魅力とは？

「おくROOM(R)」は、iOS版リリース直後から想定を大きく超える勢いでダウンロードされ、App Storeのライフスタイルカテゴリ1位、総合ランキング5位を記録しました。この爆発的な反響はSNSにも波及し、「#おくROOM」には“このアプリはすごい”という声とともに多彩な投稿があふれています。

また、実際の部屋だけでなく漫画やイラストの背景づくりに使いたいという要望を受け、「二次利用ガイドライン」を策定。現在は、個人・法人を問わずクレジット表記さえ行えばSNSなどで自由にシェアできます。

そして、その再現性の高さを証明するかのように、今年6月に開催した「#おくROOM選手権」※で栄えあるグランプリに輝いた、ウォールナットや大理石など高級感あふれる素材を組み合わせた大人上品なスタイルの部屋を、LOWYAのスタイリストが実際の空間へと具現化。バーチャルと見紛うほど洗練された上質な空間が完成しました。

※「おくROOM(R)」の一般応募作品のなかからグランプリを決めるコンテスト

おくROOMで作ったお部屋（Anzu様制作）スタイリストが実際にお部屋を再現

再現動画を見る :https://www.instagram.com/reel/DMmL8CJT1sl/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

投票とSNSの声が、翼に！「#おくROOM選手権」3位入賞者が開いた、夢への扉

おくROOMで作ったお部屋（さなさな様制作）

その他にも、「#おくROOM選手権」で見事3位入賞を果たした、さなさな様からは

『店舗投票で自分の作品に票が入っていることや、Instagramで「この部屋に住みたい！」というようなコメントを見たことで、私はやっぱりインテリアコーディネーターになり、お客様に喜んでもらいたいんだと再確認出来ました。これからの学生生活では、よりインテリアコーディネートの技術に磨きをかけ、もし来年も「おくROOM選手権」の開催がありましたら、ぜひ参加させていただきます！』

という、熱いメッセージが寄せられました。

引き続き「おくROOM(R)」では、『これを買ったら本当の理想の部屋になるのか？』『今の自分の部屋にあうのか？』など、お客様が抱えるインテリアへの不安をワクワクに変え、新しい購買体験を進化させるための挑戦を続けていきますので、乞うご期待ください。

LOWYAをもっともっとご紹介！

LOWYAは、人々が自由に、気ままに、自分らしく、ライフスタイリングして生きていくことを願うブランドとして2004年に福岡で産声をあげ、今年で21年を迎えます。

事業スタートから2023年までの間は、ECサイトを中心に事業を拡大し、国内トップクラスのインテリアブランドとして成長。そしてコロナ禍を経て多様化する暮らしの中で、お客様がより一層“インテリアを自由気ままに“選べる環境を目指し、2023年から福岡、大阪、名古屋、横浜、東京、広島、茨木（大阪）、静岡など、全10店舗の実店舗をオープンしています。

また自社で企画から製造、販売までを手掛けることで、より日本の住宅に合うインテリアを追求。現在は小物から大型家具まで、1,700点以上のアイテムを、低価格でおしゃれな家具として実現し、ファミリーからカップル、Z世代の一人暮らし層まで、幅広い世代から支持を得ています。

その他にも公式SNSの運用を強化し、“消費者の悩み”に徹底的に向き合う切り口で投稿。ユーザーからの投稿コメントには各担当者がすべて目を通し、一つ一つ返事をするなど、“インテリアへの専門性と親近感の二刀流”を武器に総フォロワー数は200万を超え、継続して増加しております。

また2024年冬には、商品を3Dモデル化し、お部屋のコーディネートをシミュレーションできるアプリ「おくROOM(R)（呼称：おくるーむ）」もリリース。スマホひとつで理想のお部屋づくりが叶うLOWYAの新サービスも展開しています。

■LOWYA公式サイト

https://www.low-ya.com/

■LOWYA公式SNSアカウント

Instagram：https://www.instagram.com/lowya_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@lowya_official_tiktok

YouTube：https://www.youtube.com/c/LOWYA_Official

Lemon8：https://www.lemon8-app.com/lowya_official?region=jp

X（Twitter）：https://x.com/lowya/

Threads：https://www.threads.net/@lowya_official?hl=ja

■おくROOM(R)について

https://www.low-ya.com/features/okuroom