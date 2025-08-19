栄養士・食従事者対象「食物アレルギーセミナー」参加者募集のお知らせ

公益財団法人ニッポンハム食の未来財団

2025年8月19日


公益財団法人ニッポンハム食の未来財団




栄養士・食従事者対象「食物アレルギーセミナー」参加者募集のお知らせ


～共に創ろう 笑顔あふれる 食の未来～





公益財団法人ニッポンハム食の未来財団(事務所：茨城県つくば市、理事長：井手弘)は、「食物アレルギーセミナー


～共に創ろう 笑顔あふれる 食の未来～ (主催：公益財団法人ニッポンハム食の未来財団、開催運営協力：女子栄養大学出版部)」を9月7日(日)に山梨県甲府市、9月23日（火・祝）に奈良県奈良市で開催します。


山梨での開催はハイブリッド方式(オンラインおよび会場参加型の併用) となりますので遠方の方もご参加いただけます。


本セミナーでは、食物アレルギーの基礎知識や現場で活かせる内容を、第一線で活躍されている先生方に講演していただくほか、エピペンの使用方法・注意点などを実際に医師の指導のもと体験していただけます。





《セミナー概要》


【山梨会場】


日時・会場： 2025年9月7日(日)　13:00～16：00（予定）


甲府記念日ホテル 2F 桃源　(〒400-0073山梨県甲府市湯村3-2-30)


講演形式 ： ハイブリッド方式(オンラインおよび会場参加型)


定員 ： オンライン 500名/会場 100名


参加費 ： 無料（要事前登録）


申込み方法： https://ws.formzu.net/dist/S15709871/







WEB参加希望の方も会場参加希望の方も、上記URLへアクセスの上、お申込みをお願いいたします。


尚、オンライン会議システムツールであるZoom(ズーム)を使用します。オンラインにてご参加になる方は、PCやスマートフォンへ、あらかじめZoomのダウンロードをお願いいたします。



募集締切： 2025年9月1日（月）


＊定員になり次第締め切らせていただきます。お早めのお申込みをお願いいたします。



➤プログラム


基調講演　「ひやりはっと体験から学ぶ食物アレルギー初期対応」（仮題）


藤田医科大学ばんたね病院　


小児科教授


近藤　康人　氏



講演　　　「食物アレルギー栄養食事指導のポイント」（仮題）


別府大学食物栄養科学部 教授


学会認定小児アレルギーエデュケーター


高松 伸枝　氏



体験学習　 エピペン講習



座談会　　 みなさまの疑問や現在抱えている課題を先生方に直接質問できる時間です。


事前質問を受け付けております。



試食会　　当財団主催の「食物アレルギー対応食 料理コンテスト」受賞作品を試食体験していただく


時間を設けております（自由参加）。




【奈良会場】


日時・会場： 2025年9月23日(火・祝)　13:00～16：00（予定）


奈良ホテル 新館 4F 大和の間　(〒630-8301奈良県奈良市高畑町1096)


講演形式 ： 会場講演のみ


定員 ： 100名


参加費 ： 無料（要事前登録）


申込み方法： https://ws.formzu.net/dist/S47082071/ 　







募集締切： 2025年9月16日（火）


＊定員になり次第締め切らせていただきます。お早めのお申込みをお願いいたします。



➤プログラム


基調講演 「食物アレルギー家庭と園・学校での対応」（仮題）


うりすクリニックアレルギー科　小児科名誉院長


藤田医科大学医学部


客員教授


宇理須　厚雄　氏



講演　　「食物アレルギー栄養食事指導のポイント」（仮題）


別府大学食物栄養科学部 教授


　学会認定小児アレルギーエデュケーター


高松 伸枝　氏



体験学習　エピペン講習



座談会　　みなさまの疑問や現在抱えている課題を先生方に直接質問できる時間です。


事前質問を受け付けております。




【お問い合わせ】


女子栄養大学出版部内（ニッポンハム食の未来財団 セミナー開催運営担当）


〒170-8481　東京都豊島区駒込3-24-3


TEL：03-3918-5472　FAX：03-3918-5591　e-mail：sem-allergy@eiyo.ac.jp



【公益財団法人ニッポンハム食の未来財団】


所在地：茨城県つくば市千現2-1-6 つくば研究支援センターA-24


URL：https://www.miraizaidan.or.jp/　


TEL：029-893-4466


FAX：029-893-4360


e-mail：info@miraizaidan.or.jp