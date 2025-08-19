駅スタンプアプリ「エキタグ」「京王電鉄 Ｄａｙ」開催記念FC東京コラボ限定スタンプ登場！

株式会社ジェイアール東日本企画


◎株式会社ジェイアール東日本企画が提供する駅スタンプアプリ「エキタグ」では、2025年8月24日（日）の一日限定で、FC東京コラボ「京王電鉄 Ｄａｙ」限定スタンプが登場いたします。


ぜひこの機会に試合観戦とスタンプをお楽しみください。






■「京王電鉄Ｄａｙ」限定スタンプ


（１）実施期間　2025年8月24日（日）　初電～終電


（２）対象場所 京王電鉄飛田給駅 改札外券売機奥の壁


（３）取得方法 「エキタグ」アプリ内画面下の「タッチする」をタップし、駅に設置されている


ＮＦＣタグにスマートフォンをかざすとスタンプを獲得することができます。



＜スタンプデザイン＞






（４）スタンプの取得時間・取得場所


　 　　　デジタルスタンプ設置駅には NFC タグのサインを掲出いたします。設置スタンプの取得時


　　　　 間、取得場所は、アプリ内スタンプ帳の各駅の「i」マークをタップし、ご確認ください




今後も、多くのお客さまに鉄道でのお出かけを楽しんでいただけるよう、鉄道事業者等との連携により対応路線の拡大に取り組んでまいります。


★エキタグの導入状況はこちら：https://www.ekitag.jp/trainmap.html



※「エキタグ」および「デジタル駅スタンプ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。　


※画像はすべてイメージです。




■デジタル駅スタンプアプリ「エキタグ」


　公式HP　　　 ：https://www.ekitag.jp/


　Instagram　　：https://www.instagram.com/ekitag_stamp/


　X（旧Twitter）：https://x.com/ekitag_stamp