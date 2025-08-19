『トモニテ』がハウス食品「こどもカレーパウダー」を使ったレシピを開発！

株式会社エブリー

株式会社エブリー（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉田 大成）が運営するファミリー向け動画メディア『トモニテ』は、ハウス食品株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川崎 浩太郎）が2025年8月11日（月）に新発売した「こどもカレーパウダー」を使用したレシピを開発しました。1歳～6歳のお子さまに向けて、つかみ食べしやすいメニューや食べ飽きない工夫を凝らしたオリジナルレシピを複数考案。『トモニテ』管理栄養士監修の「こどもカレーパウダー」レシピは、ブランドサイトにてご覧いただけます。

「こどもカレーパウダー」で作るレシピはこちら

https://housefoods.jp/products/special/kodomo-currypowder/index.html(https://housefoods.jp/products/special/kodomo-currypowder/index.html)

『トモニテ』管理栄養士監修 「こどもカレーパウダー」レシピを公開

この度ファミリー向け動画メディア『トモニテ』は、ハウス食品から新発売した、幼児向け純カレーパウダー「こどもカレーパウダー」を使用したレシピを考案しました。

『トモニテ』が実施したユーザー調査では、「離乳食の進め方」に関する悩みが最も多いことがわかっています。こうした声にお応えするため、これまでも多数の乳児・幼児向けレシピを開発・提供してまいりました。今回公開するレシピは、過去配信したレシピコンテンツの中でも特に人気の高かった「簡単」調理のニーズを反映したものです。つかみ食べしやすいメニューや、食べ飽きないメニューなど、お子さまの年齢に合わせたレシピを6つご用意いたしました。

『トモニテ』管理栄養士監修のオリジナルレシピは、「こどもカレーパウダー」ブランドサイト(https://housefoods.jp/products/special/kodomo-currypowder/index.html)からぜひご覧ください。

ハウス食品「こどもカレーパウダー」について

「こどもカレーパウダー」は、ハウス食品として初となる”幼児向け純カレーパウダー”です。唐辛子・黒胡椒・食塩は不使用で、植物由来の素材のみを使用。オニオン、パプリカ、コリアンダー、桂皮を組み合わせ、異なる種類の優しい甘さを付与することにより、まろやかで子どもが食べやすく、うす味でも満足感がある風味に仕上がりました。加熱加工したターメリックに加え、コリアンダーの配合量を調整することで苦みを抑え、冷めてもおいしく食べられるように設計。加熱加工したクミンがご飯の甘さを引き出すほか、スパイスの力と配合技術で野菜の苦手要素「青臭い・苦い・甘くない」をカバーし、カレー以外のレシピでも食べやすい製品となっております。

◼️製品概要

製品名 ：「こどもカレーパウダー」

内容量 ：35g

価格 ：オープン価格（税別参考小売価格 348 円）

発売日 ：2025 年 8 月 11 日（月）

発売地区 ：全国

「こどもカレーパウダー」ブランドサイトURL : https://housefoods.jp/products/special/kodomo-currypowder/index.html

『トモニテ』離乳食・幼児食のレシピ開発について

『トモニテ』では、0歳～1歳6ヶ月向けの離乳食や、1歳6ヶ月以上向けの幼児食のレシピを、動画で多数公開しています。公開レシピは全て『トモニテ』管理栄養士が監修。月齢・年齢に合わせたレシピは下記よりご覧いただけます。

・離乳食初期（5～6ヶ月頃）：https://tomonite.com/categories/206

・離乳食中期（7～8ヶ月頃）：https://tomonite.com/categories/207

・離乳食後期（9～11ヶ月頃）：https://tomonite.com/categories/208

・離乳食完了期（1歳～1歳6ヶ月頃）：https://tomonite.com/categories/209

・幼児食（1歳6ヶ月頃～）：https://tomonite.com/categories/212

『トモニテ』レシピ監修に関するお問い合わせはこちら▶︎ad@every.tv

ハウス食品について

ハウス食品は、カレーやシチュー等の調味料・調理品に加え、デザート、スナック、ラーメンといった様々な商品を通してお客様の日々の生活に「幸せ」をお届けできるよう、商品やサービスの開発・提案に取り組んでいます。 これからも『食を通じて、家庭の幸せに役立つ』企業であり続けます。

『トモニテ』について

『トモニテ』は「子育てを通じて、人が、社会が、ともに手をとりあう世界」を目指すファミリー向け動画メディアです。育児記録や妊娠週数管理といった機能や、育児・家事のライフハック、医師や栄養士監修の専門性の高い記事など、子育てに役立つ情報を提供しています。パートナーや家族とともに子育てに取り組み、多様化する家族のあり方を応援するサービスです。

会社概要

会社名：株式会社エブリー

代表者：吉田 大成

設立：2015年9月1日

所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー38階

事業内容：動画メディア事業等

コーポレートサイトURL：https://corp.every.tv/

採用オウンドメディア「every.thing」：https://everything.every.tv/